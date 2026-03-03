“แอน-ต่อ” ร่วมเปิดตัวโครงการ "VAANAA Longevity Chiang Mai" ทุ่ม 400ล้าน สร้างศูนย์สุขภาพระดับ ไฮเอนต์ ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

VAANAA Longevity Chiang Mai (วาณา ลองจีวิตี้ เชียงใหม่) ศูนย์สุขภาพระดับไฮเอนต์ ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเชิงลึกและการชะลอวัย ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ล้ำสมัย ภายใต้ บริษัท วาณา ลองจีวิตี้ เชียงใหม่ จำกัด (Vaanaa Longevity Chiang Mai Co., Ltd.) สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการสุขภาพเมืองไทย ด้วยการจัดงานเปิดตัวการเริ่มโครงการ สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับโปรเจกต์ “VAANAA Longevity Chiang Mai” (วานา ลองจีวิตี้ เชียงใหม่) ศูนย์ดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ยืนยาว ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลบริตี้และกูรูด้านสุขภาพและความงามแถวหน้าของเมืองไทย ร่วมสัมผัสมิติใหม่แห่งการมีชีวิตยืนยาวอย่างทรงคุณค่า โดยได้รับเกียรติจากแขกคนสำคัญระดับแนวหน้า อาทิ แอน ทองประสม, ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร , ปอย ตรีชฎา หงษ์หยก , มาร์ค ธาวิน พี เซียวตง, ตลอดจนผู้มีชื่อเสียงในแวดวงไลฟ์สไตล์ที่มาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ ทัศนคติ และเคล็ดลับการดูแลสุขภาพเชิงลึก เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก
“VAANAA Longevity Chiang Mai” จุดบรรจบระหว่าง “บุคคลระดับตำนาน” ผู้สั่งสมประสบการณ์ชีวิตและคุณค่ามายาวนาน ผสานเข้ากับ “วิสัยทัศน์และมาตรฐาน” ของ MEDEZE (เมดีซ) โดดเด่นด้วยบริการวิเคราะห์ คัดแยก เพาะเลี้ยง และจัดเก็บสเต็มเซลล์ (Stem Cell Banking) บริการตรวจคัดกรองเซลล์ภูมิคุ้มกัน (NK Cells) รวมถึงโปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่
จากความสำเร็จอย่างล้นหลามจาก วาณา ลองจีวิตี้ (กรุงเทพ), วาณา ลองจีวิตี้ (บางแสน) สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการปักหมุดแลนด์มาร์กแห่งใหม่บนพื้นที่กว่า 22 ไร่ ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 400 ล้านบาท โดยโครงการมีกำหนดเริ่มก่อสร้างภายในปี 2569 และพร้อมเปิดประตูต้อนรับผู้รักสุขภาพในช่วง Soft Opening ในปี 2571 ณ “เมืองแกน” อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นจุดศูนย์กลางของมงคลแดนทั้ง 8 ทิศ โอบล้อมด้วยทัศนียภาพอันงดงามของขุนเขาและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของเขื่อนแม่งัด ภายใต้คอนเซปต์ "สถานที่คือพลัง" อุดมด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ที่พร้อมชาร์จพลังงานบริสุทธิ์เพื่อการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริง
“วรรณี ลิทองกุล” ประธานบริษัท ผู้ก่อตั้ง บริษัท วาณา ลองจีวิตี้ เชียงใหม่ จำกัด กล่าวว่า " VAANAA Longevity Chiang Mai ไม่ใช่เพียงการเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพแห่งใหม่ แต่คือการสร้างหมุดหมายแห่งวิถีชีวิตที่เหนือระดับ เราเชื่อมั่นว่า เป้าหมายที่แท้จริงของการมีอายุยืนยาว คือการเพิ่มคุณภาพและคุณค่าให้กับทุกช่วงเวลาของชีวิต พร้อมส่งมอบสุขภาพที่ยั่งยืนให้กับผู้มาเยือน ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างแท้จริง"
ด้าน “แอน ทองประสม” กล่าวเพิ่มเติมว่า “สถานที่แห่งนี้สวยงามมาก อากาศดี เหมาะกับการสร้างศูนย์สุขภาพที่ครบวงจรแบบนี้ แล้วก็เหมาะกับแอนที่เป็นคนที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตัวเองมากๆ เพราะว่าเราเคยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมาตั้งแต่ตอนอายุ 35ปี หลังจากนั้นก็พยายามดูแลตัวเองมาโดยตลอดจากวันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ไม่เคยหยุดที่จะดูแลตัวเองและที่ผ่านมาก็ทำมาเกือบ 20ปีแล้ว คือใครถ้าอายุยังไม่ถึง 35ปีจะยังไม่รู้ว่าสุขภาพร่างกายมันสำคัญขนาดไหน เพราะมันจะเหมือนกับพลิกไปเลย เหมือนตั้งแต่เกิดเราใช้ต้นทุนที่พ่อแม่ให้มาหมดแล้ว ดังนั้นพออายุมากขึ้นมันสำคัญมากกับการดูแลสุขภาพ ดังนั้นใครยังไม่เริ่มต้องเริ่มแล้วนะคะ เราต้องดูแลร่างกายเพื่อให้เรามีอายุที่ยืนยาวต่อไปค่ะ”