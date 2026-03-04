อย่าดูถูกอาวุธอิหร่าน! “แองจี้ เอสติ้งส์” ระทึก อัดคลิปนาทีระเบิดลงใกล้บ้าน เผยอยู่ใกล้ฐานทัพ-สามีไม่อยู่ (คลิป)

กลายเป็นโพสต์ที่ทำเอาแฟนคลับชาวไทยใจหายใจคว่ำ หลังจากอดีตนักแสดงสาว “แองจี้ เอสติ้งส์” ที่ปัจจุบันย้ายไปใช้ชีวิตครอบครัวกับสามีมหาเศรษฐีชาวคูเวตในต่างประเทศ ได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ความไม่สงบ ผ่านติ๊กต๊อกส่วนตัว ท่ามกลางความขัดแย้งของไฟสงคราม ระหว่างอิหร่าน และอิสราเอล โดยเผยว่า ระเบิดยังไม่หยุด “น้ำมันขึ้น 20% ระเบิดยังไม่หยุดเลยนะจ๊ะ”
พร้อมอัปเดตสถานการณ์ที่ว่าตอนนี้ระเบิดดังไป 3 ลูก บ้านอยู่ใกล้กับฐานทัพทหาร ส่วนสามีไปทำงาน เครื่องบินเจ็ตโดนยิง 2 ลำ โรงน้ำมันที่ซาอุฯ โดนระเบิดไป 2 แหล่ง โรงน้ำมันที่คูเวตก็น่าจะโดนแหละ พร้อมบอกว่าดูถูกอาวุธอิหร่านไม่ได้เลยนะ ระหว่างที่เธออัปเดตสถานการณ์ที่บ้านก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะๆ ทำชาวเน็ตเป็นห่วงมาก อยากให้กลับประเทศไทยเพื่อความปลอดภัย
@angieq8 นำ้มันขึ้น 20% ระเบิดยังไม่หยุดเลยนะจ๊ะ ♬ original sound - Angie