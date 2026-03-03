“ครูก้อย นัชชา” อวดท้องลูกคนที่สอง 7 เดือนเต็ม น้ำหนักขึ้น 9 กก. แฟนๆ แห่ชมท้องสวย คุณแม่ยังเป๊ะ

ทำเอาแฟนๆ แห่กดไลก์และส่งกำลังใจอย่างล้นหลาม หลังจาก “ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์”ภรรยาคนเก่งดีกรีครูวิทยาศาสตร์ของ “เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์” ออกมาโพสต์อวดภาพตั้งครรภ์ลูกคนที่สอง “น้องมีเมตตา” ขณะอายุครรภ์ได้ 7 เดือน ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวทั้ง Facebook และ Instagram เผยให้เห็นความสวยเปล่งปลั่งของว่าที่คุณแม่ลูกสองในวัย 42 ปี
โดยครูก้อยได้เขียนแคปชั่นว่า “ท้องสอง ‘น้องมีเมตตา’ แม่ก้อยอายุ 42 ภาพนี้ถ่ายตอน 7 เดือน นน. ขึ้นมา 9 kg”
ภาพดังกล่าวเผยให้เห็นหน้าท้องที่กลมสวยพร้อมรอยยิ้มสดใสของคุณแม่ที่ยังคงดูสุขภาพดีและเปล่งประกายความสุขอย่างชัดเจน สะท้อนถึงการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีตลอดการตั้งครรภ์ โดยครูก้อยยังคงแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเตรียมตัวตั้งครรภ์และการดูแลสุขภาพคุณแม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้หญิงที่กำลังวางแผนมีบุตรและผู้มีบุตรยาก
หลังจากโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ “ท้องสวยมากค่ะแม่”, “คุณแม่สวยมากค่ะ” และ “สวยมากแม่”
ขณะเดียวกัน ด้าน “เจมส์ เรืองศักดิ์” ก็คอยดูแลเอาใจใส่“ครูก้อย” อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ถึงขั้นเตรียมวีลแชร์ไว้ให้ครูก้อยนั่งในวันที่ต้องเดินนานๆ ไม่ว่าจะไปชอปปิ้งหรือไปเที่ยว แม้ไปเที่ยวต่างประเทศก็ยังขนวีลแชร์ไปด้วย เพื่อให้คุณแม่ไม่ต้องเดินนานๆ เนื่องจากครูก้อย เป็นเคสท้องยาก และเข้ารับการเย็บปากมดลูกมาก่อน เนื่องจากมีภาวะปากมดลูกสั้น ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ดูแลดีแบบนี้ สมแล้วที่เจ้าตัวมักโพสต์แซวตัวเองว่าเป็น “องค์รักษ์พิทักษ์คนท้อง” ซึ่งเรียกได้ว่าไม่เกินจริง และยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรักและความใส่ใจที่มีให้ครอบครัวอย่างอบอุ่นที่สุด
ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์แห่งความสุขของครอบครัวลอยชูศักดิ์ ที่แฟนๆ ต่างร่วมแสดงความยินดีและเฝ้ารอวันที่สมาชิกใหม่กำลังจะลืมตาดูโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า พร้อมกันนี้ หลายคนยังชื่นชม “ครูก้อย” ในบทบาทคุณแม่วัย 42 ปี ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ การดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี และมีวินัยอย่างต่อเนื่อง ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การตั้งครรภ์เป็นไปอย่างมีคุณภาพ พร้อมดูแลทั้งคุณแม่และลูกน้อยได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรง อยากได้เคล็ดลับและความรู้เตรียมตั้งครรภ์ดีๆ อย่าลืมไปติดตามครูก้อยได้ที่เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียภายใต้ชื่อ BaByAndMom.co.th