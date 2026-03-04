“ไฮโซน้ำหวาน” ร่ำไห้ แฉ “นักไลฟ์มืออาชีพ” ยั่วผัว!

เป็นประเด็นไม่น้อยเลยทีเดียว หลังจากที่ “ไฮโซน้ำหวาน พัสวี พยัคฆบุตร” ภรรยาของนักแสดงหนุ่ม “นาวิน ต้าร์” นาวิน เยาวพลกุล ได้ออกมาไลฟ์สดในติ๊กต๊อกทั้งน้ำตา แฉนักไลฟ์มืออาชีพรายหนึ่ง พยายามยั่วยวนสามี
โดยเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างประชุมงานกับนักไลฟ์มืออาชีพรายนี้ โดยเจ้าตัวตั้งใจเข้ามาเสนองานและสอนเทคนิคการทำงานให้กับบริษัท แต่วันเกิดเหตุเจ้าตัวติดไลฟ์ขายของ จึงให้ นาวิน ต้าร์ ไปประชุมแทนกับทีมงานบริษัท แต่ระหว่างพูดคุย ฝ่ายหญิงกลับมีพฤติกรรมสุดช็อก แทนที่จะคุยธุรกิจกันแบบมืออาชีพ กลับจัดเต็มเกินเบอร์มาประชุม แต่งตัวล่อแหลมและพูดจาในเชิงหยอกล้อชู้สาวแบบทีเล่นทีจริงตลอดเวลา ประโยคสุดปรี๊ดเจ้าตัวเผยว่า “พี่ต้าร์ก็เป็นผัวของผู้หญิงทั้งประเทศ” ต่อหน้าพนักงานในห้องประชุม ทำให้ไฮโซน้ำหวานทนไม่ไหว ตัวสั่นด้วยความโกรธ และเสียความรู้สึกรุนแรง มองไม่ให้เกียรติและรับไม่ได้ ซัดไม่มีจิตสำนึก ฟาดแรงว่าตกลงมาเสนองาน หรือเสนออะไรกันแน่
อย่างไรก็ตามไฮโซน้ำหวานเผยว่าตนเองก็โมโหสามีที่ไม่รู้จักพูดเบรกหรือขัดจังหวะพฤติกรรมแย่ๆ พร้อมลั่นกลางไลฟ์ว่าตนเองมีคลิปทุกอย่างในที่ประชุม เตรียมเอาจริงเพื่อปกป้องศักดืศรีของตนเองและครอบครัว
ขณะที่ชาวเน็ตต่างตามหาว่า “นักไลฟ์มืออาชีพ” คนดังกล่าวคือใครกันแน่