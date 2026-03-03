xs
“Love ยกกำลัง 3” เตรียมพร้อมเปิด “หลักสูตร(รัก) ภาคบังคับ” แล้วเร็วๆนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประกาศจากโรงเรียนทัพฟ้าวิทยา หลังจากปล่อย Pilot และปรับปรุงหลักสูตร ได้เวลาของการเดินหน้าเตรียมเข้าสู่หลักสูตร (รัก) ภาคบังคับ กับการเตรียมตัวอ่านบทของเหล่านักแสดงในเรื่อง เรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวของเหล่านักแสดงทั้งหมดของซีรีส์อีกครั้ง ทั้งการ workshop แบบเข้าคู่ และกลุ่มเพื่อน พร้อมทั้งอ่านบทเข้าคาแรกเตอร์ของแต่ละตนไปพร้อมกัน เป็นบรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข สนุก อบอุ่น และพลังของความพร้อมของทุกคนที่จะเดินหน้าไปด้วยกันอย่างเต็มที่

เตรียมใจของทุกคนเอาไว้ให้พร้อม เพราะงานนี้เหล่านักเรียนตัวแสบจากทัพฟ้าวิทยาลัย จะเข้ามาป่วนหัวใจทุกคนให้ต้องตกหลุมรักไปด้วยกันแบบยกกำลัง 3

ติดตามความจิ้น สุดฟินได้ทาง tia51 officialทุกช่องทาง

#FirstReadLovex3
#Lovex3 
#tia51









