“โซแบม ปณิชดา” พาแม่อัปหน้าสวยเหมือนเกิดใหม่ ลบตราบาปชีวิตเคยถูกด่าหน้าผี

จากที่คุณแม่เคยถูกตราหน้า บูลลี่ว่าหน้าผี จากการประสบอุบัติเหตุจนกลายเป็นแผลในใจมานานหลายสิบปี ล่าสุดลูกสาวคนสวย "โซแบม ปณิชดา คงสวรรยา" (มิสแกรนด์ลำพูน 2025) ก็สามารถพลิกชีวิตคืนความสุขให้ “คุณแม่แดง” ได้สำเร็จ ด้วยการพาไปทำศัลยกรรมใบหน้าให้กลับมาสวยจนตะลึง ลบตราบาปที่ถูกครหา ณ S45 Clinic คลินิกศัลยกรรมย่านพร้อมพงษ์ สุขุมวิท 33 ที่ผนึกกำลังทีมแพทย์กู้ใบหน้า "คุณแม่แดง" เคสศัลยกรรมแก้ไขโครงสร้างจมูกและใบหน้าสุดท้าทายแห่งปี 2026 งานนี้สาวโซแบมเองก็ดีใจมากๆ ที่ทำให้คุณแม่ก้าวผ่านความเจ็บปวดและกลับมายิ้มได้อีกครั้ง
โซแบม เผยว่า “ทีมแพทย์ที่นี่เก่งมากๆเลยค่ะ เคสของคุณแม่ถือเป็นหนึ่งในเคสที่มีความยากที่สุดแห่งปี คุณแม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุกระจกแทงจมูกทะลุถึงเบ้าตา จนสูญเสียการมองเห็นไป 1 ข้าง ใบหน้าเสียโฉม โครงสร้างใบหน้าฝั่งขวาเสียหาย ทำให้ตำแหน่งของตาตกลงมาอยุ่ในจุดที่ผิดรูป ซ้ำยังมีภาวะติดเชื้อซ้ำซ้อนจนทำลายโครงสร้างเนื้อเยื่อ การรักษาครั้งนี้เป็นการวางแผนร่วมกันระหว่าง คุณหมอตี้ นายแพทย์กิตติศักดิ์ วงค์เทียนชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมจมูกแบบเปิด แก้ไขโครงสร้าง (Open Rhinoplasty) และคุณหมอเต๋า นายแพทย์ นครินทร์ จรัสวิริยะกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการยกคิ้ว ดึงหน้าเทคนิคส่องกล้อง และการปรับรูปทรงใบหน้าด้วยไขมัน เพื่อแก้ไขกู้คืนใบหน้าให้กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง
ก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน คุณแม่โซแบมมีหน้าตาสวยมาก เคยเป็นนางนพมาศ และประกวดงานสงกรานต์อยู่เสมอ ตอนนั้นโซแบมอายุ 3 ขวบ วันที่เกิดอุบัติเหตุคุณแม่ขับรถมอเตอร์ไซค์พาโซแบมกลับจากบ้านคุณยาย ระหว่างทางมีคนเมาขับรถข้ามเลนมาชน คุณแม่ตัดสินใจปล่อยรถ และพยายามโอบกอดปกป้องโซแบมไว้ จนคุณแม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องรักษาตัวที่เชียงใหม่อยู่โรงพยาบาลถึง 4 เดือน
โซแบมถูกเพื่อนล้อเรื่องหน้าตาของแม่ว่า น่ากลัว หรือ หน้าประหลาด จนเพื่อนบางคนไม่ยอมคบด้วย คุณแม่เคยถามว่า โซแบมอายเพื่อนไหม โซแบมยืนยันว่าไม่เคยอาย เพราะสำหรับแบมแล้ว ชีวิตนี้แบมมีแม่คนเดียว โซแบมตัดสินใจก้าวเข้าสู่เส้นทางนางงาม โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ การหาเงินเพื่อพาแม่ไปผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้าให้กลับมามีความสุขอีกครั้ง จนกระทั่งสามารถคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ลำพูน 2025 และรองอันดับ 3 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2025 ได้สำเร็จ คุณแม่ภูมิใจมาก
การผ่าตัดครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการศัลยกรรมเพื่อความงาม แต่เป็นการบูรณะโครงสร้างใบหน้าที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาสมบูรณ์และสร้างความมั่นใจให้กับคุณแม่อีกครั้ง