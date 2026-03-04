“เคน ภูภูมิ” สยบข่าวลือ ปีนี้ไม่แต่ง “เอสเธอร์” ไม่ซีเรียสอยู่ก่อนแต่ง มองเป็นเรื่องที่ดี!

“เคน ภูภูมิ” สยบข่าวลือ ยันปีนี้ยังไม่แต่ง “เอสเธอร์” เหตุงานรุมทั้งคู่ ไม่กดดันอยู่ก่อนแต่ง มองเป็นเรื่องดี ได้ศึกษากันให้ดีๆ ก่อนอยู่ด้วยกันจริงจัง พร้อมส่งใจเชียร์ “เจษ” ในบทวีกิจ เชื่อเหมาะกว่าตัวเองในเวอร์ชั่นก่อน รอดูมีมฉากตบบันไดในตำนาน
หลังจากที่มีภาพของนางเอกสาว “เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา”ในชุดเจ้าสาวออกมา หลายคนก็ร่วมแสดงความยินดีกันมากมาย คิดว่าคงจะได้เห็นภาพงานแต่งกับพระเอกหนุ่ม “เคน ภูภูมิ พงศ์ภาณุภาค”ในอีกไม่นานแน่ๆ แต่สุดท้ายหนุ่มเคนก็มาดับฝัน บอกว่าแฟนสาวแค่ไปร่วมงานอีเวนต์เท่านั้น แต่พอใส่ชุดเจ้าสาวก็ดูสวยจริงๆ
“อันนั้นเป็นชุดเดินแบบ แต่ก็สวยดี เขาไปงานอีเวนต์ของเวดดิ้งหนึ่ง เขาก็ถ่ายส่งมาให้ดู ก็สวยครับ คนนึกว่าจะแต่งงาน เดี๋ยวรอก่อน แป๊บนึงนะครับ ไม่ใช่ปีนี้ เพราะผมกับน้องงานเยอะทั้งคู่เลยครับ ผมยังต้องทำอะไรอีกสักหน่อย ปีนี้มีอะไรต้องเซ็ตใหม่เยอะครับ ปีนี้ชีวิตน่าจะวุ่นวายกับการทำงานเยอะครับ คงไม่ต้องรอให้ทุเรียนโตครับ (หัวเราะ) คือเราชอบแหละ เหมือนงานอดิเรก ชอบปลูกต้นไม้ ทำไว้เป็นบ้านสวน ก็ก่อนทุเรียนออกแน่นอน”
ไม่กดดันอยู่ก่อนแต่ง มองเป็นเรื่องดี ได้ศึกษากันให้ดีๆ ก่อนอยู่ด้วยกันจริงจัง
“ถามว่ากดดันไหมเรื่องอยู่ก่อนแต่ง ผมไม่ได้กดดันนะครับ ก็ดีนะ การที่ได้ศึกษากันดีๆ ก่อน เพราะว่าพอมาอยู่ด้วยกันจริงจังจะอยู่กันได้หรือเปล่า ไม่ได้ซีเรียสนะ ปกติครับ ถ้าคนที่คิดจะแต่งกันจริงๆ ก็ดีนะถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไร แล้วแต่คนนะครับ ก็มองว่าเป็นครอบครัวตั้งแต่แรกแล้วนะ ครอบครัวก็อาจจะมีทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องปกติ ถ้าปรับกันได้ก็โอเคครับ”
เชื่อ “เจษ เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์” เหมาะกับบทวีกิจ ในแรงเงาเวอร์ชั่นใหม่ ให้ดูเอามันส์ ดูเอามีม
“เห็นแล้วครับ ดูน่าสนใจดีนะครับ รอดูฉากตบเหมือนกัน (หัวเราะ) สถานที่ใหญ่มาก ของเราเป็นบันไดแคบๆ อันนี้เป็นบันไดกว้างๆ พี่เบนซ์ (พรชิตา ณ สงขลา) ก็อาจจะเจ็บหน่อย (หัวเราะ) ก็เดี๋ยวรอดูครับว่าเขาจะทำออกมายังไง ก็เป็นหนึ่งในละครที่อยู่ในความทรงจำของเราเหมือนกัน เพราะเป็นเรื่องแรกๆ ที่ทำให้คนได้รู้จักเรา
ผมว่าแต่ละเวอร์ชั่นก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกัน อาจจะสนุกคนละแบบ แต่ก็ให้เสพความสนุกของแต่ละเวอร์ชั่นไป เรื่องนี้ดูเอามันส์ ดูเอามีม (คนมองว่าเจษไม่เหมาะกับบทวีกิจ?) ต้องถามว่าแต่ละคนมองวีกิจเป็นคนยังไงมากกว่า แต่ผมว่าเขาก็ดูเหมาะนะ ตอนนั้นผมอาจจะดูเอ๋อกว่าด้วยซ้ำ (หัวเราะ)”