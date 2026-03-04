“กชเบล” ขอบคุณ “อิงฟ้า” ยกเป็นไอคอนนักสู้มิสแกรนด์ เล่านาทีหนีไฟไหม้ระทึก ทุกคนไม่มีสติ!

“กชเบล” เล่านาทีระทึก ไฟไหม้หลังงานเปิดตัวมงกุฎมิสแกรนด์ ทุกคนวิ่งหนีอลหม่าน ไม่มีสติ ลั่นงานนี้สอนให้รู้ว่าต้องรักตัวเองที่สุด พร้อมส่งกำลังใจถึงรุ่นน้องให้สู้เหมือนตนที่ “อิงฟ้า” ยกให้เป็นไอคอนนักสู้แล้ว
เวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งแล้ว และสำหรับผู้ที่ได้มงกุฎเมื่อปีที่ผ่านมาอย่าง “กชเบล ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์”ในฐานะรุ่นพี่ก็ได้ออกมาแนะนำเคล็ดลับให้กับน้องๆ ผู้เข้าประกวดใหม่ด้วยเช่นกัน ซึ่งเจ้าตัวเผยถึงเรื่องนี้ในงานบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์แอ็กชั่น ล่า คืน ร่าง ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร โดยเผยว่าผ่านดรามามาเยอะ แต่ก็สู้มาตลอด ดีใจที่รุ่นพี่อย่าง “อิงฟ้า วราหะ” ชมว่าตนเป็นเหมือนไอคอนคนหนึ่งแล้วตอนนี้
“คือจริงๆ ต้องบอกว่าก่อนที่จะมาแกรนด์ หนูก็เห็นพี่ฟ้าเป็นไอดอลเราจริงๆ แล้วเราก็รู้สึกว่าพี่คนนี้เขาทำงานหนักจังเลย เราอยากเข้าไปช่วยพี่เขา หนูว่ามันเป็นการทำงานที่น่ารักนะคะ เราเข้ามาประกวด เราได้เจอมิตรภาพ แล้วก็มีรุ่นพี่เก่งๆ อย่างพี่ฟ้า เมื่อวานแกก็งานเยอะมาก ไปงานรับรางวัลมา ก็ยังมางานเปิดตัวอีก แล้วแกก็คอยติดตามการประกวดอยู่ตลอดด้วยเหมือนกัน พี่ฟ้าก็เป็นหนึ่งคนเลยที่เรามองเห็นว่านี่แหละจะเป็นคนทำให้กชเบลจะไม่พูดคำว่าเหนื่อยออกจากปาก
คนมองเป็นไอคอนของนักสู้ ดีใจนะ จริงๆ ไม่ใช่มีแค่เบล ยังมีใครอีกหลายคนเลยที่รอโอกาสอยู่ แต่จังหวะชีวิต จังหวะเวลามันยังมาไม่ถึง เราก็เลยอยากเป็นหนึ่งในเครื่องพิสูจน์ค่ะ ว่าสุดท้ายแล้วความพยายามมันไม่เคยทรยศใครจริงๆ นะแล้วก็อย่าปล่อยให้ความกลัวมันมาขโมยโอกาสของเราไป ถ้าวันนั้นจังหวะมันมาถึงจริงๆ ถ้าเราลุยทุกอย่างแล้วจริงๆ ก็ไม่ต้องสนใจคนที่เขาคอยว่า คอยดึงเรา หรือคนที่เกลียดเรา ไม่ชอบเรา เสียเวลาเปล่าๆ เอาเวลาไปโฟกัสกับอนาคตที่เรารออยู่ เบลเชื่อว่าคำว่าก้าวกระโดด หรือว่าความสำเร็จมันจะมาถึงวันนั้นเอง”
ให้กำลังใจน้องๆ ผู้เข้าประกวดใหม่ ขอให้แสดงความเป็นตัวเองให้มากที่สุด
“ก็อยากจะบอกน้องๆ ทุกๆ คนว่าจริงๆ ไม่อยากให้กดดัน อยากให้ทุกคนเป็นตัวเอง พี่เบลก็พิสูจน์ให้ทุกๆ คนเห็นแล้วว่าสุดท้ายแล้วการเป็นตัวเองและการที่เราปล่อยจอย ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ คือเวลาแข่งเราก็ใส่สุดเวลาทำกิจกรรมทุกอย่างเอาให้มันสุดไปให้หมดเลย เพราะไม่รู้ว่าเราจะไปจบที่จุดไหน แต่สุดท้ายแล้วเราจะไม่มีวันมานั่งเสียใจทีหลังว่าทำไมวันนั้นฉันไม่ทำให้เต็มที่ อย่างวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆ พี่ๆ ทุกๆ คนที่บอกว่ากชเบลทำมาตรฐานไว้สูงมาก สร้างตำนานหลายอย่าง ดีใจนะที่เราได้สร้างประวัติศาสตร์ไว้ แล้วเราก็พยายามจะทำให้ครบที่สุดเพื่อให้บอสปฏิเสธเราไม่ได้
แต่วันที่ดินเนอร์กับบอส หนูก็ถามคำถามแรกเลย หนูก็ถามไปว่ารู้สึกว่ามันเงียบๆ ไหม แต่น้องๆ ส่วนใหญ่เขาบอกกันว่ากลัวบอส กลัวคนที่มีกระแส ก็เกิดความคิดมากเยอะเกินว่าอยากจะทำคอนเทนต์ยังไงให้หลีกทางเขา แล้วก็เป็นแนวใหม่ๆ ให้มีคนมาสนใจ เพราะจริงๆ มีหลายคนมากที่ก่อนเข้ากองสวย ความสามารถเยอะมากมายเลย แต่ว่าแสงไม่เข้า คือคนกดไลก์ไม่ค่อยมี ผู้ติดตามยังไม่ค่อยมี เบลเชื่อว่าอาจจะเป็นด้วยคาแรกเตอร์บางอย่างที่น้องยังไม่ได้เอาความเป็นตัวเองออกมา ยังไม่ได้จอยอย่างเต็มที่ แต่พอหลังจากที่เข้ากองมา เมื่อวานเบลเชื่อว่าหลายๆ คนน่าจะเริ่มกลับมา
ก็อยากแนะนำน้องๆ ว่าเริ่มที่มายด์เซ็ตของเราก่อนเลย หนูคิดว่าหนูไม่ได้มาแข่งกับใคร มาแข่งกับตัวเองนะคะ มองแต่เส้นชัยอย่างเดียวพอ ทีนี้น้องๆ ทุกๆ คนนะคะ พี่เบลเชื่อว่าที่มากันก็อยากจะมีอนาคตที่ดีขึ้นอยู่แล้ว แล้วก็ขอบคุณมากๆ ที่มองเวทีแกรนด์เป็นหนึ่งโอกาสของน้องๆ อยากจะมีชีวิตที่ดีมากขึ้น ก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำให้เต็มที่ สนุกกับมันให้มากที่สุด 28 วันจริงๆ น้อยกว่าปีที่แล้วนะ ปีที่แล้วเก็บตัว 30 กว่าวันเลย ก็อยากให้ทุกๆ คนเก็บเกี่ยวทุกๆ โมเมนต์ ไม่ว่าจะสุข ทุกข์ บางคนเจอทีมที่อาจจะเผลอปล่อยมือกลางทาง เจอ PD ที่อาจจะเริ่มมีปัญหากัน จริงๆ มันเป็นเรื่องปกติ ก็ขอให้สนุกกับมันให้เต็มที่ เพราะว่าวันหนึ่งพอการประกวดมันจบ เราจะจดจำโมเมนต์นี้ไปตลอดชีวิต”
เล่าเหตุการณ์ไฟไหม้ระทึกในคืนที่ผ่านมา หลังงานเปิดตัวมงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026
“เรื่องนี้พิสูจน์ให้รู้ว่าไม่มีใครรักหนูจริง คือหนูอยู่ในชุดเปิดตัวมงกุฎสีทองอร่าม มงฯ ยังคาหัวอยู่เลย หนูเดินไปถ่ายรูปมงกุฎเสร็จ พี่มิเชลลากอาม ชุติมา ไป หนูก็โอเค เราก็รอนะคะ ถอดชุดเสร็จแล้ว ก็ต้องรอคณา (คณาพร พัฒนพันธ์) อีก เสร็จปุ๊บไฟไหม้ ก็ตะโกนกัน สิ่งที่หนูเห็นคือวิ่งหมดเลย แล้วผู้จัดการคุณอิงฟ้าและคุณอาม ในมือมีแต่ของคนอื่นหมดเลย ไม่มีของตัวเอง ดีที่หนูอยู่กับพี่มุก ก็หยิบที่แพงเอามาก่อน สรุปกชเบลเอามาหมดเลย กับอีกคนหนึ่งที่ยังคงเป็นไอดอลเรื่องอารมณ์ นิ่ง ใจเย็น ไม่ว่าจะอารมณ์ไหนก็แล้วแต่ คุณเฌอเอม (ชญาธนุส ศรทัตต์) ค่ะ จังหวะที่หนูกำลังเลือกของ พี่เฌอเอมเดินสวนเข้ามา อุ้ย ไฟไหม้เหรอไม่เป็นไร เพราะพี่ยังไม่ได้เก็บอะไรเลย น้องๆ ไปกันก่อนได้เลย พี่ขอเก็บเครื่องสำอางก่อน เดี๋ยวตามลงไปนะ นี่ยังไม่รู้เลยว่าพี่เอมลงมายังตอนนี้ (หัวเราะ)
พอมาถึงข้างล่าง ทุกคนรออยู่ข้างล่างแล้วเรียบร้อย ไม่มีอะไรติดตัวมาเลยค่ะ ยังดีที่มีมือถือมาด้วย คือมิเชลค่อนข้างกลัวนะ แต่สุดท้ายแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าสติสำคัญที่สุด และคนที่รักเราที่สุดคือตัวเองค่ะ (หัวเราะ) แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรค่ะตรงประตูทางออกที่มีจอ LED ใหญ่ๆ มันไหม้ตรงใต้บันไดหรือตรงลิฟต์นี่แหละ หนูคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องไฟฟ้า เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนอีกที เพราะเมื่อวานพอเราลงมาถึงปุ๊บ หนูต้องรีบถอดชุดก่อนเลย แล้วก็ขึ้นรถตู้กลับบ้าน”