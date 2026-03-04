ไปกันใหญ่! โซเชียลลือ “จิม แคร์รี ตัวปลอม” โผล่งานรางวัลที่ปารีส

หลังลุคใหม่หน้าเนียนกริบทำโซเชียลแตกตื่น จนเกิดทฤษฎี “ตัวปลอม” ทีมตัวแทนออกโรงชี้แจงชัด ขณะที่ผู้จัดงานยืนยัน เป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของเวทีรางวัลฝรั่งเศส
กลายเป็นกระแสไวรัลข้ามคืน เมื่อ “จิม แคร์รีย์” วัย 64 ปี ปรากฏตัวบนพรมแดงงานประกาศรางวัล César Awards ครั้งที่ 51 ที่กรุงปารีส พร้อมลุคใหม่ที่ดูเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ทั้งพวงแก้มที่ดูอิ่มขึ้น ริมฝีปากเต็มกว่าเดิม และหน้าผากเรียบไร้ริ้วรอย จนโลกออนไลน์ตั้งคำถามว่าใช่ตัวจริงหรือไม่
กระแส “โคลน” เริ่มลุกลาม หลังแดร็กอาร์ติสต์ชื่อดัง “อเล็กซิส สโตน” โพสต์ภาพหน้ากากและวิกผมที่ดูเหมือนนักแสดงจากภาพยนตร์ The Truman Show อย่างสมจริง พร้อมแซวเป็นนัยว่าอาจเป็นผู้สวมหน้ากากไปปรากฏตัวแทน
อย่างไรก็ตาม ตัวแทนของแคร์รีย์ออกมายืนยันกับ Daily Mail เมื่อวันที่ 2 มีนาคมว่า นักแสดงเจ้าของบท “เอซ เวนทูรา” เข้าร่วมงานด้วยตัวเอง ไม่มีการสวมหน้ากากหรือใช้ตัวแสดงแทนแต่อย่างใด
ด้าน “เกรกอรี โกลิเยร์” ผู้แทนทั่วไปของเวที César Awards ให้สัมภาษณ์กับ Variety ว่า การมาร่วมงานของแคร์รีย์ถือเป็น “ช่วงเวลาประวัติศาสตร์” โดยเผยว่าได้มีการวางแผนมาตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนปีที่แล้ว
“จิมรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งกับคำเชิญจากสถาบัน เราพูดคุยกันต่อเนื่องกว่าแปดเดือน เขาทุ่มเทเตรียมสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศสมาหลายเดือน ถึงขั้นสอบถามการออกเสียงคำต่าง ๆ อย่างละเอียด” โกลิเยร์กล่าว
เขายังเปิดเผยว่า แคร์รีย์เดินทางมาพร้อมคู่ชีวิต ลูกสาว หลานชาย และเพื่อนสนิทกับครอบครัวรวม 12 คน โดยมีนักประชาสัมพันธ์ส่วนตัวร่วมเดินทางมาด้วย นอกจากนี้ ผู้กำกับ “มิเชล กงดรี” เพื่อนเก่าและผู้กำกับภาพยนตร์ Eternal Sunshine of the Spotless Mind ซึ่งเคยร่วมงานกับแคร์รีย์ ก็เข้าร่วมงานและได้พบกันอีกครั้งอย่างอบอุ่น