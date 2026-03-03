พาส่องกระเป๋าคู่ใจ “ฟรีน-มีมี่-ตู-เฟย์” สายแฟต้องมี! FUNDAO เปิดตัว LUPO Collection สะท้อนตัวตนที่แตกต่างอย่างลงตัว

สั่นสะเทือนวงการแฟนชั่น เมื่อเหล่าไอคอนระดับซุปตาร์และคนดัง ที่ไม่ว่าหยิบจับอะไรก็เป็นไวรัล อย่าง ฟรีน-สโรชา จันทร์กิมฮะ , มีมี่-เหมือนฝัน แบ้สกุล, ตู-ต้นตะวัน ตันติเวชกุล, เฟย์-พรปวีณ์ นีระสิงห์,วิว-เบญญาภา จีนประสม, พราว-อรณิชา กรินชัย ฯลฯ เลือกกระเป๋าลูกรักใบใหม่จากแบรนด์สัญชาติไทยที่ดังไกลระดับโลก FUNDAO (ฝันดาว) คอเล็กชั่น LUPO มาคอมพลีตลุคในสไตล์ของตัวเอง สะท้อนตัวตนที่แตกต่างได้อย่างลงตัวสุด ๆ
FUNDAO (ฝันดาว) โดย หยิน-ฝันดาว แบ้สกุล ได้พาแบรนด์กระเป๋าสัญชาติไทยไปไกลระดับโลก ทั้งการจัดงานแฟชั่นโชว์ในช่วงมิลานแฟชั่นวีคประจำ Spring/Summer 2025 และ แลนดิ้งสู่ใจกลางมหานครนิวยอร์ก ด้วยการเปิดตัว Pop-up store ใจกลาง SOHO พร้อมจัดเอ็กซ์คลูซีฟดินเนอร์ ‘FUNDAO Winter Soirée in New York’ ในธีม “The Infinity Cross” และล่าสุดกับงานเอ็กคลูซีฟอีเวนต์ IL BAGUETTE DI LUPO เปิดตัวไลน์ล่าสุด LUPO BAGUETTE อย่างเป็นทางการ ซึ่งคอลเลคชั่นนี้ได้แรงบันดาลใจจาก “ลูโป” สุนัขพันธุ์คอร์กี้ของคุณหยิน–ฝันดาว ดีไซเนอร์ ถ่ายทอดคาแรกเตอร์สดใสผ่านรูปทรงอวบยาวอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมนำเสนอ 3 ซิลูเอตต์ย่อยในคอลเลกชั่น ได้แก่ LUPO (ไซส์มาตรฐาน), LUPO MINI และ LUPO BAGUETTE (ทรงยาว East–West)
รุ่นแรก LUPO เป็นรุ่นหลักของคอลเลกชั่น ที่ได้แรงบันดาลใจจากน้องหมาคอร์กี้ ที่ลำตัวยาว ขา สั้น ดูสดใสแต่แข็งแรง ถ่ายทอดออกมาเป็นดีไซน์ที่ยาวและเรียว ดีไซน์เน้นฟังก์ชันการใช้งานได้จริงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ บาลานซ์ความสนุกกับความจริงจังได้อย่างพอดี ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับสาวเวิร์คกิ้งวูแมนที่มองหากระเป๋า “ใบเดียวจบ” เสริม Everyday Look ให้ดูคล่องตัวและมีสไตล์ในทุกสถานการณ์
ต่อกันที่ LUPO Mini กระเป๋าที่เปลี่ยนลุคเรียบ ๆ ให้ดูมีชีวิตชีวา ผ่านการตีความ “เสน่ห์ของ Corgi” ในมุมที่อ่อนโยนและขี้เล่น ดึงเอาคาแรกเตอร์ความน่ารัก สดใส แต่ย่อขนาดให้กลายเป็นเวอร์ชันมินิที่โดดเด่นและมีเสน่ห์สไตล์สาวหวานมากขึ้น แต่ยังคงรายละเอียดและเอกลักษณ์ของรุ่นหลักไว้อย่างครบถ้วน บนแนวคิดว่า “ความเล็กไม่ใช่ข้อจำกัด แต่คือเสน่ห์” ทำให้กระเป๋ากะทัดรัดใบนี้กลายเป็นไอเท็มชิ้นเด่นที่ช่วยเติมเต็มบุคลิกและความเป็นเฟมินีนได้อย่างลงตัว
ปิดท้ายกันด้วย LUPO Baguette ดีไซน์ใหม่ล่าสุด การตีความกระเป๋าทรง East–West ซึ่งกำลังเป็นหนึ่งในซิลูเอตต์ที่มาแรงบนรันเวย์และเทรนด์แฟชั่นในขณะนี้ ผสานแรงบันดาลใจจากคอร์กี้และรูปทรงขนมปังบาแกต ถ่ายทอดความขี้เล่นควบคู่ความไทม์เลสและโมเดิร์นในแบบฉบับ FUNDAO ได้อย่างลงตัว ทั้งคาแรกเตอร์ ชิค คูล และ ความมั่นใจ จึงถูกนิยามให้เป็น It Bag ของซีซั่น!
สำหรับกระเป๋าในคอลเล็คชั่นทั้ง 3 รุ่นพร้อมวางจำหน่ายแล้วที่ FUNDAO Official Store ทุกสาขา และช่องทางออนไลน์ www.fundaobag.com
#FundaoBag #FundaoLupo #LupoBaguette #128craftandsoul #HerNameisNala