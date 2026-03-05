“แบมแบม” เปิดเป้าหมายใหม่ เบรกงานแสดง ลุยแฟชั่น-ธุรกิจ ปลดล็อกไทม์ไลน์ก่อนวัย 30

“แบมแบม” ออกตัวปีนี้ไม่มีงานแสดง สะดวกและชินกับการเป็นตัวเอง เป้าหมายหลักอายุ 29 ปี คือการทำในสิ่งที่อยากทำมานานก่อนก้าวเข้าสู่วัย 30 อย่างเต็มตัว ปลดล็อกไทม์ไลน์ ลุยโปรเจกต์แฟชั่นและธุรกิจ เผยเบื้องหลังแผนเซอร์ไพรส์ “มาร์ค ต้วน” ตัดสินใจกะทันหัน แกล้งทำให้แฟนคลับหมดหวังก่อนโผล่วินาทีสุดท้าย
กลายเป็นกระแสฮือฮาและอบอุ่นหัวใจสุดๆ สำหรับศิลปินหนุ่มระดับโลก “แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” หรือ แบมแบม GOT7 ที่ล่าสุดปรากฏตัวอย่างเปล่งประกายในงาน “The Symphony of GLOWolution” เพื่อเฉลิมฉลองการดำรงตำแหน่งพรีเซ็นเตอร์ของ SRICHAND IN-SKIN ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมเปิดใจถึงทิศทางการทำงานในปีนี้ที่เจ้าตัวขอแหกกฎไทม์ไลน์เดิมๆ เพื่อทำตามความฝันที่ตั้งใจไว้ก่อนอายุ 30
“ถามว่าปีนี้วางแผนทำอะไร หลายคนเดาอยู่ ปีนี้ไม่ได้เล่นหนังครับ ชัวร์ครับ ยังไงผมก็ยังไม่มั่นใจในเรื่องของการแสดง ผมยังไม่เคย ผมอาจจะสะดวกและชินกับการเป็นตัวของตัวเองมากกว่าที่จะต้องไปเป็นตัวละครอื่น ผมเวลาทำเพลงก็จะเอาประสบการณ์ จินตนาการของผมออกมาทำเป็นตัวแบมแบมให้ได้เกิน100%
ถ้าเป็นตัวละครที่ใกล้เคียงเรามากๆ เล่นเป็นตัวเอง ไม่รู้สิ ถามว่าสนใจไหมผมก็สนใจ ถ้ามีโอกาสผมก็พร้อมที่จะลองดูได้ครับ ไม่ใช่ลองถ่ายนะ ลองอ่านบทดู ส่วนตัวผมแล้วยังรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจกับการแสดง ปีนี้ผมแอบทำอะไรที่มันนอกเหนือจากแค่ร้องเพลง ทำดนตรี หรือเล่นหนัง ผมอาจจะลองทำอะไรในสิ่งที่ผมอยากจะทำมานาน เช่น อาจจะเป็นด้านแฟชั่นก็ได้ครับ แม้ผมจะอยู่ในโหมดแฟชั่นอยู่แล้ว แต่ผมอยากจะไปอะไรที่มันมากกว่านั้น ผมอาจจะลองทำอะไรที่ผมไม่เคยทำก่อนที่ผมจะอายุ 30 ปีนี้เดือน พ.ค. ผมก็จะอายุ 29 ปีแล้ว
ถ้าผมอายุ 30 ผมอยากจะมองกลับไปในวัย 20 แล้ว รู้สึกว่าทุกเป้าหมายที่เราตั้งมาอย่างน้อยเราทำมันได้แล้ว มันก็มีหลายๆ อย่างเข้ามาในตอนนี้ ผมเอ็นจอยมากๆ และผมจะไม่รีบ รู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาของผมจะต้องอยู่กับไทม์ไลน์ หรือเดตไลน์อะไรสักอย่างมาตลอด ปีนี้ผมจะลองไม่อยู่ในไทม์ไลน์ ก็อยู่กับความรู้สึกตัวเอง พร้อมตอนไหน เราแฮปปี้กับขั้นตอนมากตอนไหน แล้วเราค่อยเอามันออกมา
ถามว่าทำไปกี่เปอร์เซ็นต์ คร่าวๆ ก็ 20% จะได้เห็นเมื่อไหร่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกัน เพราะมันไม่มีไทม์ไลน์ รู้สึกเมื่อไหร่ก็ค่อยปล่อย นอกจากแฟชั่นแล้วก็จะมีธุรกิจอื่นที่ผมอยากจะลองด้วย เอาเป็นว่าปีนี้เรื่องแฟชั่นอาจจะเยอะหน่อย จะมีอีกหลายๆ อย่างมาให้ชมให้ดูกัน”
เบื้องหลังแผนเซอร์ไพรส์ “มาร์ค ต้วน” ตัดสินใจกะทันหัน แกล้งทำให้แฟนคลับหมดหวังก่อนโผล่วินาทีสุดท้าย
“จริงๆ แล้วผมต้องกลับมาวันที่ 1 อยู่แล้ว ผมถึงก็ทักไปหาว่าเห็นแฟนมีตติ้งเมื่อวานนะ วันนี้เดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อน งานเริ่มกี่โมง โอเคเดี๋ยวแวะไป คุยๆๆ กัน ผมกับพี่มาร์คไหนๆ ก็ไหนๆ แล้วขึ้นไปนิดนึงคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง ผมเห็นว่าแฟนคลับเขาคิดถึงกัน ผมจะไปเป็นแขกรับเชิญในมาเก๊าที่สุดท้ายของพี่มาร์คในทัวร์แฟนมีตฯ อยู่แล้วด้วย ก็วางแผนกันให้ดีๆ ให้เขาหมดหวังกันจริงๆ แล้วเราค่อยขึ้นไปตอนที่เขาหมดหวัง ก็คือตอนสุดท้ายเลย ผมไม่ได้ซาดิสต์แต่มันคือวินาทีสุดท้ายมากๆ งานพี่มาร์คคือ 1 ทุ่ม เราตัดสินกันจริงๆ เลยคือตอนบ่าย 3 ไม่มีอะไรคิดไว้ล่วงหน้าเลย คุยๆ เฟซไทม์กันนิดๆ หน่อยๆ ตอนบ่าย 3 ก็บอกว่าพรุ่งนี้งานผมจะกี่โมงก็ช่างมันก่อน ผมมีโชว์ของศรีจันทร์อยู่แล้ว ผมมีไมค์ มีเอียร์มาแล้ว ผมมีทุกอย่างมาหมดแล้ว ทุกองค์ประกอบมันครบมากที่ผมจะขึ้นโชว์ ผมก็ไปนิดๆ หน่อยๆ พี่มาร์คแฮปปี้ครับ
ถามว่าจะไปเวทีไหนอีกไหม ไม่มีครับ ปีนี้ผมอาจจะแทบไม่ได้ขึ้นเวทีเลยครับ ก็เล่นตัวบ้างหน่อยนึง ผมรู้สึกว่าอัลบั้มที่แล้วจนถึงตอนนี้ผมอัดเต็มมาก ทุกคนสามารถเห็นผมได้ในหลายที่ ปีนี้เลยอาจจะลองเข้าอีกด้านนึง ลองทำอะไรที่เขาไม่เคยเห็นในตัวเราในอีกแบบนึงมาให้เขาเห็นก่อนที่จะอายุ30”
อัปเดตอาการบาดเจ็บ “เลือดกำเดาไหล”
“ไม่มีอะไรมากครับ อุบัติเหตุนิดๆ หน่อยๆ ตอนนี้ยังดีอยู่ใช่ไหมครับ ถ้ามันไหลจนมันหักถ้ามันเป็นอย่างนั้น ตอนนี้ก็เหมือนเดิม ผมโอเคครับ ไม่ได้เป็นอะไรมาก”