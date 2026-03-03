xs
โค้งสุดท้าย! มอนเบเบ้ไทยเตรียมรับแรงกระแทกความมันส์ MONSTA X พร้อมระเบิดจักรวาล ใน 2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN BANGKOK เสาร์ที่ 7 มีนาคมนี้!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้น! สำหรับการกลับมาทวงบัลลังก์ความยิ่งใหญ่ของบอยกรุ๊ปตัวพ่อระดับโลก MONSTA X (มอนสตา เอ็กซ์) ในคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบรอบ 7 ปีที่แฟนชาวไทยตั้งตารอคอยกับ “2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN BANGKOK” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2026 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

หลังจากที่ผู้จัดไฟแรงอย่าง Be Hear Now ได้ประกาศจัดเวิลด์ทัวร์ในไทยครั้งนี้ กระแสตอบรับจากเหล่า MONBEBE ก็ร้อนแรงตั้งแต่วันเปิดจำหน่ายบัตร โดยการกลับมาครั้งนี้ถือเป็นวาระพิเศษฉลองครบรอบ 11 ปีการเดบิวต์ของวง และเป็นการรวมตัวกันจัดคอนเสิร์ตที่ไทยในรอบ 7 ปีของสมาชิกทั้ง 5 คน ได้แก่ SHOWNU (ชยอนู), MINHYUK (มินฮยอก), KIHYUN (กีฮยอน), HYUNGWON (ฮยองวอน) และ JOOHONEY (จูฮอนี่) ที่พร้อมจะมาพิสูจน์นิยามความดุดันบนเวทีให้ไฟลุกอีกครั้ง

ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดในคอนเสิร์ตครั้งนี้ Setlist สุดพิเศษ: ขนเพลงจากมินิอัลบั้มล่าสุด มาโชว์สดๆ ครั้งแรกในไทย เช่น “Do What I Want”, “N the Front” และ “Tuscan Leather” พร้อมเพลงฮิตระดับตำนานอย่าง “Dramarama”, “Love Killa” และ “Middle of the Night” โปรดักชันจัดเต็ม แสง สี เสียง และกราฟิกสุดอลังการภายใต้คอนเซปต์ “NEXUS” ที่จะเชื่อมต่อทุกความทรงจำระหว่าง MONSTA X และMONBEBE เข้าด้วยกัน

สำหรับใครที่ยังไม่มีบัตร หรือกำลังตัดสินใจ นี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ บัตรราคา 6,000 / 5,500 / 4,500 / 3,500 และ 2,900 บาท ยังมีให้จับจองในบางโซน (ตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่เว็บไซต์) พร้อมลุ้นรับสิทธิพิเศษ (Fan Benefits) มากมาย ทั้ง Soundcheck, Hi-Bye และ Poster พร้อมลายเซ็น เตรียมร่างกายให้พร้อม วอร์มเสียงกรี๊ดให้สุด แล้วมาพบกันในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2569 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง: Facebook: BeHearNowKpop / X: @behearnowkpop / IG: @behearnowofficial
















