รอดไม่รอด? “ยุนอา” เปลี่ยนลุคตัดหน้าม้า

แค่เปลี่ยนทรงผมเล็กน้อยก็กลายเป็นไวรัล “ยุนอา” แห่งวง Girls’ Generation อวดลุคใหม่ผ่านอินสตาแกรม ทำชาวเน็ตพูดถึงสนั่น ติดเทรนด์บทความยอดอ่านบน Naver
“ยุนอา” สมาชิกวง Girls’ Generation สร้างกระแสฮือฮาอีกครั้ง หลังเผยภาพลุคใหม่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว กับการตัด “หน้าม้า” ที่เปลี่ยนออร่าไปอย่างชัดเจน
ก่อนหน้านี้ ยุนอามักปรากฏตัวด้วยทรงผมยาวแสกกลาง เรียบหรู ดูโตสมวัย แต่ภาพล่าสุดเผยให้เห็นหน้าม้าตรงบาง ๆ รับกับผมยาวตรงสลวย ช่วยขับเน้นโครงหน้าคมชัดของเธอให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้น
ในภาพ เธอจับคู่ลุคดังกล่าวกับกระเป๋าลายตารางและต่างหูทองดีไซน์เรียบ เพิ่มความชิคแบบสุภาพสตรีเมืองใหญ่ แฟน ๆ ต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ “รอดสุด ๆ” และทำให้เธอดูอ่อนเยาว์แต่ยังคงความสง่างาม
สื่อบันเทิงเกาหลี TenAsia ถึงกับพาดหัวข่าวว่า “ยุนอา แปลงโฉมด้วยหน้าม้าใหม่… ความงามเหนือกาลเวลาปรากฏชัด”
บทความดังกล่าวกลายเป็นหนึ่งในข่าวที่มียอดอ่านสูงสุดของวันบนพอร์ทัล Naver สะท้อนอิทธิพลด้านแฟชั่นและความงามของยุนอาที่ไม่เคยลดลง แม้จะอยู่ในวงการมานานกว่าสิบปี