นักร้องร้อยล้านวิว น้ำแข็ง ทิพวรรณ ถ่ายทอดพลังเสียงหลอน ลึกลับ ในเพลงประกอบภาพยนตร์ พระไม้

กระแสแรงตั้งแต่ยังไม่ทันหนังเข้าฉาย สำหรับเพลงประกอบภาพยนตร์ พระไม้ อย่าง คำสาปพระไม้ ที่ได้เจ้าของฉายา “นักร้องร้อยล้านวิว” น้ำแข็ง ทิพวรรณ มาถ่ายทอดอารมณ์ความหลอนผ่านน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ จนหลายคนยกให้เป็นเพลงประกอบหนังผีที่ “สะพรึงที่สุดแห่งปี”
ด้วยเอกลักษณ์น้ำเสียงหวานปนเศร้า แต่แฝงพลังสะกดอารมณ์ น้ำแข็งดึงโทนลูกทุ่งอีสานอินดี้มาผสมกับซาวด์ดนตรีลึกลับ ชวนขนลุกตั้งแต่ท่อนอินโทร ก่อนจะค่อย ๆ ไต่ระดับอารมณ์สู่ความกดดันและความเจ็บลึกที่เหมือนคำสาปค่อย ๆ รัดแน่นหัวใจผู้ฟัง
เพลงนี้ได้ Jay U รับหน้าที่คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง โดยออกแบบไลน์ดนตรีให้มีกลิ่นอายหม่นหมอง ผสานเสียงเครื่องสายและซาวด์เอฟเฟกต์ลึกลับ เพิ่มมิติความสะพรึงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จนหลายคนบอกว่า “ฟังในห้องมืดแล้วต้องเปิดไฟทันที!”
สำหรับน้ำแข็ง ทิพวรรณ เจ้าของผลงานยอดวิวทะลุ 100 ล้านวิวหลายเพลง การมารับหน้าที่ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์แนวหลอนครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่พิสูจน์พลังเสียงของเธอว่าสามารถพาคนฟังดำดิ่งไปกับอารมณ์เรื่องราวได้อย่างทรงพลัง ไม่ใช่แค่ความหวาน แต่คือความสะเทือนใจและความลี้ลับที่แทรกอยู่ในทุกคำร้อง “คำสาปพระไม้” ไม่ได้เป็นเพียงเพลงประกอบภาพยนตร์ แต่คือบทบันทึกของศรัทธา ความเชื่อ และเงามืดที่ซ่อนอยู่ในใจคน ฟังแล้วทั้งหลอน ทั้งอิน ทั้งสะพรึงแบบถอนตัวไม่ขึ้น
เตรียมสัมผัสความหลอนผ่านเสียงร้องสะกดวิญญาณของนักร้องร้อยล้านวิวได้แล้ววันนี้… แล้วคุณจะรู้ว่า บางคำสาป ไม่ได้อยู่แค่ในจอภาพยนตร์ แต่อยู่ในเสียงเพลงที่ยังดังก้องในใจ คอหนังสยองขวัญเตรียมใจให้พร้อม สวดมนต์ให้ดี แล้วมาท้าพิสูจน์อาถรรพ์ที่ไม่มีใครกล้าหยุดยั้ง “พระไม้” เตรียมปลุกเสกความผวาพร้อมกัน 19 มีนาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเท่านั้น
YouTube : ปั้นฉาย สตูดิโอ
คำสาปพระไม้ - น้ำแข็ง ทิพวรรณ Ost.พระไม้ [LYRIC VIDEO]
https://youtu.be/uU8cjtDs4lg?si=6wK2kz2r_0F8Z9KX
