โค้งสุดท้าย! มอนเบเบ้ไทยเตรียมรับแรงกระแทกความมันส์ MONSTA X พร้อมระเบิดจักรวาล ใน 2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN BANGKOK เสาร์ที่ 7 มีนาคมนี้!

นับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้น! สำหรับการกลับมาทวงบัลลังก์ความยิ่งใหญ่ของบอยกรุ๊ปตัวพ่อระดับโลก MONSTA X (มอนสตา เอ็กซ์) ในคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบรอบ 7 ปีที่แฟนชาวไทยตั้งตารอคอยกับ “2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN BANGKOK” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2026 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี
หลังจากที่ผู้จัดไฟแรงอย่าง Be Hear Now ได้ประกาศจัดเวิลด์ทัวร์ในไทยครั้งนี้ กระแสตอบรับจากเหล่า MONBEBE ก็ร้อนแรงตั้งแต่วันเปิดจำหน่ายบัตร โดยการกลับมาครั้งนี้ถือเป็นวาระพิเศษฉลองครบรอบ 11 ปีการเดบิวต์ของวง และเป็นการรวมตัวกันจัดคอนเสิร์ตที่ไทยในรอบ 7 ปีของสมาชิกทั้ง 5 คน ได้แก่ SHOWNU (ชยอนู), MINHYUK (มินฮยอก), KIHYUN (กีฮยอน), HYUNGWON (ฮยองวอน) และ JOOHONEY (จูฮอนี่) ที่พร้อมจะมาพิสูจน์นิยามความดุดันบนเวทีให้ไฟลุกอีกครั้ง
ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดในคอนเสิร์ตครั้งนี้ Setlist สุดพิเศษ: ขนเพลงจากมินิอัลบั้มล่าสุด
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง: Facebook: BeHearNowKpop / X: @behearnowkpop / IG: @behearnowofficial