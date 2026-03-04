xs
xsm
sm
md
lg

"แพท พลาธิป คำทา" ดาวรุ่ง 17 ปี ทอง 200 ม. ทุบเอเชียเรคคอร์ด ความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของกรีฑาพาราไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แม้มหกรรมการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทย จะปิดฉากลงแล้ว แต่ผลงานของ “แพท” พลาธิป คำทา ลมกรดหนุ่มวัย 17 ปี จากจังหวัดอุบลราชธานี ยังคงถูกกล่าวถึงในฐานะหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 หลังเจ้าตัวผงาดคว้าเหรียญทองวิ่ง 200 เมตร คลาส T63 ด้วยเวลา 25.24 วินาที เอาชนะคู่ปรับคนสำคัญดีกรีพาราลิมปิก 2024 จากฝรั่งเศสได้อย่างสง่างาม

ชัยชนะครั้งนั้นไม่เพียงเป็นการยืนหนึ่งบนโพเดียม หากยังเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการกรีฑาพาราเอเชีย เพราะสถิติ 25.24 วินาที ได้ทำลายสถิติเอเชียเดิม 26.64 วินาที ที่ ยามาโมโตะ อาซึชิ เคยทำไว้ที่เมืองโอซากะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2019 กลายเป็นเอเชียเรคคอร์ดบทใหม่ที่ถูกบันทึกด้วยชื่อของดาวรุ่งไทยรายนี้

นอกจากผลงานในลู่วิ่งแล้ว “แพท” ยังสร้างรอยยิ้มให้แฟนกีฬาชาวไทยด้วยการคว้าเหรียญทองกระโดดไกล ด้วยสถิติ 6.46 เมตร ซึ่งถือเป็นเหรียญทองอาเซียนพาราเกมส์เหรียญแรกในชีวิต และเป็นจุดเริ่มต้นของมหกรรมที่กลายเป็นเวทีแจ้งเกิดอย่างเต็มตัว โดยความสำเร็จครั้งนี้ยังสะท้อนการทำหน้าที่สนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เดินหน้าผลักดันและสนับสนุนนักกีฬาคนพิการไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการฝึกซ้อม วิทยาศาสตร์การกีฬา และการสร้างเวทีแข่งขันระดับนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาดาวรุ่งได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่

ตลอดการแข่งขันครั้งนั้น พลาธิปกวาดรวม 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ปิดฉากทัวร์นาเมนต์ด้วยผลงานที่เกินวัย จากเด็กหนุ่มวัย 17 ปี สู่เจ้าของสถิติเอเชียคนใหม่ “แพท” พลาธิป คำทา ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพ ความมุ่งมั่น และหัวใจนักสู้ที่แข็งแกร่ง ความสำเร็จในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของตัวเขาเอง แต่ยังเป็นความยินดีของแฟนกีฬาทั้งประเทศ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวงการกรีฑาพาราไทย และเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับนักกีฬารุ่นต่อไปอีกด้วย