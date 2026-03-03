xs
เอ็นดู! เจี๊ยบ พิจิตตรา สั่งชาบูร้านตัวเองเป็นหม้อ แต่ได้มาชามเดียวแบบพร้อมทาน จน บอย ออกปากแซว “พนักงานรู้ศักยภาพ!” กลัวลวกเองแล้วไม่ได้กลับบ้าน

ทำเอาแฟนๆ ฮากระจาย เมื่อ เจี๊ยบ พิจิตตรา ถึงกับงงกลางร้านชาบูคิง ของตัวเอง หลังเจ้าตัวตั้งใจสั่ง “ชาบูเป็นหม้อ” แบบจัดเต็ม แต่สิ่งที่พนักงานยกมาเสิร์ฟกลับกลายเป็นชาบูลวกสุกเรียบร้อย พร้อมทานแบบไม่ต้องแตะตะเกียบลงหม้อ! งานนี้เจี๊ยบหลุดถามเสียงดังฟังชัดว่า

บอย : ทำไมสั่งชาบูแล้วได้มาเป็นแบบนี้
(พนักงานเสิร์ฟชาบูลวกสุกพร้อมทานอัดแน่นด้วยเครื่องมาให้เจี๊ยบ)
เจี๊ยบ : ก็นั่นสิ !! นี่คือสั่งชาบูแล้วคือ
บอย : แล้วหม้อไปไหน หม้อชาบูไปไหน
เจี๊ยบ : อยู่ๆเขาลวกมาให้แล้ว
บอย : เขารู้ไงถ้าเอาหม้อมาให้คุณลวกห้ามทุ่มก็ไม่เสร็จ พนักงานเขาจะกลับบ้าน
เจี๊ยบ : พนักงานคือรวบรัดมาให้เลย (เจี๊ยบยิ้ม) งงนะนี่ร้านตัวเอง
บอย : เขาจะกลับบ้านไง เขาเลยทำมาให้แบบนี้พร้อมทานเลย เป็นเมนูที่มีขายอยู่แล้ว
เจี๊ยบ : แต่เจ้าของร้านก็สั่งเป็นหม้อไม่ได้
บอย : สั่งเป็นหม้อเขาก็ทำแบบนี้มาให้เพราะเขารู้ศักยภาพคุณ
เจี๊ยบ : ลวกมาเรียบ มีน้ำจิ้มหมาล่า น้ำจิ้มใหม่ อร่อยมากนะขอบอก

งานนี้แฟนๆพร้อมใจกันกดไลก์ยอดพุ่งเกือบแตะแสน พร้อมคอมเมนต์แซวกันสนั่น “พนักงานรู้ทันเจ้าของร้าน”, “ลวกเองร้านคงปิดตีสอง”, “ศักยภาพการกินระดับตำนาน”

