ท้ากราบเท้า! “เปิ้ล ณภัทร” ขอ “ปู กนกวรรณ” ยันด้วยหลักฐาน “พ่อเด๋อ” มีเมียอีกคน เชื่อแม้เข้าใจผิด แต่ไม่คิดกลับมาอยู่แล้ว

“เปิ้ล ณภัทร” ขอความเป็นธรรมให้ “พ่อเด๋อ ดอกสะเดา” ที่นอนป่วยติดเตียง พูดไม่ได้ ถูกคนด่าเหมือนไม่ใช่คน ทั้งที่ไม่มีเมียอีกคน และไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับใครเลย นอกจากแม่ของตน แต่หย่าไปนานแล้ว เผยหาก “ปู กนกวรรณ” เข้าใจผิด ก็อยากให้ออกมาแก้ข่าวให้พ่อ แต่ถ้าคิดว่ามีหลักฐานก็ให้งัดออกมา ท้ากราบเท้า แต่เชื่อถึงแม้ปูเข้าใจผิดก็คงไม่กลับมาอยู่กับพ่อแล้ว ย้ำพ่อใช้สิทธิ์บัตรทองรักษา ออกมาครั้งนี้ไม่ต้องการเงินสักบาท ส่วน “ขวัญ” ลั่นเคยคบเด๋อเมื่อ 30 ปีก่อน แต่เลิกราไปนานแล้ว
กรณีข่าวใหญ่สะเทือนวงการ “ปู กนกวรรณ บุรานนท์” ประกาศเลิก “เด๋อ ดอกสะเดา” แฉมีโลกสองใบ คบซ้อน 29 ปี แถมจดทะเบียนสมรสกับอีกฝ่ายด้วยทำให้ตัวเองต้องตกเป็นเมียน้อย ขณะที่ “เปิ้ล ณภัทร”ลูกสาวเด๋อกับภรรยาคนแรกที่เคยจดทะเบียนและหย่ากันไปแล้ว ได้ออกมาโต้กลับหนังคนละม้วน ยันพ่อไม่ได้มีเมียน้อย ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับใคร นอกจากแม่ของตัวเอง และหย่ากันไปนานแล้วตั้งแต่ปี 30
รายการโหนกระแส วันที่ 3 มี.ค.69 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ทางช่อง 3 กดหมาย เลข 33 สัมภาษณ์ เปิ้ล ณภัทร มาพร้อม ทนายเสือ ชิตพงศ์ พุทธี วันนี้ขอความเป็นธรรมให้พ่อเด๋อที่ไม่สามารถออกมาพูดอะไรได้ เพราะกำลังป่วยติดเตียง
จะมีการถึงขั้นฟ้องร้องเลยเหรอ?
ทนายเสือ : อาจจะมีก็ได้ครับ
ทำไมคุณเปิ้ลออกมาพูดเรื่องนี้?
เปิ้ล : ตามที่คุณปูไปออกรายการ แล้วบอกว่าคุณพ่อจดทะเบียนสมรส มันก็ไม่ใช่เรื่องจริง เราก็เลยไปที่เขตเพื่อคัดมาว่า พ่อมีทะเบียนสมรสจริงหรือเปล่า เราเช็กถึง 2 ครั้งก็ไม่มีค่ะ พ่อจดทะเบียนกับแม่ณภัทรและหย่าปี 30 แค่นั้นเอง เรื่องที่เขาบอกว่าพ่อมีโลกใบที่สองที่สาม มันไม่มีนะคะ เพราะตลอดระยะเวลา 29 ปี ณภัทรไปมาหาสู่กับพ่อตลอด เข้าไปช่วยงานพ่อกับคุณปูตลอด ทั้งทำซีดี ทำลูกชิ้นหมูปูเด๋อ ทำกระเป๋าแบรนด์เนม ทำครีมปราย เราเข้าไปช่วยตลอดในฐานะลูกจ้าง ให้เงินแล้วจบกัน เราไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวการบริหาร การเงิน หรือว่าอะไร ที่เขาบอกว่าเขาเป็นม้าใช้ก็ไม่จริงนะคะ ก็เพราะเขาเป็นคนเก่ง เรายอมรับว่าเขาเก่งในการคิด ธุรกิจต่างๆ
คุณปูอยู่กับคุณเด๋อมากี่ปี?
เปิ้ล : ตามที่เขาบอก 29 ปี
คบซ้อนกันอยู่มั้ย?
เปิ้ล : ไม่ค่ะ
แสดงว่าเลิกกับคุณแม่คุณก่อน เขาถึงมาคบคุณปู?
เปิ้ล : ใช่ค่ะ
ทราบมั้ยว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนกัน?
เปิ้ล : เรื่องนี้ณภัทรไม่ทราบเรื่องพวกนี้ เพราะทำธุรกรรมอะไรเราจะรู้หมด ทางพ่อจะบอกเราหมดเพราะเราเป็นลูกสาวที่ช่วยเหลือพ่อในด้านต่างๆ ได้ แต่พ่อไม่เคยมีเรื่องพวกนี้นะคะ ไม่เคยบอกว่าจดทะเบียนกับใคร เวลาเราไปอำเภอเขาก็ไม่เคยแจ้งว่าต้องไปเรียกคู่สมรสนมานะ หรืออะไร ไม่มีค่ะ ตลอดเวลา
ก่อนหน้านี้ที่คุณปูออกมาแถลง เขาบอกพ่อคุณเองมีผู้หญิงคนอื่น ผู้หญิงคนนั้นชื่อขวัญมั้ย?
เปิ้ล : เรื่องคุณขวัญณภัทรไม่เคยรู้เรื่องเลย ตั้งแต่พ่อคบพี่ปูมา ไม่รู้เลย จนพ่อป่วยเป็นโรคหลอดเลือด สโตรก วันที่ 23 มี.ค.แต่จริงๆ คือเย็น 22 มี.ค.มากกว่า ของปีที่แล้ว ณภัทรได้รับโทรศัพท์ตอนเช้าจากพี่ปู 8 โมง วันที่ 23 มี.ค. โทรมาบอกว่าพ่อมีอาการลิ้นชา ลิ้นแข็ง ขาอ่อนแรง เราก็ถามว่าเป็นเมื่อไหร่ เขาก็บอกว่าเป็นเมื่อวานตอนเย็นๆ เราก็อ้าว ทำไมไม่ไปส่งก่อน แต่เราไม่ได้พูดอะไร เราบอกรอนะแป๊บนึง ต้องรอให้สามีขับรถไปให้ เพราะณภัทรขับเราไม่เป็น เราเลือกเรียกเรา ไม่เรียกแอมบูแลนซ์หรือพาไปเองก่อน เราก็สงสัยว่ารอเราเพื่ออะไร แต่เราไม่เคยพูด เพราะพูดแล้วจะผิดใจกัน ไปถึงบ้านเขาประมาณ 10 โมงก็รีบพาพ่อไปรพ. เดินเรื่องๆ หมอบอกว่ามันก็นานอยู่นะ แต่ก็ขึ้นไปให้เลือดดูแล ก็ดีขึ้นนะคะ ไปให้ยาละลายลิ่มเลือด แล้วก็ออกมาอยู่บ้าน
ทำไมคุณต้องไปรับพ่อ คุณเด๋ออยู่กับปูที่บ้าน วันที่พี่เด๋อป่วย ลิ้นแข็ง แขนขาอ่อนแรง วันที่ 22 ตอนเย็น แต่คุณไปรับพ่อ 8 โมงวันที่ 23 แล้ววันที่ 22 ทำไมคุณไม่ไป?
เปิ้ล : เขาไม่ได้โทรบอกไงคะ เพราะอยู่คนละบ้าน
คุณปูขับรถได้มั้ย?
เปิ้ล : ขับได้ค่ะ มีรถค่ะ รพ.ก็ไม่ไกลบ้าน
ทำไมคุณปูไม่พาคุณเด๋อไปหาหมอ?
เปิ้ล : ไม่เคยถามเหตุผลเขานะคะว่าทำไมต้องรอเรา แต่เขาเคยบอกว่าเขาทำไม่เป็น เรื่องเอกสารหรือเปล่า เหมือนที่เขาเคยให้ข่าว เดินเรื่องไม่เป็นหรือเปล่า
งงจริงๆ นะ ทำให้หลายคนสับสน คุณปูอยู่กับคุณเด๋อที่บ้าน คุณอยู่ที่ไหน?
เปิ้ล : อยู่บ้านห่างกัน 20 กิโลค่ะ
วันที่ 22 เขาไม่ได้โทรหาคุณ ไม่ได้พาไปหาหมอ ข้ามไปอีกวันถึงโทรหาคุณบอกว่ามารับพ่อไปหาหมอ ทำไมเขาไม่พาไปเอง?
เปิ้ล : ไม่เคยถามค่ะ เขาคิดว่าต้องใช้เราหรือเปล่า
หมอบอกว่ามาช้า?
เปิ้ล : นิดนึง เพราะเราก็ต้องบอกตามเวลา
ไม่ได้แตกใช่มั้ย?
เปิ้ล : ของพ่อเส้นโลหิตในสมองมันเสื่อม ยังไม่แตกค่ะ
หมอบอกเหรอว่าถ้าไปเร็วกว่านี้ โอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์กลับมา?
เปิ้ล : ทุกอย่างถ้าเร็วมันดีหมดค่ะ ถ้าไปเร็วทุกอย่างที่เกี่ยวกับหลอดเลือด
แต่คุณตอบไม่ได้ว่าเหตุผลที่คุณปูไม่พาไปวันนั้นคืออะไร?
เปิ้ล : ใช่ เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
แต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเอกสาร?
เปิ้ล : ตามข่าวนะคะ ที่เขาบอกว่าเขาไม่เก่ง เขาถนัดใช้เรา เราทำโน่นนี่นั่นให้เขามาตลอดด้วย แล้วมีการตกลงว่าถ้าพ่อเป็นอะไร ต้องไปช่วยเหลือ ช่วยกันดู อันนั้นเราเข้าใจได้ แต่กรณีนี้เขาควรพาไปก่อน แล้วโทรบอกให้ณภัทรตามไปก็ได้ แต่เขาไม่ได้ทำ แต่เราก็ไม่ได้ถาม ไม่ได้อะไร เราไม่อยากมีปัญหา เราต้องดูแลพ่อ เดี๋ยวการสื่อสารจะไม่ได้ ไม่สะดวกใจ
ยังไปมาหาสู่คุณพ่อ?
เปิ้ล : ตลอดเวลาค่ะ สนิทกับพ่อมาก
สนิทกับคุณปูมั้ย?
เปิ้ล : ตอนทำงานด้วยกันสนิทกัน เขาทำธุรกิจลูกชิ้นปูเด๋อ ซีดี กระเป๋าแบรนด์เนม ครีมปราย ณภัทรเข้าไปทำงานให้เขาทั้งหมด
ประสบความสำเร็จทั้งหมดมั้ย?
เปิ้ล : ทั้งหมดค่ะ
ลูกชิ้นปูเด๋อ ใครเป็นคนก่อตั้ง?
เปิ้ล : คุณปูอยากขายของ มีงานกาชาดช่อง3 จัด เขาก็อยากขายของ คุณพ่อก็แนะนำเอาลูกชิ้นเพื่อนคุณพ่อไปปิ้งขาย คนเยอะมาก ได้วันเป็นแสน ณภัทรก็เข้าไปช่วย จนขายมาตลอด วันนึงพี่เขาบอกว่าทำเองดีกว่า คุณพ่อก็บอกว่าแล้วแต่ ทำได้ก็ดี เขาก็ไปเรียน ไปซื้อเครื่อง พี่ปูเป็นคนทำตรงนี้ สูตรพี่ปูคิด แต่คุณพ่อก็ชิม ตลอดเวลาเรื่องธุรกิจ คุณพ่อไม่ได้ปล่อยให้เขาทำคนเดียวนะคะ พ่อก็ชิม อันไหนไม่ดีก็ให้หมาทาน ปรับจนได้ดี ณภัทรก็เป็นคนขายหน้าร้านมาตลอด จะรู้ว่าขายดีหรือไม่ดี แต่เงินโดยรวมเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยว
จะบอกว่าลูกชิ้นปูเด๋อ สองคนร่วมกันก่อตั้งขึ้นมา ไม่ใช่ของคุณปูคนเดียว แล้วสุดท้ายมันไปไหน ลูกชิ้นปูเด๋อ?
เปิ้ล : เขาเลิกกิจการค่ะ เขาขายโรงงานเลย สูตรไม่ได้ขาย อยู่ที่พี่เขา ขายโรงงานถ้าจำไม่ผิด ประมาณ 6 ล้านหรือเปล่า เราไปด้วยกันก็ลืมแล้ว มันนานแล้ว
ทำไมเลิกขาย?
เปิ้ล : ออกงานน้อยลง คนงานน้อย พี่เขาก็ขี้เกียจทำแล้ว ขี้เกียจบริหารแล้ว พี่เขาก็บอกว่าเลิกทำดีกว่า เหนื่อยแล้ว
ที่ดินเป็นของใคร?
เปิ้ล : เป็นชื่อพี่ปูหมดค่ะ ทุกอย่างเป็นธุรกิจที่เขาเป็นคนทำ พ่อไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้วค่ะ
พี่เด๋อได้เงินเดือนมั้ย?
เปิ้ล : อันนี้ต้องขอตอบว่าไม่รู้จริงๆ ว่าเขาตกลงกันยังไง แต่การเงินทั้งหมดคุณปูดูแลค่ะ
คุณปูให้สัมภาษณ์เรื่องโลกอีกใบ บอกว่าคุณเด๋อจะไปเคลียร์ มันคืออะไร?
เปิ้ล : อันนี้ช่วงแรกๆ เขาคบกันค่ะ เขาตามกันไปหากัน ไปมีปากเสียงกันหรือเปล่า เราไม่รู้ เขาก็รู้เรื่องคุณขวัญ แต่ณภัทรไม่รู้จักมาตั้งแต่แรกเริ่ม ทำไมเขาไม่เลิกตั้งแต่ตอนนั้น จะอ้างว่าพ่อขอโอกาสมันใช่มั้ย
ขวัญเป็นใคร?
เปิ้ล : เท่าที่ณภัทรคุยกับคุณขวัญ พ่อรู้จักคุณขวัญมา 30 กว่าปี เขาอาจเป็นอดีตของกันและกันหรือเปล่า ตอบไม่ได้ค่ะ แต่เลิกกับแม่ก่อนแล้ว
ไม่รู้ขวัญหรือปูที่คบ แต่อาจจะคบทั้งสองคน?
เปิ้ล : ขวัญก่อน เพราะลูกพี่ขวัญอายุ 30 กว่า แต่ไม่ใช่ลูกคุณพ่อนะ ขวัญเขามีลูกของเขา แล้วเขามาคบกัน ที่บอกว่า 29 ปี เขาบอกว่าออกจากรายการสี่ทุ่มสแควร์ไป แล้วเขาไปตามกัน แปลว่าพี่ปูก็รู้ตลอดว่าพ่อมีคนอื่น
แต่ล่าสุดคุณปูเขาบอกว่าเขาเพิ่งรู้ และไปจดทะเบียนสมรสกันด้วย คุณจะบอกว่าคุณปูไม่ได้เพิ่งรู้ คุณปูรู้เรื่องคุณขวัญมา 30 ปีแล้ว?
เปิ้ล : 29 ปีที่เขาคบกันค่ะ เขารู้มาตลอด
ถ้าจะเลิก ทำไมไม่เลิก 29 ปีก่อน ทำไมมาเลิกตอนนี้ ถ้าคุณปูตอบว่าตอนนั้นเขาให้อภัย เขาคิดว่าเลิกไปแล้ว ปัจจุบันเขายังคบกันอยู่ เขาเพิ่งมารู้ทีหลัง?
เปิ้ล : อะไรพิสูจน์ได้ว่าเขาคบกันอยู่ เขาแค่เจอวันนั้นวันเดียว วันที่มาเยี่ยมพ่อ
คุณจะบอกว่าตอนพ่อป่วย คุณขวัญมาเยี่ยมพ่อ คุณปูมาเจอ คุณขวัญพูดกับคุณปูว่าไง?
เปิ้ล : พี่ขวัญพูดว่าขอโทษนะ อดีตผ่านมาแล้ว แก่ๆ กันแล้วตอนนี้ คุณเด๋อเขาป่วยเลยมาช่วยดู ไม่ได้คิดอะไร มาเยี่ยมมาเฝ้าแทน เพราะว่าวันนั้นณภัทรไม่ว่างจริงๆ ไม่สะดวกเลย
คุณโทรตามคุณขวัญมาเหรอ?
เปิ้ล : ใช่ค่ะ เพราะว่าคุณขวัญเจอณภัทรที่รพ.ครั้งนึงแล้ว ตอนมาขอเยี่ยมพ่อ ครั้งสุดท้ายที่พ่อเข้ารพ. ที่เป็นข่าวแล้ว มาขอเยี่ยมพ่อ แต่ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นใคร แค่บอกว่าเขาขอเยี่ยมได้มั้ย เขาเห็นในรูปแล้วเขาเสียใจ เห็นในข่าวแล้วกลัวเป็นอะไรไปหรือเปล่า เขาอยากมาขออภัย ขอบคุณที่เคยดูแลกันมา ที่เคยช่วยเหลือเขา เราก็บอกว่าได้ เยี่ยมได้ไม่มีปัญหา ใครก็เยี่ยมได้ทั้งนั้น วันนั้นเราย้ายมาศูนย์ฯ คุณขวัญเขาเห็นเราทำคนเดียวทุกอย่าง เขาเลยบอกว่าถ้าวันไหนมีอะไร ให้เขาช่วยได้ โทรบอกเขาเลยได้เลยนะ เขาพร้อม เขาอยากตอบแทนบุญคุณ เราก็คิดแค่นั้น เราไม่ได้คิดอะไรอื่นเรื่องชู้สาว เพราะเขาบอกเองว่าไม่ได้มีอะไร เขาไม่ได้มาบอกว่าพี่เป็นภรรยาพ่อนะ เขาไม่ได้พูดเลย
คุณโทรตามคุณขวัญมาดูพ่อหน่อย ไปเฝ้าให้ที่ศูนย์ บังเอิญคุณปูมาพอดี คุณขวัญเลยบอกว่าอดีตขอโทษด้วยนะ แต่วันนี้เขาป่วย ก็มาเยี่ยม ลูกสาวโทรให้มาเฝ้าแค่นั้น?
เปิ้ล : ใช่ค่ะ ไม่มีจิตคิดเป็นอื่น แต่จะขอบอกว่าตลอดเวลาที่อยู่ศูนย์ พี่ปูมาหาพ่ออาทิตย์ละวัน วันละ 20-30 นาที นอกนั้นณภัทรดูแลทั้งหมด ดูแลพ่อคนเดียว ณภัทรสงสัยว่าคนเป็นเมียเขาทำกันได้ด้วยเหรอแบบนี้ ถ้าเป็นสามีเรา เราทิ้งให้อยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอก แต่เขาก็มาอาทิตย์ละวัน เราก็เริ่มคุยกันน้อยลงแล้วกับพี่ปู
ในวันที่เขาไปเยี่ยมอาทิตย์ละวัน วันละ 30 นาที เขารู้เรื่องคุณขวัญหรือยัง?
เปิ้ล : ยังค่ะ
พอเจอคุณขวัญ คราวนี้ไม่มาเลย แล้วออกข่าวเลย?
เปิ้ล : เขาเขียนข้อความก่อน จนเขามารายการ เขาเขียนข้อความว่าหมดเวรหมดกรรม จากนั้นเขาออกรายการ ให้สัมภาษณ์ก่อนวันที่ไปอัดเทป แล้วมาออนแอร์ จะบอกว่าการที่ณภัทรให้พี่ขวัญมา พ่ออยู่ศูนย์ฯ เพราะศูนย์ฯ เป็นห้องเดี่ยว ต้องมีญาติเฝ้า 24 ชม. ภาวะพ่อตอนนั้น มีอารมณ์กลัวถูกทิ้ง เดินออกไปไหนไม่ได้ เพราะพ่อร้องตลอด ต้องมีคนอยู่กับพ่อตลอด พ่อต้องคอยพลิกตัว จับขาตลอดเวลา ปลายเดือนต.ค. พี่เขาน่าจะเข้ามาพูดว่า ณภัทรไปพูดกับคนอื่นเหรอว่าเขาไม่ดูแลพ่อ ณภัทรก็บอกว่าณภัทรไม่ได้พูดว่าพี่ไม่ดูแลพ่อ พี่ดูแลพ่อ 26 วัน เขาก็เดินไปหาพ่อ แล้วบอกว่าปูไม่พูดเอาความดีใส่ตัว เอาความชั่วใส่คนอื่นหรอก อะไรที่คุณทำไว้กับปู ปูขออโหสิกรรมให้นะ เขาพูดกับพ่อแบบนี้ เรานั่งอยู่มันหมายความว่ายังไง เราก็เอ๊ะ เขาพูดแบบนี้ทำไม พ่อเราไม่ได้เสียชีวิตนะ ถึงต้องมาอโหสิกรรม ก่อนเขาจะไป เขาบอกว่าคุณอยู่กับลูกของคุณไปเถอะ เลือดย่อมข้นกว่าน้ำ แล้วเขาก็หายไปสองอาทิตย์ ที่ปกติต้องมาอาทิตย์ละวัน เขาก็อ้างว่าหมู่บ้านทำถนน เลยมาไม่ได้ ช่วงเขามานั่นแหละ ณภัทรให้พี่ขวัญมาช่วย ไม่ได้มีอะไร ทุกครั้งเราก็ถามพี่ขวัญว่ามีอะไรกับพ่อหรือเปล่า คิดอะไรกันหรือเปล่า พี่ขวัญบอกไม่มี สาบานเลย และไม่ได้เงิน
หลายคนคงสับสน และตามข่าวนี้อยู่ สิ่งที่ไม่เหมือนกัน คุณปูแถลงว่าเรื่องนี้แกรู้มาตั้งแต่ 29 ปีก่อน พี่เด๋อบอกจะเคลียร์ให้ แต่อีกอันคุณปูบอกว่าเพิ่งรู้ว่าเขามีสัมพันธ์กัน คุณปูเลยเลิกกับคุณเด๋อ คุณเปิ้ลเองรู้สึกไม่เป็นธรรมกับพ่อ อยากออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าไม่ใช่แบบนั้นเลย แต่เรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อน จริงๆ คุณเกี่ยวข้องมั้ย?
เปิ้ล : เกี่ยวข้องค่ะ เพราะดูแลพ่อตลอดที่ป่วยมาจะครบปี
ตั้งแต่พ่อล้มป่วย คุณเป็นคนพาพ่อไปหาหมอ เข้าไปดูแลในศูนย์บำบัดเอง คุณปูไปอาทิตย์ละวัน วันละครึ่งชม. วันดีคืนดีเจอคุณขวัญ อดีตคุณขวัญเคยคบคุณเด๋อ คุณบอกว่าให้เขามาช่วยดูแลพ่อหน่อยเพราะคุณไม่ว่าง ทำไมไม่บอกให้คุณปูมาดูแล ทำไมถึงไปบอกคุณขวัญ?
เปิ้ล : เพราะพี่เขาไม่คุยกับณภัทรแล้วค่ะ ไม่ติดต่อกันไปแล้ว ตั้งแต่เขาขออโหสิกรรม
ที่คุณออกมาพูด คุณตีกับเขาหรือเปล่า?
เปิ้ล : ไม่ค่ะ ณภัทรไม่เคยไม่ดีกับพี่ปูนะคะ ไม่เคยไม่เคารพ ณภัทรรักเขานะคะ เพราะเขาดีกับพ่อเรามา แต่พอเขามาเจอพี่ขวัญแค่ภายใน 20 นาที แล้วเขามาสรุปว่าพ่อมีผู้หญิงคนนี้ เอาผู้หญิงคนนี้มาเป็นโลกใบที่สองที่สามมันไม่ถูกต้อง แล้วก็ไปเลย ไม่พูดกับณภัทรสักคำว่าทำแบบนี้ได้ยังไง ถ้าถามณภัทรเราก็คุยกันได้ถูกมั้ยคะ
ถ้าถามว่าทำไมคุณถึงเอาขวัญมา คุณก็จะตอบเขาได้ว่าไม่มีใครมาดูแล คุณไม่ว่าง พี่ปูก็ไม่มา?
เปิ้ล : ใช่ค่ะ เราก็จะบอกว่าทำไมถึงเรียกคนนี้มา เพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรกับพ่อ เขาเหมือนพ่อคนนึงที่รู้จักกันมานาน
แต่พี่ปูพูดเหมือนเพิ่งมารู้ว่าแอบคบกันอยู่ คุณยืนยันว่าคุณขวัญไม่ได้คบอาจารย์เด๋อกระทั่งวันที่เขาล้มป่วย แล้วคุณปูมารู้ใช่มั้ย?
เปิ้ล : ไม่มีค่ะ ยืนยันค่ะ พี่ขวัญคืออดีตค่ะ เมื่อ 30 ปีก่อน เขาเห็นข่าวก็มาเยี่ยมค่ะ
คุณแลกเบอร์กันไว้ พอไม่ว่างก็ให้คุณขวัญมาเฝ้าพ่อหน่อย คุณปูมาเจอพอดี 20 นาทีที่คุยกัน คุณปูออกมาแถลงเลยว่าอาจารย์เด๋อซุกผู้หญิงคนนี้ไว้ และมีการจดทะเบียนสมรสด้วย?
เปิ้ล : ไม่จริงค่ะ ไม่มี แม่จดทะเบียนกับแม่ณภัทรคนเดียว หย่ากับแม่ณภัทรคนเดียว พ่อไม่มีจดทะเบียนกับใคร
ทนายเสือ : ตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่คุณณภัทรเข้ามาดูแลช่วยเหลือธุรกิจของคุณพ่อ เคยเห็นคุณขวัญเข้ามาติดต่อ เข้ามาแสดงตัว หรือเข้ามาแสดงว่าเขาเป็นใครในตลอดระยะเวลา 30 ปี คุณณภัทรเคยเห็นมั้ย
เปิ้ล : ไม่เคยค่ะ เพราะณภัทรเข้าไปทำงานในบ้านของเขา พ่อจะอยู่ด้วยตลอด นอกจากไปอัดรายการของพ่อเองที่จะไม่ได้อยู่บ้าน
ที่ผ่านมาคุณไม่เจอคุณขวัญเลย คุณขวัญไม่เคยติดต่อ ไม่เคยมายุ่งเกี่ยวในบ้าน จนวันที่คุณเด๋อล้มป่วย?
เปิ้ล : ใช่ค่ะ
คุณดูแลคุณพ่อ ใครจ่ายเงินค่ารักษา?
เปิ้ล : ณภัทรใช้สิทธิ์บัตรทอง
ไม่ใช่คุณปู่จ่าย?
เปิ้ล : ไม่ใช่ค่ะ ยืนยันค่ะ ที่รพ.นะคะ แต่พี่ปูจ่ายค่าใช้จ่ายเวลามาอยู่บ้าน ซื้อเตียง ซื้อของใช้สำหรับคนป่วยหนัก พี่ปูเป็นคนซื้อค่ะ แต่ในจำนวนเงินนี้ มีที่เขาบอกว่าเอาทองของพ่อแกะเอาไปขายได้เงินมา 6 หมื่นกว่าบาท พี่หนุ่มคิดดูสามีป่วย แล้วเขามาพูดกับพ่อณภัทรว่า คุณ ปูเอาทองคุณไปขายนะ เอาไว้เลี้ยงตัว เอาไว้ดูแลคุณ มันดูยากจนเกินไปหรือเปล่า
เงินเก็บระหว่างคุณปูคุณเด๋อ มีมั้ย?
เปิ้ล : อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆ ค่ะ
คุณเด๋อมีเงินเก็บมั้ย?
เปิ้ล : พ่อมีของพ่ออยู่แล้วค่ะ
เตียงนอน ของใช้ต่างๆ นานา คุณปูจ่าย แต่เอามาจากสร้อยคอทองคำของคุณเด๋อเอาไปขาย?
เปิ้ล : ใช่ค่ะ 6.5 หมื่น
คุณรู้ได้ไง?
เปิ้ล : เพราะเขาพูดตอนอยู่รพ.ไงคะ ตอนไปเยี่ยมพ่อ ที่พูดแล้วให้ข่าวมาตลอด ณภัทรอยู่ด้วยตลอด ณภัทรไม่ได้มโน เขียนบทขึ้นมาเอง ณภัทรเจอ ณภัทรได้ยิน เห็น ณภัทรถึงพูดออกมาได้
แต่คุณปูบอกว่าคุณเด๋อไม่เคยให้เงินเขาเลยนะ?
เปิ้ล : มันเป็นไปได้เหรอคะ 29 ปี พ่อหนูทำงานมาตลอด เป็นไปได้เหรอคะ คนอื่นคุณพ่อยังให้เงินได้เลย แต่นี่เป็นภรรยานะคะ จะไม่ให้เหรอ แต่สิ่งนี้เขาพูดอะไรก็ได้ เพราะมันเป็นเรื่องของเขาสองคน แล้วพ่อพูดไม่ได้ พ่อติดเตียง
ตอนนี้อาจารย์เด๋อเป็นผู้ป่วยติดเตียง เจาะคอพูดไม่ได้ ต้องเป็นคนพลิกให้ คุณจะบอกว่าใครพูดอะไรก็ได้ จะมีเมียกี่คนก็พูดได้ ผัวไม่เคยจ่ายเงินให้ก็พูดได้?
ทนายเสือ : ทำไมคุณณภัทรรักษาคุณพ่อ ใช้สิทธิ์ 30 บาท ทำไมไม่ไปรักษาที่รพ.เอกชนครับ
เปิ้ล : เพราะเราคิดแล้วว่าที่เขาเรียกเราไป เขาคงไม่อยากจ่ายกับเอกชนหรือเปล่า อีกนัยนึงก็อยากเซฟค่าใช้จ่ายให้ด้วย เราเลยเลือกไปรพ.ที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ค่ะ เป็นรพ.รัฐ และใช้สิทธิ์ของพ่อ มันก็ดีกว่า สบายทุกฝ่าย
ผมเคยให้ทีมงานติดต่อคุณขวัญไป แต่แกไม่ยอมพูด แกบอกว่าแกพูดไปแล้วแกโดนด่า สังคมด่าแก ว่าแกไม่พูดความจริง แต่แกบอกว่าเอาแกไปฆ่าก็ได้ แกพูดความจริงทั้งหมด แกไม่เคยมีอะไรกับคุณเด๋อเลย ยกเว้น 30 ปีก่อน ที่อาจเคยคบหากัน แต่ครั้งนี้ไม่ได้มีเลย?
เปิ้ล : เขาเป็นแค่คุยเพื่อนกัน ดูโซเชียลแล้วทักทายปกติเท่านั้นค่ะ ไม่ได้มีอะไรกันค่ะ
คุณเปิ้ลบอกว่าพ่อตอบโต้ไม่ได้ ใครจะพูดอะไรก็ได้ ส่วนปู กนกวรรณ เมื่อคืนรู้ว่าต้องทำเทปนี้ เพื่อความเป็นธรรม ก็ให้คุรก้อง ปิยะติดต่อไปหาคุณปู เขาบอกเขาไม่มีอะไรจะพูดแล้ว คุณเปิ้ลอยากพูดอะไรก็พูดไปเลย เขาไม่พูดแล้ว?
เปิ้ล : เรื่องทุกเรื่องณภัทรรู้หมดนะคะ
คุณคิดว่าเขาไม่กล้าสวนกับคุณ เพราะคุณรู้หมด?
เปิ้ล : ณภัทรไม่ก้าวล่วงเขาถึงขนาดว่าเขาไม่กล้าสวน แต่อยากบอกว่าเรื่องทุกเรื่องณภัทรรู้ทั้งหมดในการดูแลพ่อทุกอย่าง ณภัทรมีหลักฐาน เป็นคนเดินเรื่อง พาไปหาหมอทุกอย่างที่เกี่ยวกับพ่อทั้งหมด หลักฐานมีทั้งรูป และไลน์ที่คุยกับคุณปู และลูกสาว ว่ามีการติดต่อกันแบบนี้ ปรึกษากันแบบนี้ ไม่ใช่อยู่ๆ ณภัทรเอาพ่อไปอยู่ศูนย์นะคะ เรามีการพูดคุยกันแล้ว ทุกอย่างพูดคุยกันหมด
เงินทุกบาทวันนี้ คุณยืนยันว่าใช้สิทธิ์บัตรทอง?
เปิ้ล : ใช่ค่ะ เรื่องเตียงพี่ปูก็เอาสร้อยพ่อไปขาย เขาบอก 2 แสนที่เขาจ่ายไป ก็เอา 6.5 หมื่นไปหักแล้วกัน มันก็เหลือแสนกว่าที่เขาออกไป
ไม่รวมกับเงินที่ทำร่วมกันมา ถามคำเดียว ที่คุณมานั่งตรงนี้คุณต้องการสมบัติ ต้องการเงินจากเขาใช่มั้ย ต้องการแบ่งใช่มั้ย?
เปิ้ล : ไม่ต้องการอะไรจากเขาเลยค่ะ ไม่เคยคิดเลย ถ้าจะเอาเอาไปนานแล้วค่ะ ไม่ต้องรอจนพ่อป่วย
แล้วคุณมานั่งตรงนี้ ธงคืออะไร?
เปิ้ล : ต้องการให้ทุกคนเห็นว่าพ่อณภัทรไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูด อย่าตราหน้ากันแบบนี้ ไม่ดี
เงินแม้แต่บาทเดียวไม่เอา?
เปิ้ล : ไม่เอาค่ะ ไม่อยากได้ค่ะ ณภัทรไม่ได้ต้องการเงินของเขา
ขอความเป็นธรรมให้พ่อเท่านั้น?
เปิ้ล : ใช่ ว่าพ่อไม่ได้มีเมียน้อย ไม่ได้จดทะเบียนซ้อน เขาไม่ได้เป็นม้าใช้ เพราะที่ทำธุรกิจด้วยกันทั้งหมด เหมือนพ่อใช้ให้เขาไปทำ มันไม่ใช่ค่ะ พ่ออยู่ด้วยตลอด
แสดงว่าธุรกิจเป็นของพ่อสิ ถ้าพ่อใช้ให้เขาไปทำ?
เปิ้ล : นั่นน่ะสิคะ เพราะเขาบอกว่าเขาเป็นคนคิด เขาทำทุกอย่าง
คำว่าม้าใช้ คุณเด๋อใช้ให้คุณปูทำธุรกิจต่างๆ นานา ถ้าคุณปูเป็นม้าใช้ แสดงว่าธุรกิจต้องเป็นของคุณเด๋อ กิจการที่ขายไป เงินคุณเด๋อต้องได้นะ?
ทนายเสือ : ใช่ครับ
แล้วคุณเด๋อได้บ้างมั้ย?
เปิ้ล : ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ เพราะพ่อก็ไม่เคยเอาเงินมาให้ณภัทรนะคะ
ถ้าพี่ปูดูรายการอยู่ ก็อยากให้พี่ปูได้ชี้แจงในมุมพี่ปูนะ จะได้ฟังว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง วันนี้พอมีอีกหนึ่งบุคคลเกี่ยวข้องกับคุณเด๋อ เป็นลูกสาว วันนี้ที่เขามานั่งอยู่ตรงนี้ เขาไม่ได้ต้องการเงินแม้แต่สลึงเดียว?
เปิ้ล : ไม่ได้ต้องการค่ะต้องการดูแลพ่อ
ถ้าวันนี้เขาบอกว่าเขาอยากให้?
เปิ้ล : ไม่เป็นไรค่ะ คุณเก็บเงินไว้เถอะค่ะ ไม่เอาค่ะ ขอแค่อย่างเดียวคุณต้องพูดความจริง คุณอย่าใส่ร้ายคนป่วยติดเตียงแบบนี้ มันไม่ถูกต้อง คนเรารักกันมาขนาดนี้ คุณก็น่าจะรักกันไปตลอดนะคะ ถึงไม่ถูกใจอะไร คุณเห็นผู้หญิงเพียงนิดเดียว คุณไม่เคยถามเลยว่าเป็นแบบไหน ยังไง คุณตัดสินพ่อณภัทรเลยว่ามีโลกสองใบสามใบ คุณทำกับคนป่วยติดเตียงแบบนี้ไม่ดีค่ะ ไม่ถูกต้อง
ถ้าคุณปูมั่นใจมีหลักฐานว่าเขาเคยจดทะเบียนกันมาก่อน ก็อยากให้ชี้แจง เมื่อคืนให้พี่ก้อง ปิยะติดต่อหาพี่ปู แต่พี่ปูบอกว่าไม่อยากพูดอะไรแล้ว ทางเปิ้ลอยากพูดอะไรก็พูดไปเลย คุณยืนยันว่าพ่อไม่มีการจดทะเบียนสมรสกับคุณขวัญ?
เปิ้ล : ไม่มีค่ะ เช็กได้เลย ไม่มีค่ะ เช็กเขตมา 2-3 ครั้ง
แต่มีของคุณแม่คุณในอดีต เป็นใบหย่าตั้งแต่ปี 30?
เปิ้ล : ใช่ค่ะ ถ้าเช็ก ณ ปัจจุบันอีกรอบนึงก็ไม่มีค่ะ
ณ ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้น คุณเองอยากเรียกร้องความเป็นธรรม?
เปิ้ล : ใช่ค่ะ ชื่อเสียงที่คุณพ่อสร้างมา 50 กว่าปี มันไม่เคยเสียเลยนะคะ มาเสียแต่เรื่องนี้เรื่องเดียว มันดูไม่เป็นธรรมกับพ่อมากๆ ค่ะ
พี่ปูสัมภาษณ์ในรายการพี่อ้อยพี่ฉอด เขาบอกเพิ่งรู้ว่าจดทะเบียนสมรส ไม่น่าเป็นใคร นอกจากคุณขวัญ?
เปิ้ล : ถ้าฟังแบบนี้คือใช่ค่ะ
คนตอบได้คือคุณขวัญ ต่อสายหา “ขวัญ” ตอนนี้อยู่กับใคร?
ขวัญ : อยู่กับลูกสาวจ้ะ
คุยกับผมไหวมั้ย?
ขวัญ : ค่ะ
เมื่อกี้พักเบรกไป คุณขวัญบอกไม่พร้อมที่จะคุย จะให้ลูกสาวคุยแทน แต่ผมบอกว่าคุณขวัญจำเป็นต้องพูดเองในบางเรื่อง ตอนนี้ที่คุณแย่มากๆ เพราะเคยออกมาพูดแล้วโดนด่า?
ขวัญ : ใช่ค่ะ สังคมด่าว่าโกหกค่ะ
คุณอยู่ในชีวิตคุณเด๋อ ระหว่างคุณเด๋อมีคุณปูหรือเปล่า?
ขวัญ : ไม่ค่ะ
คุณไม่ใช่โลกอีกใบของคุณเด๋อเหรอ?
ขวัญ : ไม่ใช่ค่ะ
คุณเคยรู้จักหรือคบหาคุณเด๋อเป็นแฟนมั้ยในอดีต?
ขวัญ : เคยค่ะ ก็นานมาแล้วค่ะ
ทำไมคุณถึงไปเยี่ยมคุณเด๋อที่ศูนย์?
ขวัญ : รู้ข่าวจากข่าวค่ะ เห็นว่าเป็นขนาดนี้ก็เลยขอไปเยี่ยมค่ะ ไปเยี่ยมในฐานะคนเคยรู้จักกันค่ะ
อีกวัน ทำไมคุณขวัญถึงได้นั่งเฝ้าคุณเด๋อ?
ขวัญ : พี่ณภัทรเขาไม่ว่างค่ะ พอดีเห็นแกอยู่คนเดียว ก็เลยให้เบอร์ไว้ บอกว่าถ้ามีอะไรให้ช่วย ให้ช่วยดูแลก็โทรได้ ถ้าว่างๆ ก็จะมาดูให้ แค่นี้เอง แค่ไปดูแป๊บเดียวเองเท่านั้นค่ะ
จริงหรือเปล่าคุณปูพูดว่าพอเจอคุณเอง คุณบอกขอโทษด้วยนะ?
ขวัญ : จะให้พูดยังไงคะ ก็พูดว่าขอโทษ อดีตเป็นอดีตไปแล้ว แก่ๆ กันแล้ว พูดจริงค่ะ
ทำไมถึงพูดคำนั้นขึ้นมา?
ขวัญ : มันไม่มีอะไรค่ะ สงสารแก แกนอนติดเตียง แกก็ไม่ได้คิดอะไร ขวัญก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะ
คุณปูรู้เรื่องคุณมาก่อนมั้ย?
ขวัญ : ถ้าเอาสมัยก่อนก็เหมือนที่เขาพูดแหละค่ะ
เขาเคยรู้และเคลียร์กับคุณมาแล้ว เมื่อ 29 ปีก่อน?
ขวัญ : ค่ะ
29 ปีก่อนคุณเคยคบคุณเด๋อ แล้วคุณเด๋อก็คบกับคุณปู พอคุณปูจับได้ พี่เด๋อเลยไปเคลียร์กับคุณ ถูกมั้ย?
ขวัญ : ใช่ค่ะ
คุณปูรู้เรื่องตั้งแต่ตอนนั้น เลยทำให้คุณพูดกับคุณปูว่า ขอโทษสำหรับเรื่องในอดีต มันถึงมีคำพูดนี้ออกมา?
ขวัญ : ใช่ค่ะ
คุณจดทะเบียนสมรสกับคุณเด๋อมั้ย?
ขวัญ : ไม่มีค่ะ (หัวเราะ)
หลายคนอาจดูรายการแล้วถามว่าทำไมคุณขวัญหัวเราะ เขาหัวเราะเพราะมันอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริง?
ขวัญ : ใช่ค่ะ
เขาไม่จำเป็นต้องมานั่งร้องไห้แล้วตอบไง ก็ต้องเข้าใจในมุมเขาด้วยนะ?
เปิ้ล : คนมันไม่ต้องเฟก
ไม่จำเป็นต้องมานั่งร้องไห้แล้วตอบไง เขาหัวเราะก็หัวเราะ เขาร้องไห้เดี๋ยวบอกเขาเฟกอีก ไม่ได้แก้แทนเขานะ เป็นผม ผมก็ต้องพูดแบบนี้เหมือนกัน อ๋อ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรอก จะให้ร้องไห้ตอบก็คงไม่ใช่ ต้องฟังด้วยความเป็นธรรม ผมพยายามให้พื้นที่กับทุกๆ คน คุณยืนยันไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับคุณเด๋อ?
ขวัญ : ใช่ค่ะ
ลูกสาวคุณเป็นลูกของคุณกับ?
ขวัญ : แฟนเก่าค่ะ อดีตสามีค่ะ
ลูกสาวคุณชื่อเล่นอะไร?
ขวัญ : ชื่อเปิ้ลค่ะ
ชื่อเดียวกับคุณเปิ้ล พี่เด๋อคงไม่ตั้งชื่อลูกเหมือนกันสองคน?
เปิ้ล : ถูกต้องค่ะ
วันนั้นคุณปูกับคุณ คุยกันด้วยเหตุผล หรือว่าคุณพูดจาไม่ดีไม่งาม จนคุณเด๋อไล่คุณออกจากห้องมั้ย?
ขวัญ : ไม่ใช่ค่ะ พอเขาเข้าไปเขาก็ถามว่ามาเฝ้าพี่เด๋อเหรอ ก็บอกว่าใช่ เขาถามว่าชื่ออะไร จะโกหกยังไง ก็ตอบว่าชื่อขวัญ เราเคยคุยกันมั้ยก็ตอบว่าใช่ ไม่คิดอะไรแล้ว อโหสิให้พี่เขาแล้ว เขาพูดแบบนี้ เราก็เลยบอกว่าไม่ต้องคิดมากหรอกนะ
เข้าใจแล้ว วันนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เขาสงสัยว่าเคยเจอเคยคุยกันมาก่อนมั้ย คุณปูถามคุณก่อน คุณก็บอกว่าใช่แหละ ที่เคยคุยหลายสิบปีก่อน คุณเลยพูดว่าขอโทษด้วยนะ เมื่อก่อนไม่มีอะไรแล้ว?
ขวัญ : ใช่ค่ะ บอกว่าไม่ต้องคิดมากแล้ว ไม่มีอะไรแล้ว เรื่องมันผ่านมาแล้ว พูดแค่นี้ค่ะ
ทำไมวันนี้คุณปูถึงออกมาพูดว่าเหมือนคุณพูดว่าขอโทษด้วยนะ ทำหน้าทำตาไม่ดี เหมือนคุณเด๋อไล่คุณออกจากห้องไป?
ขวัญ : ไม่ใช่ค่ะ หน้าตาเป็นแบบนี้ พอดีขวัญจะออกอยู่แล้ว
ลูกขวัญ : คุณแม่หมายถึงว่าปกติมีคนเข้าไปเยี่ยม มันไม่สามารถเข้าไปกันได้หลายๆ คน ให้คนมาเยี่ยมได้พูดคุยกับคนป่วย แม่เลยออกมา หลังมีการพูดคุยกับคุณปูไปค่ะ
ยืนยันว่าในช่วงระยะเวลาที่คุณปูคุณเด๋ออยู่ด้วยกัน 29 ปี แม่คุณไม่ได้เป็นโลกอีกใบของคุณเด๋อเลย?
ลูกขวัญ : ไม่ได้เป็นค่ะ
คุณขวัญยืนยัน?
ขวัญ : ใช่ค่ะ
หลังจากนั้นได้กลับไปเยี่ยมคุณเด๋ออีกมั้ย?
ลูกขวัญ : ไปเยี่ยมค่ะ หนูเป็นคนไปส่งแม่เอง เพราะว่าไปดูว่าคุณลุงแกเป็นยังไงบ้างค่ะ หนูก็ได้เข้าไปเยี่ยมค่ะ เพราะแกก็เห็นว่าเปิ้ลมากับแม่ ด้วยความที่แกพูดไม่ได้ แกก็ดีใจแหละที่คนมาเยี่ยม แกก็ร้องไห้
มีคนส่งข้อความมาถามว่าไปเยี่ยมทำไม?
ลูกขวัญ : เอาง่ายๆ ค่ะ คนป่วยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ เขาป่วยหนักด้วยนะ ไม่ได้ปวดท้อง เข้ารพ.ธรรมดา แล้วรักษาหาย นี่อาการลุงแกค่อนข้างหนัก แม่อยากไปเยี่ยมหน่อยได้มั้ย ให้พาไปหน่อย เปิ้ลเองก็เป็นคนพาไปค่ะ
ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ไปเยี่ยมหรือไม่เยี่ยม แต่ประเด็นคือ ณ วันนี้เขาเป็นเมียอีกคนของพี่เด๋อหรือเปล่า ถ้าคุณขวัญพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้คบหา ไม่ได้จดทะเบียนคุณเด๋อจริงๆ เท่ากับคุณปูเข้าใจผิด แล้วทำให้พี่เด๋อเสียหาย เพราะคุณเด๋อตอนนี้เขาเป็นผู้ทุพพลภาพ เป็นผู้ป่วยติดเตียง พูดไม่ได้ ต้องพลิกไปพลิกมา เขาไม่ได้มีโอกาสได้ตอบ เขาพูดไม่ได้ สิ่งที่เขาทำได้คือเขียน แต่คนป่วยมืออ่อนแรง เขียนได้ไม่กี่คำหรอก จะอธิบายก็ลำบาก ทางนี้เลยอยากมายืนยันข้อเท็จจริงในมุมพ่อเขา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณปูจะผิดนะ พี่ปูก็มีสิทธิพูดในมุมเขา เพราะเขาก็มีสิทธิเข้าใจได้เหมือนกันว่าอ้าวเฮ้ย เคยคบกันเมื่อ 20 กว่าปีก่อน วันนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ไง นี่ผัวฉัน ฉันเคยเคลียร์กับเธอไปแล้ว พี่เด๋อก็ไม่เคยพูดด้วยว่าคนนี้ยังคุยอยู่หรือไม่คุย เธออาจเข้าใจผิดหรือเปล่า ต้องรอให้พูดเอง หรืออาจมีหลักฐานอีกมุมนึง ว่าคุณขวัญคบหาผัวจริงๆ แต่เท่าที่ฟังคุณขวัญ หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตอนนี้แน่ๆ คือ คุณเด๋อไม่มีการจดทะเบียนสมรสกับใครอีกเลย นอกจากแม่คุณ?
เปิ้ล : ถูกต้องค่ะ ขอยืนยันว่าไม่มี
ตรงนี้อาจยืนยันได้ว่าคุณปูเข้าใจผิด การที่คุณปูไปพูดว่าจดทะเบียนสมรสกันก็ไม่ใช่?
เปิ้ล : ควรสอบถามกันก่อนค่ะ ก่อนให้ข่าวแบบนี้ มันไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรมกับพ่อที่เขาพูดไม่ได้ค่ะ แต่ก็ไม่เข้าใจทำไมพี่เขาต้องพูดแบบนี้
คุณเปิ้ลลูกคุณขวัญ มีอะไรอยากพูดอีกมั้ย?
ลูกขวัญ : พอแม่ได้สัมภาษณ์ไป จากกระแสที่เกิดขึ้น ก็มีคนหลากหลาย เสียงแตกมากมายว่ามาทางฝั่งแม่ จริงๆ เราไม่ต้องออกมาสัมภาษณ์หรือพูดเรื่องนี้ก็ได้ เราแค่บริสุทธิ์ใจ ณ เริ่มต้นแค่ไปเยี่ยมที่รพ. จากนั้นด้วยความมีการแลกคอนแท็กกับพี่ณภัทรตามที่คุณแม่แจ้งว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยก็ติดต่อมาได้นะ แค่นั้นเอง แล้ว ณ วันนั้นพี่ณภัทรโทรมาถามว่าแม่สะดวกมั้ย ขอให้ช่วยมาดูแลสักแป๊บนึง สักวันนึง ซึ่งเปิ้ลเป็นคนไปส่งเองค่ะ แต่ไม่ได้อยู่ด้วยเพราะต้องกลับมาทำงาน แค่นั้นค่ะ
มีกรณีคุณปูยกที่ดิน 4 ไร่ให้พี่เด๋อ จริงมั้ย?
เปิ้ล : ตอนนั้นเป็นที่ที่พ่อคุยกับเพื่อน เขาแชร์ที่ดินกันซื้อ รู้สึกเป็นเงิน 2 แสน เขาเอาเงินพี่ปู 2 แสน ตอนนั้นทำลูกชิ้นปูเด๋อด้วยกัน ในความคิดเรา คิดว่าพ่อคงคิดว่าในเมื่อขายลูกชิ้น เขาก็น่าจะซื้อได้ ณภัทรก็รู้เท่านี้นะคะ ตอนพ่อออกจากรพ.ได้สองอาทิตย์ อยู่ๆ เขาก็โมโห แล้วใช้คำรุนแรงนิดนึง เกี่ยวกับเรื่องที่เรื่องเงิน
ใคร?
เปิ้ล : คุณปูค่ะ ณภัทรเฝ้าพ่ออยู่ ณภัทรได้ยิน แต่ได้ยินไม่หมด หูดับไปแล้ว ได้ยินแค่เพียงคำว่า ถ้าคุณไม่ป่วยแบบนี้ ปูจะพูดให้แรงกว่านี้ เราก็แบบ ทำไมต้องทำร้ายกันแบบนี้ กับคนป่วยที่เขาพูดไม่ได้ พ่อก็ร้องไห้ บอกว่าอยากตายค่ะ (เสียงสั่น) ตอนนั้นพ่อทำปาก แล้วทำท่าดึงสายออก พ่อคงเสียใจ ณภัทรไม่เคยพูดที่ไหนนะคะ จริงๆ ก็ไม่อยากพูดหรอก แต่มันไม่เป็นธรรมกับพ่อ พ่อติดเตียงเหรอ หรือคุณอยากจากพ่อไป เพราะคุณไม่อยากดูแลคนป่วยติดเตียงหรือเปล่า เราน่าจะพูดกันดีๆ มันเป็นเรื่องในบ้าน น่าจะพูดกันเองดีกว่า ไม่ควรออกสื่อ แล้วใส่ร้ายใส่ความกันแบบนี้
ตกลงที่ยังไง?
เปิ้ล : ที่เป็นชื่อคุณพ่อค่ะ เอาเงินเขามา 2 แสน
เขาบอกยกให้?
เปิ้ล : ก็ให้คนพิจารณาเอง เพราะที่นี้ซื้อตอนที่ทำลูกชิ้นหมูปูเด๋อร่วมกัน เอาเงิน 2 แสนไปซื้อ เป็นชื่อคุณพ่อ
คุณได้เล่าเรื่องพวกนี้กับคุณพ่อมั้ย?
เปิ้ล : เรื่องพวกนี้ยังไม่เล่าค่ะ พ่อมีภาวะซึมเศร้า วันนั้นไม่รู้ได้ดูข่าวที่เขาออกคลับฟรายเดย์หรือเปล่า คุณพ่อมีอาการเกร็ง เครียด ก็เอาเข้ารพ. ก็ยังไม่อยากพูดอะไรมาก ถ้าวันนี้พ่อเปิดทีวีดู พ่ออาจจะเห็น ก็ต้องค่อยคุยกับพ่ออีกที แต่ณภัทรเคยบอกพ่อแล้วว่า คุณพ่อไม่ว่าอะไรนะ ณภัทรดูแลพ่อตลอด ไม่มีใครรักไม่เป็นไร แต่ณภัทรรักและดูแลพ่อคนเดียวก็ได้ ขออย่างเดียวขอให้พ่อสู้ ขอให้พ่อกลับมาหายดีเพื่อลูกคนนี้ แค่นั้นเองค่ะ
เงิน 2 แสนที่ไปซื้อที่ คุณณภัทรบอกว่าเป็นเงินที่ทำมาหากินร่วมกัน กรณีขายลูกชิ้นปูเด๋อ ถือว่าเป็นเงินคุณเด๋อหรือเปล่า?
ทนายเสือ : หลักกฎหมายถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วม คู่สมรสทำมาหากินร่วมกัน ถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วม จริงๆ แล้วที่ดินแปลงนี้เป็นของคุณพ่อครึ่งนึง คุณปูครึ่งนึง
แต่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรส?
ทนายเสือ : ก็ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมครับ
ถ้าคนจะบอกว่าเงินคุณปูนั่นแหละ?
ทนายเสือ : เงินคุณปู แต่ชื่อโฉนดเป็นคุณพ่อ แต่โดยรวมตามหลักกฎหมาย ทั้งคู่มีสิทธิ์เท่ากันครับ
กรณีเงินที่มีการทำลูกชิ้นปูเด๋อ คุณเด๋อมีสิทธิได้มั้ย?
ทนายเสือ : มีสิทธิได้ครึ่งนึง ไม่ว่าจะโรงงานลูกชิ้น เรื่องธุรกิจอื่นๆ ก่อนมีการเลิกรากัน ทั้งสองฝ่ายมีกรรมสิทธิ์ครึ่งนึง เพียงแต่ต้องไปดูรายละเอียดว่าอะไรที่ทำมาหาได้ แล้วตรวจสอบได้ ก็นำมาแบ่งครึ่งนึง โดยใช้คำสั่งศาลนะครับ
พอคนไม่ได้จดทะเบียนร่วมกัน ตัวเงินมันพิสูจน์ได้มั้ย?
ทนายเสือ : พิสูจน์ได้โดยที่ต้องไปดูว่าที่ผ่านมา ใครเป็นผู้ดูแลเงินนั้น เงินนั้นเข้าบัญชีใคร เราตรวจสอบย้อนหลังก็ได้ครับ ว่าเงินอยู่ในบัญชีอะไรบ้าง เงินเอาไปทำอะไรบ้าง หน้าที่พิสูจน์คือคนที่ต้องการขอแบ่งก็พิสูจน์ให้ได้ว่าธุรกิจที่เกิดในบัญชีนั้น เป็นการทำมาหากินร่วมกัน
วันนี้ที่คุณเด๋อติดเตียง นอนอยู่ที่ศูนย์ ขั้นตอนต่างๆ ในการดูแลรักษา มีค่าใช้จ่าย ค่าแพมเพิส โน่นนี่นั่น คุณปูในฐานะที่ไม่ได้จดทะเบียน เขาไม่จำเป็นต้องดูแลหรือส่งเสียแล้ว ถูกมั้ย?
ทนายเสือ : ใช่ครับ ไม่ต้องดูแลก็ได้ กฎหมายไม่ได้บอกว่าให้คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องรับผิดชอบ ไม่ได้บอกไว้ แต่เป็นเรื่องจิตสำนึกไงครับ ว่าคุณจะดูแลคนที่อยู่ด้วยกันมา 29 ปีอย่างไร เป็นจิตสำนึกครับ
ถ้าไม่เกี่ยวกับคุณณภัทร คุณเด๋อต้องการเงินส่วนของเขาคืน ในส่วนกิจการใดๆ ก็ตามแต่ ที่หาร่วมกัน ในระหว่างเป็นผัวเมีย แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีสิทธิมั้ย?
ทนายเสือ : มีสิทธิครับ เขาเรียกว่ากรรมสิทธิ์ร่วมครับ คุณเด๋อต้องพิสูจน์ครับ เพราะคุณเด๋อเป็นผู้ที่จะขอแบ่งกรรมสิทธิ์ เพราะตอนนี้กรรมสิทธิ์ทุกอย่างน่าจะอยู่ที่คุณปู คนขอแบ่งต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีส่วนในเงินนั้นหรือในธุรกิจนั้น หรือในทรัพย์สินนั้นได้อย่างไรต้องพิสูจน์ครับ คนขอแบ่งต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีส่วนในเงินนั้น ในธุรกิจนั้น หรือในทรัพย์สินนั้นครึ่งนึงได้อย่างไร แต่ ณ วันนี้ด้วยสภาพคุณเด๋อ มันทำไม่ได้ เมื่อทำไม่ได้ ระหว่างนี้ก็อยู่ที่ทางผมดำเนินการให้คุณณภัทร ภาษากฎหมายคือผู้อนุบาล เพื่อว่าคุณเด๋อสภาพไร้ความสามารถ จุดเริ่มต้นต้องให้คุณณภัทรเป็นผู้อนุบาลเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อๆ ไป
ถ้าวันนี้คุณณภัทรขอเป็นผู้อนุบาล ต้องไปยื่นต่อศาลว่าเด๋อเป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ประเด็นคือคุณยื่นเสร็จปุ๊บ คุณต้องถามความสมัครใจจากคุณเด๋อว่าจะฟ้องร้องเอาเงินคืนมาหรือเปล่าที่อยู่ส่วนคุณปู แต่ขณะเดียวกัน คุณไม่กลัวครหาเหรอว่าที่คุณมานั่งตรงนี้ นี่คือจุดประสงค์ของคุณ?
เปิ้ล : ไม่ค่ะ เพราะณภัทรยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้น ไม่ได้คิดอยากได้เงินของใครด้วย แต่พูดในแง่กฎหมายว่าสามารถทำได้ แต่ณภัทรยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำ เพราะณภัทรไม่ได้ต้องการเงินจากเขาสักบาท ณภัทรขอยืนยันค่ะว่าไม่ต้องการเงินคุณ ณภัทรก็ดูแลคุณพ่อมาตลอดด้วยเงินณภัทรเหมือนกัน
แต่ก็ไม่ได้ปิดประตูตายสำหรับคุณเด๋อ เพราะคุณเด๋ออาจต้องมีเงินมาดูแลรักษาตัวเอง อันนั้นก็อีกเรื่องนึง?
ทนายเสือ : ใช่ครับ
คุณขวัญ สุดท้ายอยากบอกอะไร ถ้าคุณปูหรือสังคมมองอยู่ ถ้าเขามองว่าคุณเป็นต้นเรื่อง เป็นโลกที่สองหรือสามหรือเปล่า?
ลูกขวัญ : อย่างแรก การที่เราแสดงความบริสุทธิ์ใจใจ ไปเยี่ยมคนป่วย แล้วมันทำให้ทางคนทั่วไปมองว่าทำไมถึงกลับไปเยี่ยม ทั้งที่เคยเป็นอดีตกันมาก่อน แต่สิ่งที่เรามองแค่ว่าเคยรู้จักกัน อาจมีความรู้สึกดีๆ ที่เคยให้กัน เคยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เรามาเยี่ยมตามมนุษยธรรมที่ควรจะมี ที่คนรู้จักกัน เคยช่วยเหลือกันมาก่อนค่ะ เปิ้ลมองว่ามันเป็นเรื่องปกติทั่วไป ส่วนโลกที่สองที่สาม เราคิดว่าคุณปูน่าจะลองมาพูดคุยกันก่อนมั้ย ก่อนออกข่าวชี้นำประเด็นมาทางครอบครัวของเปิ้ลเอง ซึ่งเปิ้ลก็มองว่ามันไม่แฟร์เหมือนกัน ที่เราต้องมารับคอมเมนต์อะไรหรือกระแสสังคมตีกลับมา ทั้งที่มีแค่ความบริสุทธิ์ใจแค่ไปเยี่ยมแค่นั้นเองค่ะ อยากให้ลองคิดทบทวนดูนิดนึง มันไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้เราเข้าไปแล้วเป็นมือที่สาม บอกเลยว่าแม่ก็อายุไม่ใช่น้อยแล้วค่ะ ทั้งคุณปูและคุณเด๋อก็ไม่น่ามาหึงหวงกันแบบนี้
แม่คุณอายุเท่าไหร่?
ลูกขวัญ : 61-62 แล้วค่ะ
เช็กแล้วว่าคุณเด๋อไม่มีการจดทะเบียนกับคุณขวัญ ไม่มีการหย่า มีคนเดียวคือแม่คุณเปิ้ล ชื่อลินจง ผมคัดมาแล้ว?
เปิ้ล : ใช่ค่ะ
สุดท้ายคุณบอกว่าคุณไม่อยากได้เงินแม้แต่บาทเดียว?
เปิ้ล : ใช่ค่ะ อยากให้สังคมรับรู้ว่าพ่อไม่ใช่คนแบบนั้น
เรื่องนี้จะเอายังไงต่อ?
ทนายเสือ : คุณณภัทรครับ วันนี้อยากให้คุณปูพูดอะไรบ้าง?
เปิ้ล : อยากให้พูดว่าเข้าใจผิดหรืออะไรก็ได้ ที่ออกมาพูดแก้ต่างให้คุณพ่อ ว่าเขาเข้าใจผิดอะไรก็ได้ เพราะคนฟังเขาอยู่แล้ว ณภัทรก็อยากให้คนฟังเขาพูดความจริงเหมือนกัน
ทนายเสือ : คนในโซเชียลเขาเข้าใจคุณณภัทรผิดๆ ยังไงบ้าง
เปิ้ล : ถ้าฟังวันนี้ในรายการโหนกระแส น่าจะเข้าใจกันมากขึ้น อยากให้ทุกคนฟังให้จบก่อนแล้วคอมเมนต์ และพิจารณาให้ดี ด่าณภัทรยังพอรับได้ แต่ด่าพ่อณภัทรรับไม่ได้จริงๆ มันเกินไปค่ะต้องคิดถึงนึงว่าเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียง พูดไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้ อย่างน้อยความเป็นคนน่าจะมี อย่าพิมพ์อะไรมา ณภัทรเห็นแล้วไม่น่าเป็นคนที่พิมพ์ได้แต่ละคำ กรุณานิดนึงนะคะ ณภัทรขอร้อง
วันนี้ที่เขาล้ม เขาป่วย ลูกไม่อยากให้มองโดยยังไม่หาต้นตอ ข้อเท็จจริง พอด่า คุณกำลังด่าคนนอนป่วยติดเตียง เขาไม่มีโอกาสได้ออกมาพูดกับคุณเลย เชื่อว่าวันนี้เขาเขียน ยังเขียนแทบไม่ได้ วันนี้ใครด่าเขายังไง ก็เหมือนด่าฟรี เพราะเขาไม่สามารถตอบโต้คุณได้ แล้วคุณจะด่าคนที่ไม่สามารถตอบโต้คุณได้เหรอ ผมว่ามันก็แปลกๆ นะ ลูกสาวคุณปูกับคุณเด๋อ เคยส่งข้อความหาคุณ เขาบอกคุณเด๋อไม่ยอมจ่ายค่าอะไรเลย จริงมั้ย?
เปิ้ล : ใช่ค่ะ เขาพิมพ์มาหาณภัทร หลังไม่ได้คุยกับแม่เขา ก็ดีลกับลูก น่าจะเป็นเรื่องที่มีข่าวพ่อป่วยออกไป เขาก็เลยส่งมา ไม่อยากให้เป็นข่าว บอกว่าพ่อไม่เคยจ่ายค่าน้ำค่าไฟ ไม่เคยจ่ายค่าเทอมอะไรเลย เราก็บอกว่าเป็นลูกทำไมพูดแบบนี้ เราก็บอกว่าน้องปรายใจเย็นๆ นะ จะพูดอะไรใจเย็นๆ มีอะไรค่อยๆ คุยกัน
เอาแค่นี้ ก็บอบช้ำกันทุกฝ่าย คุณเปิ้ลมาออกรายการ คุณปูก็บอบช้ำเหมือนกัน มุมนึงเชื่อคุณปู มุมนึงพอได้ฟังข้อเท็จจริงมุมคุณ เขาก็เชื่อคุณ วันนี้ขวัญกับลูกสาวยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรแบบนั้นจริงๆ ยิ่งจดทะเบียนสมรสยิ่งไม่มีแน่ๆ คุณอยากให้คุณปูชี้แจงว่าเข้าใจผิดหรือเปล่า?
เปิ้ล : พี่คิดอะไรอยู่ พี่ถึงทำแบบนี้
สุดท้ายถ้าวันนี้คุณปูเอง เข้าใจผิดในเรื่องราวทั้งหมด สำหรับผมเองมองว่าถ้าพี่ปูเข้าใจผิดจริงๆ ผมไม่รู้หรอกชีวิตพี่กับพี่เด๋อสองคนเกิดอะไรขึ้นบ้าง มันอาจมีอะไรอย่างที่ปูพูดก็ได้ ผมตอบไม่ได้จริงๆ แต่ขณะเดียวกัน ถ้าวันนี้ทั้งหมดที่พี่ปูเข้าใจผิด ก็ต้องกลับมานั่งทบทวนเหมือนกัน ว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิต ถ้าพี่ปูตกตะกอนแล้วเข้าใจผิดจริงๆ เขาสามารถกลับมาหาพี่เด๋อได้?
เปิ้ล : ได้หมดค่ะ เพราะพ่อไม่ได้มีใครอยู่แล้ว
สามารถกลับมาเป็นผัวเมียกันได้?
เปิ้ล : ได้ค่ะ เพราะพ่อไม่ได้มีใคร
แต่ถ้าพี่ปูเข้าใจผิดแล้วไม่กลับมาล่ะ?
เปิ้ล : ก็ต้องแล้วแต่เขาทุกอย่าง เราไม่สามารถกำหนดเส้นทางให้เขาได้
อันนี้น่าคิด ถ้าวันนี้เกิดความเข้าใจผิดจริงๆ มันถูกพิสูจน์ออกมาจริงๆ มีหลักฐาน มีเหตุและผล สามารถยืนยันได้ว่าคุณขวัญไม่ได้คบกับคุณเด๋อ แสดงว่าพี่ปูเข้าใจผิดทั้งหมด แล้วพี่ปูจะทำยังไง?
เปิ้ล : เขาอาจคิดไม่กลับมาอยู่แล้วหรือเปล่าคะ เขาไม่อยากดูแลพ่อหรือเปล่า
อย่าเพิ่งตีโจทย์แบบนั้น ต้องรอดูท่าทีคุณปูก่อน แต่หลังจากนี้ไปการดูแลรักษาคนป่วยติดเตียง เป็นเรื่องยากลำบาก ไม่ว่าเรื่องการใช้เงิน การใช้กำลังแรง กำลังใจ การดูแลผู้ป่วยติดเตียงไม่ได้มีแรงดันอย่างเดียวนะ ใจต้องมี เพราะเช็ดขี้เช็ดเยี่ยว ป้อนข้าว หาซื้ออาหารเหลวทุกอย่าง เปลี่ยนแพมเพิส ขยับตัวเพื่อไม่มีแผลกดทับ ผมพูดได้เพราะแม่ผมเคยเป็นผู้ป่วยติดเตียง?
เปิ้ล : ใช่ค่ะ มันไม่ง่ายค่ะ
ผมรู้ เพราะแม่ผมติดเตียง 9 เดือน หลังจากนั้นมีโรคแทรก และเสียชีวิต?
เปิ้ล : ใช่ค่ะ หลังจากนั้นก็ต้องระวังเหมือนกัน
อย่างที่บอก ทุกสิ่งทุกอย่างใจสำคัญที่สุด?
เปิ้ล : ใจก็สำคัญค่ะ
ถ้าพี่ปูเขาพิสูจน์ได้ว่าเป็นแบบที่เขาพูดจริงๆ คุณก็เสียนะ?
เปิ้ล : ไม่เป็นไรค่ะ ณภัทรก็มีหลักฐานเหมือนกัน
ถ้าคุณปูบอกว่ามีหลักฐาน?
เปิ้ล : เอามายันกันค่ะ
ก้มกราบเลยมั้ย?
เปิ้ล : ได้ค่ะ ณภัทรกล้าค่ะ เอาหลักฐานมาบอกเลยว่ามี พ่อจดทะเบียนกับคนนี้ มาเลยค่ะ ณภัทรไม่กลัว
ท้ากราบตีxกันเลยนะ?
เปิ้ล : มาเลยค่ะ
ต่อไปถ้าดูแลพ่อไม่ไหว อาจจำเป็นต้องเป็นผู้อนุบาลพ่อ และฟ้องร้องกันเพื่อแบ่งทรัพย์สิน แบ่งกรรมสิทธิ์เพราะเคยทำมาร่วมกัน?
ทนายเสือ : ใช่ครับ