เคมีโลกต้องจำ “เดียร์น่า” เขิน แมนกว่า “โยชิ รินรดา” ชมน่าทะนุถนอม ไม่ปิดกั้นสาวสองใช้คำนำหน้านางสาว-โลกเปิดกว้างแล้ว

“เดียร์น่า ฟลีโป” ขึ้นแท่นเจ้าแม่ Soft Power อีสาน เซอร์ไพรส์เปิดตัวซีรีส์คู่ “โยชิ รินรดา” ใน ฮักนะ MY BOSS ลั่นอยู่ด้วยแล้วแมนกว่า ชมอีกฝ่ายน่าทะนุถนอม ไม่ปิดกั้นสาวสองใช้คำนำหน้านางสาวเพราะโลกเปิดกว้างแล้ว พร้อมเผยปีทองงานแน่นจ่อคิว 3 เรื่องรวด
ออร่าความสวยกินรอบวงจริงๆ สำหรับนางเอกสาวหน้านิ่งแต่ยิ้มละลายใจ “เดียร์น่า ฟลีโป”ที่ล่าสุดปรากฏตัวในงานเปิดเคาน์เตอร์ใหม่ Clé de Peau Beauté (เคลย์ เดอ โป โบเต้) บูติคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ Central Park Bangkok งานนี้เจ้าตัวจัดเต็มอัปเดตทั้งเรื่องงานรำบวงสรวงสุดศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม และโปรเจกต์ซีรีส์ใหม่ที่ทำเอาฮือฮา เป็นอะไรใหม่ๆ
“มีโอกาสไปรำที่พระธาตุนาดูน เพิ่งผ่านมาได้ 2-3 วันเลยค่ะ รู้สึกดีใจมาก เราก็ทำเต็มที่ค่ะ เรียกได้ว่าซ้อมมาหลายเดือนอยู่นะคะ เพราะว่าเราไม่อยากที่จะพลาด เราอยากจะมั่นใจและอยากจะมีสมาธิให้มากที่สุดค่ะ ก็เลยซ้อมอย่างตั้งใจมากๆ แล้วก็ดีใจที่ทุกอย่างออกมาราบรื่นและฟีดแบ็กดีมากค่ะ คนที่สารคามก็น่ารัก ต้อนรับดีมากๆ เลย ดีใจค่ะ
ส่วนที่ดูว่าเดียร์อินกับการรำ เดียร์ชอบมากงานรำ ติดต่อมาได้เลยนะ ตอนที่เขาติดต่อมา เขาบอกว่าอยากให้นางไอ่มารำ ก็คือเขาดูละคร ‘ผาแดงนางไอ่’ นั่นแหละค่ะ มันก็มีความเป็นไทยอยู่แล้วด้วยเขาก็เลยนึกถึง และเราก็ยินดีเลยค่ะ อยากไปรำอยู่แล้ว เพราะว่าเราเป็นลูกหลานคนอุดรฯ ลูกหลานพญานาคอยู่แล้วค่ะ ก็จะชอบในการไหว้บูชา บวงสรวงอยู่แล้ว ดีใจและเป็นเกียรติมากจริงๆ
แต่ละที่ที่ไป ช่วงทำนองจังหวะการรำต่างกันหมดเลยค่ะ เพลงของทางพระธาตุนาดูนจะค่อนข้างยากพอสมควร เพราะว่าเขาไม่มีเนื้อร้อง ต้องนับจังหวะในใจเองค่ะ นับ 8 แล้วเปลี่ยนท่าเลย ถ้าเกิดนับผิดคือผิดเลย สมาธิต้องดีมากๆ เพราะถ้าพลาดไปหนึ่งคือมันต่อไปเลยแล้วมันเข้าไม่ถูก เพราะมันไม่มีเนื้อร้อง มันมีความยากตรงนี้”
ขอบคุณยกเป็น Soft Power อีสาน
“ขอบคุณมากเลยค่ะ ดีใจมากๆ จริงๆ เดียร์ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่ง ส่วนเล็กๆ ในการเป็น Soft Power นี่แหละค่ะ รู้สึกว่าเมืองไทยเรามีวัฒนธรรมที่สวยงามมาก มีหลายอย่างที่แสดงออกถึงความเป็นไทย ก็อยากให้ทุกคนได้เห็น
ถามว่าตอนรำมีขนลุกไหม เดียร์เป็นคนไม่ค่อยมีเซ้นส์เลยค่ะ แต่ทุกครั้งที่รำก็จะรู้สึกว่าบรรยากาศมันขลังมาก มันสงบและศักดิ์สิทธิ์มากๆ เลยค่ะ ตอนรำมันไม่สามารถคิดอะไรในใจได้เลย นอกจากนับ 1 2 3 4 ตามจังหวะ แต่ว่าเราได้ไปไหว้สักการะก่อนที่จะเริ่มรำค่ะ ก็ขอเรื่องทั่วไป ขอเรื่องการงาน ถามว่าโดนบ้างไหม มันก็ต้องรอตลอดทั้งปีนี้ก่อน เพราะเราขอ ณ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนธันวาคม ปี 2569 ระบุช่วงเวลาเรียบร้อย เขาบอกว่าเวลาขออะไรให้ระบุช่วงเวลาด้วย ไม่เช่นนั้นท่านจะไม่รู้ ระบุว่าขอให้เกิดขึ้นในช่วงพีเรียดนี้ วันนี้ถึงวันนี้ ปีนี้ละคร 3 เรื่อง ละคร 1 ซีรีส์ 2 เรื่องค่ะ”
เคมีใหม่ที่โลกต้องจำ! “เดียร์น่า - โยชิ รินรดา ธุระพันธ์” ในซีรีส์ “ฮักนะ MY BOSS” เปิดกว้าง LGBTQ+ เรียกร้องใช้นางสาว พร้อมเผยแมนกว่าโยชิเสียอีก
“พักหลังทำคอนเทนต์กันบ่อย เพราะว่าเราจะมีซีรีส์ด้วยกันค่ะ เปิดเผยชื่อได้แล้ว ชื่อว่า ฮักนะ MY BOSS ค่ะ (กระแส LGBTQ+ เรียกร้องให้มีนางสาว เรามองมุมมองนี้ยังไง?) ก็เข้าใจดี ได้เห็นอยู่เหมือนกัน จริงๆ มันก็มีหลายมุมแหละ แต่เดียร์ค่อนข้างเปิดกว้างนะ เดียร์มองพี่ๆ สาวๆ เหมือนเป็นเพศเดียวกับเราเลยด้วยซ้ำ ไม่ได้รู้สึกว่าเราต่างกันค่ะ
เชื่อไหมโยชิมีความเป็นผู้หญิงมากกว่าเดียร์อีก คือไม่เคยมองว่าเขาเป็นผู้ชายเลยนะ เรารู้สึกว่าเขาเหมือนเรา เป็นผู้หญิงเหมือนกัน ด้วยความอ่อนโยน นิสัย ความน่ารัก ใจเขาเป็นผู้หญิงค่ะ เดียร์รู้สึกว่าเราให้เกียรติในสิ่งที่เขาเลือก เราซัปพอร์ตทุกอย่างที่เขาเลือก เอาจริงๆ เดียร์แมนไปเลยเวลาอยู่กับโยชิ เดียร์ดูแข็งแรงมาก
เดี๋ยวนี้โลกเปิดกว้างแล้ว เราไม่ได้รู้สึกว่าต้องปิดกั้นอะไร ก็แล้วแต่เลย ใครอยากจะยังไงเดียร์ยินดีหมด ส่วนโปรเจกต์นี้เริ่มติดต่อมาช่วงปลายปีที่แล้วค่ะ จะเริ่มถ่ายทำจริงๆ ช่วงต้นพฤษภาคมค่ะ เพิ่งฟิตติ้งกันไปเมื่อช่วงวีกที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยรูป แต่เดี๋ยวน่าจะได้เห็นกันแล้วค่ะ
ชื่อเรื่อง ฮักนะ MY BOSS ก็คือเป็นบอสเลยค่ะ เรื่องราวเกิดขึ้นในออฟฟิศ โยชิจะเป็นเลขานุการคนสวย (เดียร์น่าโพผัว?) ไม่อยากปักธง อยากให้ทุกคนรอชมและเลือกโพให้เราหน่อย แต่ตอนนี้เหมือนเดียร์จะนำนะ เอาจริงๆ เดียร์มีความแมนมากๆ เวลาอยู่กับโยชิ เพราะเขาเป็นคนที่น่าทะนุถนอมมาก เขาคือผู้หญิงคนหนึ่งเลยในมุมมองของเดียร์
กับโยชิเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะ คือเราพอจะมองออกว่าเขาเรียบร้อย แต่ไม่คิดว่าตัวจริงเขาจะพูดน้อยกว่าเดียร์เยอะ ขี้อ้อนด้วย ไม่น่าเชื่อว่าพออยู่ด้วยกันแล้วค่อนข้างลงตัว ที่เดียร์รับงานนี้เพราะอยากร่วมงานกับโยชิอยู่แล้วด้วย เพราะเขาน่ารักและอยากรู้จักมากขึ้น เหมือนเราไม่ได้ปิดกั้นเรื่องผลงานการแสดง รับเพราะเราอยากเล่นจริงๆ”
ดีใจคนเปิดกว้าง เป็นอะไรใหม่ๆ ชาเลนจ์ตัวเอง
“ดีใจนะแค่ปล่อยภาพก็เป็นกระแส เพราะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าคนจะยังไงจะโอเคไหม แต่พอทุกคนชอบเยอะก็ดีใจมากๆ แล้วก็ดีใจกับโยชิด้วย เพราะว่าเขาก็ค่อนข้างกังวล แบบว่าเอ๊ะ ออกไปแล้วคนจะยังไง จะเข้าใจไหม ดีใจที่ทุกคนเปิดกว้างแล้ว มันไม่ได้มีใครมานั่งตัดสินแล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้น (ถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆ?) ถือว่าใหม่มากนะก็ยังไม่เคยมี ถือว่าเป็นการชาเลนจ์ตัวเองมากเลยนะในเรื่องการแสดง จริงๆ อย่างบทยังไม่ได้เห็น 100% เท่าไหร่ค่ะ เห็นแค่โครงคร่าวๆ แต่ก็คิดว่าน่าจะแตะถึงอยู่ค่ะ มันก็เป็นเรื่องราวในปัจจุบันที่ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเยอะ”
ทำลายกำแพงกันและกัน
“อาจจะต้องทลายกำแพงของกันและกันด้วย ส่วนบทก็ยังปรับตลอดเลยค่ะ ยังใส่อะไรเพิ่มได้ตลอด ยังสามารถเสนอความคิดอะไรอย่างนี้ได้ตลอด ส่วนออนแอร์เมื่อไหร่ อยากจะถามเหมือนกันคำนี้กับผู้จัด กำหนดเปิดกล้องประมาณเดือนพฤษภาคม ถ่ายทำประมาณ 3-4 เดือน ช่วงปลายปีนี้อาจจะมีโอกาสได้ออนแอร์ค่ะ ส่วนช่องไหนต้องรอทางผู้จัดเคาะ”
โยชิเขินฉากใกล้ชิดกัน
“มีบ้างค่ะ ก็เขิน โยชิเขิน เราเขินเหมือนกันแต่โยชิเขินกว่า เขาก็งงตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเขาเขิน เพราะมันใหม่จริงๆ เราไม่เคยใกล้ชิดผู้หญิงขนาดนี้มาก่อนเหมือนกัน มันก็มีมุมที่เขินเหมือนกันค่ะ อยากให้ทุกคนติดตามนะ
นอกจากเรื่องนี้ ยังมีซีรีส์กับทาง MONO ด้วยค่ะ เล่นกับกระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ ที่เมื่อวานเพิ่งถ่ายทีเซอร์ไป เดี๋ยวปลายเดือนนี้ทาง mono จะปล่อยออกมาแล้วชื่อเรื่อง สาปโลกา แล้วก็มี ผาแดงนางไอ่ ภาค 2 ทางช่อง ONE ค่ะ นักแสดงเดิม และมีตัวละครใหม่มาเล็กน้อย”