“เงือกปิ่น” ผงาด 6 ทองอาเซียนพาราเกมส์ ทุบสถิติ 31 ทอง ตำนานที่ยังว่ายไม่สุดทาง

“เงือกปิ่น” อัญชญา เกตุแก้ว นักว่ายน้ำพาราหญิง คลาส 9 ของทีมชาติไทย สร้างความภาคภูมิใจให้ประเทศไทย หลังระเบิดฟอร์มกวาด 6 เหรียญทอง ในการแข่งขัน อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งล่าสุด ยืนหนึ่งในนักกีฬาคนพิการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของไทยในยุคปัจจุบัน 6 เหรียญทองของอัญชญา ประกอบด้วย ฟรีสไตล์ 50 เมตร, ฟรีสไตล์ 100 เมตร, ฟรีสไตล์ 200 เมตร, เดี่ยวผสม 200 เมตร และผลัดผสม 4x100 เมตร (2 รายการ)
ยิ่งไปกว่านั้น เธอยังรักษาสถิติ “คลีนชีท” อันน่าทึ่ง จากการเข้าร่วมอาเซียนพาราเกมส์ตลอด 6 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2013 ที่ประเทศเมียนมา คว้าเหรียญทองได้ทุกรายการที่ลงแข่งขัน รวมระยะเวลา 13 ปี กวาดเหรียญทองสะสมถึง 31 เหรียญ กลายเป็นนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยที่ยังแข่งขันอยู่และคว้าเหรียญทองในมหกรรมนี้มากที่สุด
แม้จะผ่านเวทีใหญ่มานับไม่ถ้วน อัญชญา ยังคงยอมรับว่าทุกครั้งที่ลงแข่งขัน เธอยังรู้สึกตื่นเต้น เพราะอาเซียนพาราเกมส์ไม่เคยเป็นงานง่าย มีนักกีฬาหน้าใหม่ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมท้าทายแชมป์เสมอ แต่ความเชื่อมั่นในตัวเองและแรงสนับสนุนจากคนรอบข้าง คือพลังสำคัญที่ทำให้เธอปลดล็อกตัวเอง ได้ในทุกครั้ง
หัวใจสำคัญที่ทำให้เธอยืนระยะได้ยาวนานตลอด 13 ปี คือ ความรักในกีฬาว่ายน้ำ และความสุขทุกครั้งที่ได้ลงสระ เป้าหมายของเธอในวันนี้ไม่ใช่เพียงการเก็บเหรียญเพิ่ม แต่คือการทำเวลาให้ดีที่สุด ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง และแข่งขันกับตัวเองให้เหนือกว่าเมื่อวาน
ความสำเร็จของ “เงือกปิ่น” ไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นผลลัพธ์ของการทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา การฟื้นฟูร่างกาย และการวางแผนระยะยาว โดยมี การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง
จากปี 2013 จนถึงวันนี้ “เงือกปิ่น” อัญชญา เกตุแก้ว ไม่ได้เพียงว่ายน้ำเพื่อคว้าเหรียญทอง หากแต่กำลังว่ายนำหน้าประวัติศาสตร์ และเขียนตำนานบทใหม่ให้วงการพาราไทยต่อไป