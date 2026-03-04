ศาลสั่งจำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ปรับ 6 หมื่น คดีหมิ่นประมาทฯ “ลูกหมี รัศมี”

ศาลอาญากรุงเทพใต้ พิพากษาจำคุก “ปู มัณฑนา” ในความผิดฐานหมิ่นประมาท “ลูกหมี รัศมี” เป็นเวลา 2 ปีปรับ 60,000 บาท แต่โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้ 2 ปี และคุมประพฤติ 1 ปี
วันนี้ 4 มี.ค. เวลา 09.30 น. ที่ห้องพิจารณาคดี 403 ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลได้นัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ 442/2568 ที่ “ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี” เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา โดยปูเดินทางมาพร้อมทนายความ ขณะลูกหมีได้ส่งทนายความมาฟังคำพิพากษาแทน
ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยได้กล่าวหาโจทก์ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเรื่องการปล่อยกู้เงิน แต่จำเลยไม่มีหลักฐานใด ๆ มาแสดงว่าโจทก์ปล่อยเงินกู้หรือปล่อยดอกเบี้ยผู้อื่นจริงหรือไม่ การกระทำของจำเลยไม่ได้กระทำไปโดยสุจริต ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ จำเลยมีเจตนาใส่ความให้โจทก์ได้รับความเสียหาย อันเป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง
พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326, 328,393 เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาอันเป็นโทษหนักสุด ลงโทษจำคุก 2 ปีปรับ 60,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี คุมประพฤติจำเลยเป็นเวลา 1 ปี โดยให้มารายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติ 3 ครั้ง และทำงานบริการสังคมเป็นเวลา 48 ชั่วโมง
โดยตัวแทนทนายฝั่งของลูกหมี ได้เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น ว่าฐานความผิดเกิดจากกรณีที่ ปู มัณฑนา เคยให้สัมภาษณ์ว่า ลูกหมี ปล่อยเงินกู้ โดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด