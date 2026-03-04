xs
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคกลาง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี เปิดงาน “อัตลักษณ์วิถี ของดีภาคกลาง” ยกระดับ SME 17 จังหวัด สู่ตลาดสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่ 4 มีนาคม 2569 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “อัตลักษณ์วิถี ของดีภาคกลาง : Central Thai Identity Fair” อย่างเป็นทางการ โดยมี นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ พาณิชย์จังหวัดสระบุรี ในฐานะหน่วยงานผู้ดำเนินการจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 17 จังหวัด และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น B ศูนย์การค้าซีคอนบางแค เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการฐานราก และสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นของพื้นที่ภาคกลางให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SMEs เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง” ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรีได้รับมอบหมายให้เป็นหัวเรือใหญ่ในการบูรณาการร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางทั้ง 17 จังหวัด (ประกอบด้วย สระบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอัตลักษณ์ และสร้างโอกาสทางการตลาดผ่านกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่กับกลุ่มคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ

ภายในงานได้มีการคัดสรรผู้ประกอบการศักยภาพสูงจำนวน 60 ราย นำผลิตภัณฑ์คุณภาพพรีเมียมมาจัดแสดงและจำหน่ายอย่างครบครัน ทั้งสินค้ากลุ่ม SME และสินค้าที่ได้รับเครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวภาคกลางได้อย่างเด่นชัด ไม่ว่าจะเป็น ผ้าทอและเครื่องแต่งกายดีไซน์ร่วมสมัย ของใช้ของตกแต่งบ้านจากวัสดุธรรมชาติ สมุนไพรไทย อาหารสดและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ตลอดจนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเจาะลึกนวัตกรรมสินค้าเกษตรและสินค้า GI เกรดพรีเมียมที่หาชมยาก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองใหม่ให้กับผู้สนใจและนักลงทุนที่เข้าเยี่ยมชมงาน

นอกเหนือจากการเลือกซื้อสินค้าคุณภาพแล้ว งานนี้ยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมความบันเทิงและโปรโมชั่นพิเศษเพื่อคืนกำไรให้ผู้บริโภค อาทิ การจำหน่ายสินค้านาทีทองโดยอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง และสิทธิ์ลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกวันเมื่อซื้อสินค้าครบทุก 300 บาท พร้อมชมการแสดงจากศิลปินชื่อดังตลอดการจัดงาน อาทิ ตรี ชัยณรงค์, ธัญญ่า อาร์สยาม, เจมส์ จตุรงค์, ต้นข้าว อาร์สยาม, กานต์ ทศน และ หญิง ธิติกานต์ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนและเลือกชมสินค้าในงาน “อัตลักษณ์วิถี ของดีภาคกลาง” ได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 9 มีนาคม 2569 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น B ศูนย์การค้าซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร
















