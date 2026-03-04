xs
xsm
sm
md
lg

ดราม่า 2NE1! “พัค บอม” กล่าวหา “ซานดารา พัค” ใส่ร้ายปมยาเสพติด ฝ่ายคู่กรณีโต้ทันทีไร้มูล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วงการเค-ป๊อประอุ เมื่อพัค บอม โพสต์จดหมายเขียนมือผ่านโซเชียล กล่าวหาว่าสมาชิกวงเดียวกันใส่ร้ายให้เธอกลายเป็น “ผู้ใช้ยาเสพติด” เพื่อกลบข่าวฉาวของตัวเอง ด้านฝั่งซานดาราออกมาปฏิเสธว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูล

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลัง “พัค บอม” สมาชิกวง 2NE1 โพสต์จดหมายเขียนมือผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม เปิดเผยข้อกล่าวหารุนแรงต่อเพื่อนร่วมวง “ซานดารา พัค”

ในข้อความดังกล่าว พัค บอม ระบุว่าเธอต้องการ “บอกความจริง” เกี่ยวกับประเด็นยาที่เคยเป็นข่าว พร้อมย้ำว่ายา Adderall ไม่ใช่ยาเสพติด และเธอเป็นผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น (ADD)

Adderall เป็นยากลุ่มกระตุ้นประสาทที่ใช้รักษาโรคสมาธิสั้น โดยได้รับการอนุมัติในสหรัฐอเมริกา แต่ถือเป็นสารต้องห้ามในเกาหลีใต้ เนื่องจากมีสารแอมเฟตามีน ซึ่งอาจทำให้เสพติดได้และมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพ

พัค บอม เคยตกเป็นข่าวตั้งแต่ปี 2010 หลังนำเข้า Adderall จากต่างประเทศทางไปรษณีย์โดยไม่ได้แจ้งศุลกากรหรือขออนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล อย่างไรก็ตาม ในเวลานั้นอัยการสั่งระงับการฟ้องร้อง หลังยืนยันว่าเป็นยาที่แพทย์สั่งเพื่อการรักษา

ในจดหมายล่าสุด เธอระบุว่า “ซานดารา พัค เคยถูกจับในคดียาเสพติด และเพื่อปกปิดเรื่องนั้น จึงทำให้พัค บอม กลายเป็นคนติดยา”

เธอยังกล่าวถึงต้นสังกัดเดิมอย่าง YG Entertainment รวมถึงผู้ก่อตั้ง “ยาง ฮยอนซอก”, โปรดิวเซอร์ “เท็ดดี้” และ “อี แชริน” หรือ CL สมาชิกวงอีกคน พร้อมเรียกร้องให้หยุดแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่าเธอใช้ยาเกินขนาดตามใบสั่งแพทย์

ด้านทีมงานของซานดารา พัค ให้สัมภาษณ์กับสื่อ YTN Star ตอบโต้ทันที โดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าว “ไม่มีมูลความจริง”

ทั้งนี้ พัค บอม ได้หยุดกิจกรรมในวงการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว เนื่องจากปัญหาสุขภาพ โดยต้นสังกัด D-Nation Entertainment ระบุว่าแพทย์แนะนำให้เธอพักผ่อนและรักษาเสถียรภาพทางสุขภาพอย่างเพียงพอ




ดราม่า 2NE1! “พัค บอม” กล่าวหา “ซานดารา พัค” ใส่ร้ายปมยาเสพติด ฝ่ายคู่กรณีโต้ทันทีไร้มูล
ดราม่า 2NE1! “พัค บอม” กล่าวหา “ซานดารา พัค” ใส่ร้ายปมยาเสพติด ฝ่ายคู่กรณีโต้ทันทีไร้มูล