ไอคอนสยาม เปิดจุดบริการฝังไมโครชิป จดทะเบียนสัตว์เลี้ยง และฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ฟรี!

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ไอคอนสยาม และ PET SAFARI พร้อมด้วยพันธมิตร จัดกิจกรรม “ICONSIAM PETS CARE” เปิดพื้นที่บริการฝังไมโครชิป จดทะเบียนสัตว์เลี้ยง (เฉพาะสุนัขและแมว) และฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ฟรี! เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเตรียมความพร้อมให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
สำหรับพื้นที่ให้บริการจะจัดขึ้น ณ ชั้น B 1 (โถงบันไดเลื่อน หน้าร้าน PET SAFARI) ไอคอนสยาม โดยจัดจุดบริการแบบ Drive Thru รองรับการลงทะเบียนหน้างาน (Walk-in) สำหรับการฝังไมโครชิป จำนวน 100 ตัวต่อวัน และฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน 200 ตัวต่อวัน โดยแบ่งพื้นที่ให้บริการออกเป็นหลายโซน ได้แก่
- Check-point: ตรวจหลักฐานการลงทะเบียน
-Chipping Zone: บริการฝังไมโครชิปตามมาตรฐานสากลโดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ฟรี
-Vaccine Zone: ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ฟรี
-Registration Desk: บริการจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงและออกใบรับรองในระบบของกรุงเทพมหานครทันที
-Care & Share: นิทรรศการให้คำแนะนำเรื่องกฎหมายสัตว์เลี้ยงฉบับใหม่และเทคนิคการเลี้ยงดู โดย กทม.
-PET Market: บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง
โดยกิจกรรมนี้พร้อมให้บริการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แรกของเดือนตลอดปี 2569 เริ่มให้บริการครั้งแรกในวันที่ 7- 8 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ชั้น B1 (โถงบันไดเลื่อน หน้าร้าน PET SAFARI) ไอคอนสยาม
โครงการ “ICONSIAM PETS CARE” นับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของไอคอนสยาม ในการร่วมสร้างสังคมเมืองที่มีคุณภาพ พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดีของสังคมและชุมชน ขอเชิญนำสุนัขและแมวสัตว์เลี้ยงแสนรักมาใช้บริการฝังไมโครชิป จดทะเบียนสัตว์เลี้ยง และฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ฟรี! ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ICONSIAM หรือ โทร 1338