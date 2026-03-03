“ราคี” มงลง 4 วันฟันรายได้แตะ 20 ล้าน !

ก้าวขึ้นสู่อันดับ 2 รองเพียง “สัปเหร่อ 2” #หนังที่ทำรายได้สูงสุดในการเข้าฉายสัปดาห์แรก งานนี้แพ็คคู่สู่ความสำเร็จ “ราคี (THE STAIN)” มีเฮ ผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจากคุณภาพ “BeOnCloud” ทำรายได้สูงสุดเปิดตัวสัปดาห์ขึ้นแท่นเป็นอันดับสองรองจาก“สัปเหร่อ 2”
กระแส การบอกต่อ ผลตอบรับปากต่อปากจากผู้ชม แฟนๆ คอหนังตัวจริง ว่านี่คือหนังที่มาเพื่อมอบความบันเทิงที่แท้ทรู ฮา แซ่บ ซึ้ง อึ้ง และหักมุม อย่างที่ไม่มีใครเดาได้ #ราคี ที่นำแสดงโดยสุดยอดทีมนักแสดงที่มากไปด้วยฝีมือ “อิงฟ้า วราหะ, อาโป ณัฐวิญญ์, เจษ เจษฎ์พิพัฒ, ฟรีน สโรชา, แจ๊ส ผดุง และ ฮาย อาภาพร” พร้อมนักแสดงอีกมากมายที่สำคัญกระแสผีสาวที่สวยสุดเซ็กซี่ #ผีมาลี การตอบรับจากผู้ชมจากทั่วประเทศพาหนังไปสู่ การทำรายได้ที่ สวยสดงดงาม ยอดเยี่ยม
อย่าเชื่อ ! อย่าฟัง ! อย่าตั้งคำถาม ! จนกว่าคุณจะได้ดูด้วยตา ไปพิสูจน์ ความสนุก ความสุข ความบันเทิง จาก ”ราคี“ ด้วยตัวคุณเอง
วันนี้ในโรงภาพยนตร์
#ผีมาลี #ราคีTHESTAIN