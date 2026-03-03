“สุนารี” เตือนสติคนไทย สงครามโลกครั้งที่ 3 ใกล้เข้ามาทุกที วางแผนรับมือกันในวันที่เงินอาจจะไม่มีความหมาย

กลิ่นของสงครามโลกครั้งที่ 3 เริ่มจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ นักร้องลูกทุ่งสาว “สุนารี ราชสีมา” ได้โพสต์ข้อความดึงสติแฟนๆ หากสงครามเข้าใกล้ประเทศไทยจริงๆ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่งดงามก็ได้ที่คนไทยจะได้ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนข้าวปลาอาหารกันแบบคนยุคก่อน พร้อมเตือนสติเตรียมวางแผนรับมือกันให้พร้อม
“สงครามโลกครั้งที่ 3 ส่งผลให้ทุกคนบนโลกนี้เดือนร้อนแน่นอน
สุดท้ายมนุษย์โลกก็ต้องกลับไปสู่ยุคที่ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆ ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีโทรศัพท์ ไม่มีอินเตอร์เน็ต
ไปไหนมาไหนก็เดิน ปลูกผักปลูกมัน ปลูกข้าว เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ดไก่ ต่อไปนี้ควายก็จะมีงานประจำเหมือนเมื่อก่อน
มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันกิน เอาจริงๆ วิถีแบบนี้ มันงดงามมาก คนเมื่อก่อนโคตรเก่งเลย
แต่พวกเราสบายกันจนเคยตัวไปแล้ว
ใครที่ยังไม่ยอมรับความจริง ใครที่ไม่ปรับตัวก็น่าจะอยู่ยาก เพราะถ้าสงครามยืดเยื้อ เงินก็ไม่มีความหมายอะไรละ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือปากท้อง
คิดเตรียมหนทางวางแผนอะไรไว้บ้างก็ไม่เสียหาย เพราะหายนะมันเข้ามาใกล้เราทุกที ใช่ว่าจะให้ตื่นตระหนก ด้วยความห่วงใยจ้า🫂🫂”