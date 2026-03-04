หญิง “สุนีย์ภรณ์” ราชินีเจ้าลู่ T11 ควงไกด์รันเนอร์คู่ใจ ผงาด 5 ทอง ทุบทุกสถิติอาเซียน

การแข่งขันกรีฑาในศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ปิดฉากลงด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมของ “หญิง” สุนีย์ภรณ์ ถนอมวงศ์ นักกรีฑาคลาส T11 วัย 37 ปี ที่โชว์ฟอร์มร้อนแรง กวาด 5 เหรียญทอง พร้อมทำลายสถิติอาเซียนครบทั้งทุกรายการที่ลงแข่งขัน
สุนีย์ภรณ์ประเดิมทองจากวิ่ง 100 เมตร ด้วยเวลา 12.78 วินาที ต่อด้วย 200 เมตร เวลา 26.63 วินาที, 400 เมตร เวลา 1:01.16 นาที, 800 เมตร เวลา 2:39.17 นาที และปิดท้ายด้วยเหรียญทองประเภท Mixed Universal Relay ทำเวลา 47.21 วินาที โดยทุกผลงานเป็นสถิติอาเซียนใหม่ทั้งหมด
ความสำเร็จดังกล่าวไม่เพียงสะท้อนศักยภาพส่วนตัวของนักกีฬา แต่ยังแสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันอย่างลงตัวกับไกด์รันเนอร์คู่ใจ ที่คอยวิ่งเคียงข้าง ประสานจังหวะทุกก้าวอย่างแม่นยำ ท่ามกลางแรงกดดันของการแข่งขันระดับนานาชาติ ผลงาน 5 เหรียญทองในมหกรรมครั้งนี้ ทำให้สุนีย์ภรณ์ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของทัพพาราไทย
ขณะเดียวกัน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นยังเป็นผลจากการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของ การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ผลักดันนักกีฬาคนพิการไทยทั้งด้านการเก็บตัวฝึกซ้อม วิทยาศาสตร์การกีฬา และการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่คอยสนับสนุนอย่างเป็นจริงเป็นจัง
เหรียญทองทั้ง 5 เหรียญจึงไม่ใช่เพียงความสำเร็จของนักกีฬาคนหนึ่ง แต่คือภาพสะท้อนของความร่วมมือและการสนับสนุนที่เข้มแข็ง พร้อมเดินหน้าสร้างความฝันบทใหม่ให้กับวงการกีฬาคนพิการไทยต่อไปในอนาคต