อินฟลูเอนเซอร์ไต้หวันถ่ายคลิปถอดกางเกงชั้นในกลางเมืองฮ่องกง

"ยูอิ ซิน” จุดกระแสวิจารณ์อีกระลอก หลังโพสต์วิดีโอในย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง ทำชาวโซเชียลถกเดือดว่าเป็นคอนเทนต์ท้าทายหรือแค่สร้างกระแส
สื่อ Dimsum Daily รายงานว่า ยูอิ ซิน อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวไต้หวัน กลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง หลังเผยแพร่วิดีโอที่ดูเหมือนเธอถอดกางเกงชั้นในกลางถนนในย่านคอสเวย์เบย์ ฮ่องกง ซึ่งเป็นพื้นที่ช้อปปิ้งที่มีผู้คนพลุกพล่าน
คลิปดังกล่าวถูกโพสต์เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยในภาพ ยูอิ ซิน ถูกเห็นว่าถอดกางเกงชั้นในและนำไปแขวนไว้กับสิ่งของริมถนน ก่อนจะเดินจากไป พร้อมแคปชันว่า “From DMs to Reality!” ทำให้ผู้ชมจำนวนมากตั้งคำถามถึงเจตนา
ชาวโซเชียลมีเดียต่างแสดงความเห็นหลากหลาย บางส่วนสงสัยว่าเป็นส่วนหนึ่งของชาเลนจ์ออนไลน์ ขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยวิจารณ์ว่าเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
ก่อนหน้านี้ ยูอิ ซิน เคยตกเป็นข่าวจากพฤติกรรมยั่วยุความสนใจหลายครั้ง รวมถึงเหตุการณ์บนรถไฟในไต้หวัน ซึ่งทำให้เธอมีทั้งผู้สนับสนุนและผู้วิจารณ์ในโลกออนไลน์
เหตุการณ์ล่าสุดจุดชนวนเสียงวิจารณ์รอบใหม่ โดยนักวิจารณ์บางรายมองว่าเป็นการกระทำที่เกินขอบเขต และมีเป้าหมายหลักเพื่อเรียกยอดเข้าชมและสร้างกระแสบนโซเชียลมีเดีย มากกว่าจะเป็นการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าทางการฮ่องกงจะดำเนินการใด ๆ ต่อกรณีดังกล่าวหรือไม่