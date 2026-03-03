ชีวิตใหม่หลังฝ่ามะเร็ง! “โชอา” อดีตสมาชิก Crayon Pop คลอดลูกแฝดชาย สุขภาพแข็งแรงทั้งแม่และลูก

ข่าวดีรับปลายกุมภาพันธ์ “โชอา” อดีตไอดอลสาว ประกาศให้กำเนิดลูกชายฝาแฝด หลังต่อสู้มะเร็งปากมดลูกและเข้ารับการผ่าตัดรักษา ก่อนตั้งครรภ์สำเร็จด้วยวิธีเด็กหลอดแก้ว
“โชอา” อดีตสมาชิกวง Crayon Pop สร้างความปลื้มปริ่มให้แฟน ๆ หลังออกมาประกาศข่าวดีว่าได้ให้กำเนิดลูกชายฝาแฝดอย่างปลอดภัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เธอโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว ระบุว่า “Cute 2.46 กิโลกรัม, Heart 2.38 กิโลกรัม พวกเขามาถึงโลกใบนี้พร้อมเสียงร้องดัง แข็งแรงมาก”
พร้อมเผยว่าทั้งสองไม่จำเป็นต้องเข้ารับการดูแลในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU) และสามารถอยู่กับพ่อแม่ได้ทันทีหลังคลอด “ลูก ๆ อยู่กับคุณพ่อคุณแม่โดยไม่ต้องเข้า NICU ขอบคุณทุกคนที่อวยพรให้คลอดปลอดภัย ตอนนี้ฉันก็แข็งแรงดีมาก ๆ” เธอเขียนเพื่อให้แฟนคลายความกังวล
โชอาเดบิวต์ในปี 2012 กับวง Crayon Pop ซึ่งโด่งดังจากคอนเซ็ปต์แปลกใหม่และเพลงฮิตไวรัล หลังแต่งงานกับนักธุรกิจที่อายุมากกว่า 6 ปีในปี 2021 ชีวิตของเธอต้องเผชิญบททดสอบครั้งใหญ่ เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปากมดลูก
เธอเข้ารับการผ่าตัดโดยมุ่งเน้นการรักษาความสามารถในการมีบุตรไว้ หลังจากฟื้นตัว เธอสามารถตั้งครรภ์สำเร็จผ่านกระบวนการปฏิสนธินอกร่างกาย (IVF) จนกระทั่งคลอดลูกแฝดชายอย่างปลอดภัยในที่สุด