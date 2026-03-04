“อ้อย จิระวดี” อัปเดต “คุณยายมารศรี” วัย 104 ปี ยังแข็งแรง ใช้กฎเหล็กดูแลเข้มงวด ออกจากบ้านห้ามเข้าใกล้ 3 วัน

“อ้อย จิระวดี” อัปเดต “คุณยายมารศรี” วัย 104 ปี ยังแข็งแรง ความจำดีเยี่ยม แต่ต้องใช้กฎเหล็กดูแลเข้มงวด ลูกสาวออกจากบ้านห้ามเข้าใกล้ 3 วัน ทำได้แค่คุยผ่านกระจก ห่วงเรื่องล้มและติดเชื้อมากที่สุด
แฟนๆ หลายคนยังคิดถึงและส่งความห่วงใจถึงนักแสดงที่อาวุโสที่สุดในวงการตอนนี้ สำหรับ “คุณยายมารศรี อิศรางกรู ณ อยุธยา”ซึ่งล่าสุดลูกสาวที่ดูแลใกล้ชิดอย่าง “อ้อย จิระวดี อิศรางกรู ณ อยุธยา”ก็ได้ออกมาอัปเดตให้หลายๆ คนที่เป็นห่วง บอกว่าถึงปีนี้คุณยายอายุย่าง 105 ปีแล้ว แต่ยังแข็งแรง และความจำก็ยังดีด้วย
“คุณยายเอาจริงๆ แข็งแรงกว่าอ้อยนะ เพราะคุณแม่ออกกำลังกายทุกวันค่ะ แต่อ้อยไม่ค่อยได้ออก ปีนี้คุณยายอายุ 104 ย่าง 105 แล้วค่ะ แต่ถามว่าอ้อยดูแลใกล้ชิดขนาดไหน จริงๆ แล้วไม่ได้ใกล้ชิดนะ เพราะอย่างออกมานี่ อ้อยไม่สามารถไปหาแม่ได้ 3 วันนะคะ แต่จะมีคนดูแลที่เขาจะอยู่ 24 ช.ม. ของอ้อยถ้าต้องอยู่บ้านประมาณ 3 วัน อาบน้ำอาบท่า ตรวจ ATK ถึงจะเข้าไปได้ค่ะ ต้องเข้มงวดมากคุณหมอเป็นคนสั่งมาเลย บอกว่าคุณแม่แก่มากแล้ว ภูมิต้านทานไม่มี ถ้าใครเกิดเป็นหวัดนิดเดียว คุณยายติดคือคุณยายช่วยไม่ได้แล้วนะ มันไม่เหมือนวัยรุ่น ทีนี้บางทีญาติพี่น้องกันเองก็น้อยใจ อย่างพี่เต๋า อรสา อยู่บ้านเดียวกัน อ้อยก็ไม่ให้เข้านะ เพราะพี่เต๋าเย็นๆ แกก็ต้องไปเจอเพื่อนบ้าน ไปทานข้าวกับเพื่อน ไปเดินออกกำลังกายเจอคน ก็งอนทุกทีเลย แต่เป็นกฎของที่บ้านเลยค่ะ
แต่ถ้าอ้อยออกมาทำงานแล้วต้องไม่เจอแม่ 3 วัน ก็ใช้วิธีเกาะกระจกค่ะ แม่จ๋า สวัสดีค่ะแม่ ทานข้าวหรือยัง คุยผ่านกระจก อ้อยอยากกอดแม่ทุกวันนะ เมื่อก่อนพอกลับไปทุกวันต้องไปนอนตักแม่ เขาก็จะนวดให้ ถามว่าเหนื่อยไหมลูก มันฝังใจเราว่าพอกลับไปเราอยากให้แม่กอด ก็เสียใจนะทุกวันนี้ที่ไม่มีโอกาสได้กอด ต่อให้อยู่บ้าน 3 วัน ตรวจ ATK เข้าไปกอดเดี๋ยวเดียวแล้วก็ต้องรีบออกมาค่ะแต่คุณยายความจำดี การพูดการจาคุณยายยังคล่องแคล่ว การให้พรนี่จำได้คล่องเลยค่ะ”
เผยตรวจสุขภาพทุกอย่างดีหมด
“ก็ต้องตรวจสุขภาพทุก 3 เดือนค่ะ เชื่อไหมว่าตับ ไต หัวใจ คอลเลสเตอรอล ทุกอย่างดีหมดค่ะ อย่างเดียวที่น่าห่วงคือล้ม เหตุผลคือเวลาเด็กไปทำกับข้าว เขาก็จะต้องเอาไอแพดเข้าไปคอยดู เพราะเราจะมีกล้อง แล้วพอเด็กไม่อยู่ก็จะลุกจากเตียงเองตลอดเวลา ก็ห่วงตรงนี้ค่ะ คือถ้าไม่ล้มก็ยังได้อีกนาน แต่ถ้าล้มหรือติดเชื้อ ถึงบอกไงต้องระวังมากๆ นะ บางทีคุณยายก็งอนนะ อยากจะทานอะไรตอนนอน พออ้อยไม่ให้ทาน เพราะตามใจทุกเรื่องไม่ได้ เพราะว่าชอบกินขนม หยิบโน่น หยิบนี่กิน มันไม่ได้ เดี๋ยวติดคอค่ะ”