เทรนด์ผู้หญิงยุคใหม่ “ฝากไข่” เพิ่มทางเลือกชีวิต รอวันที่พร้อมจริง พร้อมเลือก GFC เป็นพาร์ตเนอร์ชีวิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในยุคที่ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญทั้งในโลกธุรกิจ การบริหารองค์กร และการสร้างแบรนด์ของตนเอง การวางแผนครอบครัวจึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องรีบเร่งตามกรอบเวลาอีกต่อไป “การฝากไข่” หรือ Egg Freezing กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญที่ช่วยให้ผู้หญิงสามารถบริหารอนาคตของตนเองได้อย่างมั่นใจ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานที่ต้องการสร้างความมั่นคงในหน้าที่การงาน หรือรอคอยความสัมพันธ์ที่ใช่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอายุที่เพิ่มขึ้น

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ระบุว่า อายุมีผลโดยตรงต่อจำนวนและคุณภาพของไข่ การแช่แข็งไข่ในช่วงวัยที่ยังมีคุณภาพดีจึงเปรียบเสมือนการ “หยุดเวลา” ทางชีวภาพไว้ก่อน เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกสำคัญสำหรับผู้หญิงที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ หรือมีแผนรักษาโรคที่อาจกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์

หนึ่งในศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการจำนวนมาก คือ Genesis Fertility Center (GFC) ศูนย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ครบวงจร ที่ให้บริการทั้งการแช่แข็งไข่ การทำ IVF, ICSI และ IUI ภายใต้มาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย พร้อมทีมแพทย์เฉพาะทางและนักวิทยาศาสตร์ตัวอ่อนที่มีประสบการณ์สูง GFC ใช้เทคโนโลยีการแช่แข็งแบบ Vitrification ซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยรักษาคุณภาพไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายจากผลึกน้ำแข็ง และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของไข่หลังการละลาย ทั้งยังมีระบบจัดเก็บที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูง

ภายใต้แนวคิด “Beside you through every step of your fertility journey” GFC มุ่งมั่นดูแลผู้รับบริการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การประเมินสุขภาพ การวางแผนการรักษา ไปจนถึงวันที่ตัดสินใจสร้างครอบครัว เพราะสำหรับผู้หญิงยุคใหม่ การฝากไข่ไม่ใช่การเลื่อนความฝัน แต่คือการเก็บโอกาสไว้ เพื่อเลือกวันที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตและครอบครัวในอนาคต

ข้อดีของการฝากไข่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนมีบุตรในอนาคต หรือมีแผนมีบุตรหลังอายุ 35 ปี ช่วยลดความเสี่ยงภาวะมีบุตรยาก และเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ฝากไข่วันนี้ ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ เพื่ออนาคตที่คุณเลือกได้

-ฝากไข่ Oocyte Freezing และฝากแช่เเข็งไข่ 1 ปี ราคา 170,000 บาท จะได้ค่าฝากแช่แข็งเพิ่ม 2 ปี มูลค่า 12,000 บาท ( **รวมเป็นฝากแช่แข็งไข่ 3 ปีฟรี ) **ระยะเวลา #Promotion ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2569

https://www.facebook.com/share/p/1CHPuM2JbU/?mibextid=wwXIfr

ในวันที่ผู้หญิงมีสิทธิ์กำหนดจังหวะชีวิตของตัวเองได้อย่างเต็มที่ การวางแผนล่วงหน้าอย่างมีข้อมูลและมีผู้เชี่ยวชาญดูแล จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความมั่นคงในระยะยาว ทั้งในมิติของความสำเร็จและความสุขของครอบครัวที่รอคอยอยู่ข้างหน้า สามารถปรึกษา และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดต่อ : https://bit.ly/3PBNKDj E-mail : info@gfc.co.th Website : https://www.genesisfertilitycenter.co.th Tel.02 108 6413 ถึง 14 หรือ (+66) 097 484 5335









