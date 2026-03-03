"ลินด์เซย์ โลฮาน" ปลอดภัยดีที่ดูไบ หลังตะวันออกกลางตึงเครียด

คนใกล้ชิดยืนยัน ลินด์เซย์ โลฮาน ที่ปักหลักใช้ชีวิตกับสามีในดูไบกว่า 10 ปี ยังใช้ชีวิตตามปกติ ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาค พร้อมให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นหลัก
ลินด์เซย์ โลฮาน ปักหลักชีวิตใหม่ในดูไบกว่า 11 ปี แต่งงานนักการเงินฐานะดี คนใกล้ชิดเผยยังปลอดภัยดีท่ามกลางความตึงเครียดตะวันออกกลาง
2 มีนาคม 2026 เวลา 16.13 น. เครือข่ายข่าวไชน่าไทมส์ โดย ไค เสี่ยวถิง รายงานว่า แม้สถานการณ์ความไม่สงบในบางประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียจะทำให้หลายฝ่ายจับตาความปลอดภัยของคนดังที่พำนักอยู่ในภูมิภาคนี้ แต่แหล่งข่าวใกล้ชิดของ “ลินด์เซย์ โลฮาน” ยืนยันว่า อดีตดาราเด็กฮอลลีวูดวัย 39 ปี ซึ่งย้ายไปตั้งรกรากที่นครดูไบตั้งแต่ปี 2015 ยังคงใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและเป็นปกติ
โลฮาน ซึ่งเป็นที่รู้จักจากผลงานภาพยนตร์ดังอย่าง The Parent Trap และ Freaky Friday ตัดสินใจลดบทบาทในวงการบันเทิงตั้งแต่ปี 2014 ก่อนจะย้ายออกจากสหรัฐอเมริกาในปีถัดมา เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในตะวันออกกลาง โดยเธอเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารแฟชั่นฉบับหนึ่งว่า การย้ายไปดูไบทำให้เธอได้พบ “ความสงบและความเป็นส่วนตัว” ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ต่างจากช่วงเวลาที่ต้องเผชิญแรงกดดันและการติดตามจากปาปารัซซีอย่างหนักในฮอลลีวูด
รายงานของ TMZ ระบุว่า ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา โลฮานใช้ชีวิตเรียบง่าย ห่างไกลกระแสดราม่า แม้ภูมิภาคดังกล่าวจะเผชิญสถานการณ์ตึงเครียดเป็นระยะ แต่แหล่งข่าววงในยืนยันว่า เธอและครอบครัวไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ และยังคงดำเนินชีวิตตามปกติ
ในปี 2021 โลฮานประกาศหมั้นหมายกับ “บาดร์ ชัมมาส” นักการเงินเชื้อสายคูเวต โดยเธอเรียกเขาว่า “ความรักของฉัน” และ “อนาคตของฉัน” ก่อนที่ทั้งคู่จะเข้าพิธีแต่งงานอย่างเงียบ ๆ ในปี 2022 นับตั้งแต่นั้น เธอมักกล่าวถึงสามีในเชิงชื่นชมว่าเป็นผู้นำที่สุขุมและมั่นคง ซึ่งช่วยสร้างสมดุลให้ชีวิตของเธอ
แหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันโลฮานให้ความสำคัญกับครอบครัวและชีวิตส่วนตัวเป็นหลัก มองดูไบเป็นบ้านที่ให้ความรู้สึก “มั่นคงและปลอดภัย” พร้อมทั้งได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างธรรมดาและมีความสุข หลังผ่านช่วงเวลาผันผวนในอดีตมาอย่างยาวนาน