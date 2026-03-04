xs
“ตี๋ลี่เร่อปา” ไม่ต่อสัญญาเลยเจอแกล้ง? ส่งไปติดค้างที่ดูไบส่วนทีมงานบินตรงถึงแฟชันวีค? Dior แก้เกมเปิดตัว “หวังฉู่หราน” ทันที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นดรามาร้อนใน Weibo และ Xiaohongshu โซเชียลมีเดียจีนกันเลยทีเดียว เมื่อมีรายงานว่า “ตี๋ลี่เร่อปา” ไม่สามารถไปร่วมงานแฟชันวีคของ Dior ได้เนื่องจากติดค้างอยู่ที่ดูไบ จนแฟนๆไม่พอใจ หลังสืบทราบว่าทีมงานหลายคนบินตรงถึงที่หมาย ส่วนดาราสาวกลับต้องต่อเครื่องจนไปเจอสถานการณ์เลวร้ายดังกล่าวแบบไม่ทราบชะตากรรม


หลังจากเกิดสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างกองกำลังสหรัฐอเมริกาและอิหร่านสู้รบกันจนทำให้ภูมิภาคตะวันออกกลางร้อนระอุ กระทบการเดินทางของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

หนึ่งในนั้นคือ ตี๋ลี่เร่อปา นักแสดงสาวชื่อดังวัย 33 ปี ที่มีกำหนดร่วมงานแฟชันโชว์ Dior Fall/Winter 2026 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสในวันที่ 3 มี.ค. ที่ผ่านมา แต่หลังแฟนๆรอการปรากฏตัวของนักแสดงสาวอย่างใจจดใจจ่อ ทางต้นสังกัดได้ออกแถลงการณ์ในนาทีสุดท้ายว่า ตี๋ลี่เร่อปา ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ 


โดยทีมงานของเธอได้ออกแถลงการณ์ในช่วงดึกยืนยันว่า เนื่องจากเหตุสุดวิสัย นักแสดงวัย 33 ปีจึงไม่สามารถเดินทางมาถึงปารีสได้ และขอโทษทั้งแบรนด์และแฟนๆ

แถลงการณ์ระบุว่า “ตี๋ลี่เร่อปา ให้ความสำคัญกับทุกโอกาสที่จะได้มีพบกับแฟนๆ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือจากทางไกล แต่สถานการณ์กะทันหันนี้ทำให้เราตั้งตัวไม่ทัน และเราขออภัยที่ทำให้ทุกคนผิดหวัง”


ในแถลงการณ์ยังยืนยันว่านักแสดงสาวมีความตั้งใจจริงที่จะไปร่วมชมโชว์หลังได้รับการ์ดเชิญจากทางแบรนด์และได้เตรียมตัวอย่างหนักสำหรับงานนี้

อย่างไรก็ตาม “เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน” ทำให้แผนการเดินทางของเธอต้องหยุดชะงัก แม้พยายามหาทางเลือกอื่น แต่สุดท้ายเธอก็ไม่สามารถเดินทางไปปารีสได้

ตามรายงานระบุว่า ทางต้นสังกัดของ ตี๋ลี่เร่อปา ได้จองเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ ซึ่งจะแวะพักที่ดูไบก่อนเดินทางต่อไปยังปารีส

อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านส่งผลให้เที่ยวบินถูกระงับและหยุดชะงักเป็นวงกว้าง รวมถึงสายการบินเอมิเรตส์ที่ยกเลิกเที่ยวบินถึง 90 เปอร์เซ็นต์


มีรายงานว่า ตี๋ลี่เร่อปา เดินทางถึงดูไบเพียงลำพังแล้ว แต่ในวันที่ 3 มี.ค. เธอยังไม่สามารถเดินทางออกไปไหนได้ ทำให้เธอติดอยู่ที่นั่นเป็นเวลา 3 วัน ในขณะเดียวกัน แต่ขณะเดียวกันมฝทีมงานหลายคนของเธอได้บินตรงไปยังปารีสแล้ว

แม้ว่าเธอจะปลอดภัยดี แต่ปัญหาการเรื่องการเดินทางครั้งนี้ทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ทีมงานของเธอเกี่ยวกับการจัดการ

มีการตั้งคำถามว่าทำไม ตี๋ลี่เร่อปา ถึงไม่ได้ใช้เที่ยวบินตรงไปปารีสเหมือนกับทีมงานคนอื่นๆ ชาวเน็ตบางส่วนเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารของเธอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการตั๋วและการวางแผนด้านความปลอดภัย

เนื่องจากมีการแจ้งเตือนถึงสถานการณ์ความรุนแรงระหว่างทั้ง 2 ประเทศมาเป็นระยะแล้ว แต่ทีมงานยังคงเสี่ยงที่จะให้นักแสดงสาวเดินทางไปยังตะวันออกกลาง


อย่างไรก็ตาม บางคนก็เห็นใจและชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งในภูมิภาคที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันสามารถทำให้ตารางเวลาที่วางไว้อย่างรอบคอบที่สุดต้องหยุดชะงักได้

งานนี้มีการคาดเดาถึงปัญหาต่างๆว่า หรือเป็นเพราะ ตี๋ลี่เร่อปา ไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดจึงเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้น? เพราะนักแสดงสาวสูญเสียมูลค่าทางการตลาดไปมหาศาลจากการพลาดปรากฏตัวในงานแฟชันวีคของ Dior ซึ่ง ตี๋ลี่เร่อปา เป็นที่ตั้งตารอของแฟนๆไม่น้อย


ขณะเดียวกันเกิดกระแสวิจารณ์อน่างหนักทันทีเมื่อ นักแสดงสาวที่กำลังมาแรงอย่าง “หวังฉู่หราน” กระโดดข้ามแบรนด์ได้เปิดตัวอย่างโดดเด่นในงานนี้ทันที

ก่อนหน้านี้ หวังฉู่หรัน มักปรากฏตัวในงานของแบรนด์ Gucci จนเป็นภาพจำ และเพิ่งปรากฏตัวในงานของ Dior ครั้งแรกและครั้งเดียวในโชว์ AW2026 แต่เมื่อ ตี๋ลี่เร่อปา ที่เป็นตัวแทนเบอร์หนึ่งจากจีนไม่สามารถมาร่วมงานใตวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมาได้ ทาง Dior ก็ประกาศทันทีในวันเดียวกันว่า “หวังฉู่หราน” ขึ้นเป็น Brand Ambassador คนต่อไปของ Dior กระโดดข้ามแบรนด์แบบทันทีโดยไม่รอให้ภาพจำจากแบรนด์เก่าค่อยๆเลือนหายเหมือนศิลปินคนอื่นๆที่เคยกระโดดข้ามแบรนด์มาก่อน


งานนี้แฟนๆ จึงมองว่าเป็นการฉวยโอกาสให้กับคนใหม่ทันทีในวันที่เบอร์หนึ่งไม่สามารถมาร่วมงานได้ ซึ่ง Dior ทำรายได้อย่างมากกับตลาดจีน การเปิดตัวของ หวังฉู่หราน จึงเหมือนเป็นการแก้สถานการณ์ของ Dior แบบไม่สนใจความรู้สึกแฟนๆ เพราะต้องการได้กระแสและความสนใจให้แบรนด์ถูกพูดถึงมากที่สุดในโซเชียลมีเดีย


ส่งให้ชาวเน็ตและแฟนๆชาวจีนพากันเสียดายโอกาสของ ตี๋ลี่เร่อปา พร้อมตำหนิการทำงานของต้นสังกัดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง และหวังให้ ตี๋ลี่เร่อปา สามารถกอบกู้สถานการณ์ที่ผิดพลาดครั้งนี้กลับมาได้โดยเร็ว




