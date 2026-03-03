“ม้า​ อรนภา” จบดรามาห่อหมก จ่ายค่าปรับ 200 บาท ก่อนปล่อยโฮบอกไม่ไหวแล้ว

ครบ 1 สัปดาห์พอดีที่ “ม้า อรนภา กฤษฎี” ลงคลิปและข้อความว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปตักเตือนเรื่องให้ติดป้ายราคาห่อหมกที่ขายด้วย เพราะมีคนร้องเรียนไป
ล่าสุดวานนี้เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน ได้เดินทางมาที่ร้านอีกครั้ง พร้อมกับนำเอกสารหนังสือแจ้งข้อกล่าวหามาให้เซ็นรับทราบด้วย โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นการติดตามความคืบหน้าจากครั้งที่แล้ว ซึ่งพอเซ็นรับทราบเสร็จ เจ้าตัวจึงได้มีการชำระค่าปรับเป็นเงินสดจำนวน 200 บาท และนำป้ายราคามาวางไว้ที่หน้าร้านแล้วเรียบร้อย
โดย ม้า อรนภา ได้ลงคลิปขณะเจ้าหน้าที่กำลังอ่านเอกสารแจ้งข้อกล่าวหา พร้อมข้อความว่า “ให้มันจบๆ กันไป” และอีกหนึ่งคลิปเป็นภาพที่เจ้าตัวนั่งลงร้องไห้กับคนสนิท และมีข้อความว่า “ไม่ไหว มันสุดจริงๆ ขอบคุณ คุณมาวิน ที่ support มาตลอด ตั้งแต่วิกฤตครั้งแรกจนถึงตอนนี้ และตลอดไป”