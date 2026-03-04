“บิณฑ์” ห่วงชายแดนไทย-กัมพูชา ขออย่าประมาท ชี้สงครามตะวันออกกลางลามถึงไทย นายกฯ ก็เอาไม่อยู่

“บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ห่วงชายแดนไทย-กัมพูชาแม้ได้เปรียบแต่ประมาทไม่ได้ รอบ 3 หากเกิดขึ้นอีก ผู้นำแตกหัก ใครก็เคลียร์ไม่ได้ ชี้สงครามตะวันออกกลางลามถึงไทยเมื่อไหร่ นายกฯ ก็เอาไม่อยู่ ยันน้ำมันไม่ขาดแคลนแต่ราคาอาจพุ่ง
ออกมาเปิดใจถึงปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชาหลังจากที่เพิ่งนำสิ่งของจำเป็นไปมอบให้กับพี่น้องทหารมา นักแสดงจิตอาสาอย่าง “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์”ก็เผยว่าสถานการณ์ตอนนี้ถึงแม้ฝั่งเราจะได้เปรียบ แต่ก็ไม่ควรประมาท ยังต้องปรับกลยุทธ์กันเรื่อยๆ แต่ก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอีก เพราะมีแต่ความสูญเสียทั้งสองฝ่าย
“ตอนนี้ถ้าพูดตรงๆ จากที่ทหารพูดให้ฟังว่าฝั่งตรงข้ามก็มีทำบังเกอร์ ขุดคูเลต เพื่ออะไรไม่รู้ ทำให้พี่น้องทหารต้องลงไปอยู่ข้างล่างเพราะอยู่ตามแนวไม่ได้ ตรงเนิน 350 จะไม่มีพี่น้องทหารอยู่ เราไม่แน่ใจว่าจะเกิดหรือไม่เกิดในครั้งที่ 3 นี้ พี่น้องทหารบอกเราจะไม่ประมาท อะไรที่เขาจะทำกับเรา ทำมา 1 ต้องรับกลับไป 10 แล้วเราได้เปรียบเราส่องเห็นหมด เราอยู่สูง ที่เขาอยู่โล่งหมดเลย เราสามารถเห็นว่าเขาทำอะไร แต่เราก็ไม่เห็นฝั่งตราด ฝั่งจันทบุรี อุบลฯ ศรีสะเกษ ก็มีการปรับกลยุทธ์กัน
พี่น้องทหารทุกคนพร้อม แค่หลายคนบอกว่าอย่าให้เกิดขึ้นดีกว่า เพราะมันคือการสูญเสีย เขาเสียมากกว่าเราเยอะ อาจถูกยั่วยุ เรามีความอดทนไหม ถ้ามีรอบ 3 นี้ ใครก็เคลียร์ไม่ได้ ให้ผู้นำแตกหักกันไปครับ กับไฟป่าตรงนั้นไม่มีป่าให้จุดแล้วนะ ของเขาเป็นที่โล่งแล้ว เขาจุดเขาโดนเอง ลมไปทางนั้น ลามไปใหญ่ ณ ตอนนี้แผนเราเหนือกว่าเขาเยอะ”
เผยสงครามทางตะวันออกกลาง ถ้าลามถึงไทย นายกฯ ก็เอาไม่อยู่
“หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ หลวงตาหลายรูปนิมิตขึ้นมาว่าสงครามโลกครั้งที่ 3 จะเกิดขึ้นทางตะวันออกกลาง มันเริ่มเห็นชัดแล้วว่าเกิดขึ้นจริง ตอนนี้มันลามมาถึงเอเชียหรือเปล่า ถ้าซาอุฯ เอาด้วย อินเดียเอาด้วยมันจะเรื่องใหญ่ จีนอีก ถ้าอเมริกากับอิหร่านซัดกัน 100% มันจะแย่ ทุกที่มีฐานทัพอเมริกา ผมภาวนาอย่าให้เกิดเลยการเกิดสงครามมันคือการสูญเสีย เราเห็นภาพแล้วหดหู่มาก มีเรื่องเดียวอยากให้คนไทยที่อยู่ตรงนั้นกลับมาบ้านเราดีกว่า อย่าคิดว่าแป๊บเดียวก็จบ ถ้าอเมริกาเอาทุกที่ก็ไม่ปลอดภัย เป็นกำลังใจและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนไทยทุกๆ คน ให้ปลอดภัยทุกคน
ถามว่าน้ำมันบ้านเราจะเพียงพอไหม คือเรื่องที่ว่า 60 วันไม่น่าใช่ เพราะศักยภาพบ้านเราน้ำมันพออยู่ได้เป็นปี ผมไม่ห่วงเรื่องน้ำมัน โอเคอาจจะมีขึ้นราคาบ้าง แต่เชื่อว่าไม่ขาดแคลน ก็น่าจะเป็นปี ไม่น่าใช่แค่ 60 วัน ถ้าแค่ 60 วันรัฐบาลอยู่ไม่ได้แน่ครับ แต่ถามว่าถ้าสถานการณ์ลุกลามมาถึงบ้านเรา นายกฯ จะเอาอยู่ไหม ผมว่าไม่อยู่ครับ ถ้ากระทบเราจริงๆ เอาไม่อยู่หรอกครับ นอกจากว่าอยากให้สงครามมันจบลงเร็วๆ แล้วกลับมาฟื้นฟู ประชาชนได้อิสรภาพในการทำงานมากขึ้น ตอนนี้บ้านเราเศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้ว ถ้าน้ำมันขึ้นราคามากขึ้นมันก็กระทบ ทั้งคนขับแท็กซี่ ขนส่งทั้งหลาย มันจะกระทบไปหมด หมูหมากาไก่มันจะขี้นราคาหมด ข้าวแกงจะไม่มี 50-60 บาท มันจะเป็น 100 เอานะครับ”