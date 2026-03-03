CHANGEshowbiz เปิดไพ่ 4 แขกรับเชิญคอนเสิร์ต “ดา เอ็นโดรฟิน” แสบหนักมาก! พร้อมเงา SECRET GUEST สุดพีค! ของ “DA ENDORPHINE UPSTAGE แสบสนิทคอนเสิร์ต”

“พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา” ตัวแม่ผู้ผลิตคอนเสิร์ตระดับประเทศจัดให้แล้วตามคำขอของแฟนๆ“ดา เอ็นโดรฟิน” ด้วยการ UP STAGE อีกครั้ง แต่ไม่มีคำว่า “พอ” สำหรับคอนเสิร์ตสไตล์ #พี่ฉอดCHANGEshowbiz เมื่อตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งกระแสแรงไปทั่วโซเชียล สำหรับคอนเสิร์ต “DA ENDORPHINE UPSTAGE แสบสนิทคอนเสิร์ต” ที่ขอเปิด LINE UP แขกรับเชิญที่เรียกว่า แสบบบบบ..ไม่แพ้กันจริงๆ ยกกำลังแสบ ยกกำลังความสนิท และเห็นเลยว่าโชว์ใหม่สับ เอาใจแฟนเพลงที่โตมากับดา ตั้งแต่ยุค 90 , ยุค 2000 จนถึงยุคปัจจุบัน รู้เลยว่าเพลย์ลิสต์เพลงโชว์ในคอนเสิร์ตนี้ยาวกว่าเดิม ฟินกว่าเดิมแน่นอน
นี่คือไอเดียจาก “ดา เอ็นโดรฟิน” ที่วางหมากทำการบ้านไว้ตั้งแต่แรกกับพี่ฉอด เพราะจากคอนเสิร์ตปีที่แล้ว ที่เห็นหน้าตาแฟนเพลงทุกคนมีความสุขมากเหมือนได้ย้อนกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง คอนเซ็ปต์ของการ UPSTAGE ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่คอนเสิร์ต แต่คือ “ปาร์ตี้รียูเนียนของเพื่อนสนิท” ที่จะเปลี่ยน PARAGON HALL ให้กลายเป็นห้องคาราโอเกะขนาดยักษ์ ชวนร้องทุกเพลงฮิตตั้งแต่อัลบั้มแรกจนถึงเพลงล่าสุดของดา และเสริมทัพแขกรับเชิญตัวแสบทุกยุคที่ทั้งดาและแฟนเพลงโตมาด้วยกัน แบบไม่มีกั๊ก! ได้แก่ คริสติน่า อากีลาร์ ดีว่าตัวแม่แห่งยุค 90s “เมื่อแม่เจอแม่” เมื่อคริสติน่าเจอดา รับรองว่าฟาดกันสุดแรงแน่นอน , โจอี้ ภูวศิษฐ์ ศิลปินเสียงละมุนขวัญใจมหาชน กับดาเป็นการเจอกันของสุดยอดศิลปินสองยุค สองแนวเพลงที่น่าตื่นตาตื่นใจ , อ๊อฟ ปองศักดิ์ นักร้องพลังเสียงคุณภาพ เป็นการต่อสู้ของสองพลังเสียงที่สุดของเพลงดราม่า และ SECRET GUEST ที่เปิดมาทุกคนต้องกรี๊ดหนักมาก!!! จนต้องรอลุ้นกันหน้าเวทีว่าคือใคร?
งานนี้บอกเลยว่าแฟนเพลงตัวจริงต้องรีบกดบัตร เพราะกระแสเรียกร้องแรงตั้งแต่ประกาศจัด และจำนวนรอบมีจำกัด ใครอยากอยู่ในโมเมนต์แสบสนิทที่จะกลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของคอนเสิร์ตไทย ห้ามพลาดเด็ดขาด!
ถ้าคุณเคยเติบโตมากับเสียงของ ดา เอ็นโดรฟิน มาปลุกปรากฏการณ์ความคิดถึงด้วยกัน อย่าปล่อยให้คำว่า “บัตรหมดแล้ว” กลายเป็นความเสียดายซ้ำสอง ใครที่ไม่อยากพลาดโมเมนต์ประวัติศาสตร์ เตรียมตั้งนาฬิกาปลุกเตือนไว้ให้ดี เปิดขายบัตรในวันที่ 7 มีนาคมนี้ เวลา 10.00 น. ที่ WWW.THAITICKETMAJOR.COM และทุกสาขา ระหว่างนี้ก็รีบนัดรวมตัวเพื่อนกันให้ครบแล้วมาเจอกันวันคอนเสิร์ต “DA ENDORPHINE UPSTAGE #แสบสนิทคอนเสิร์ต ” วันแสดง 16-17 พฤษภาคมนี้ ที่ PARAGON HALL (รอบวันเสาร์ 18.00 น. / รอบวันอาทิตย์ 17.00 น.) มาร้องเพลง “ดา เอ็นโดรฟิน” ให้สนุกสุดไปด้วยกัน