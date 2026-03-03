ใจดุ๊กดิ๊ก เรามีเราเราต้องโหวต กับผู้เข้าชิง “Shining Star of the Year #9entawards2026xThonburiPhanich

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท โซนิกซ์ ยูธ จำกัด โดย ก้อง-ปิยะ เศวตพิกุล จัดงานประกาศรางวัล “ไนน์เอ็นฯอวอร์ด 2026 presented by Thonburi Phanich” ล่าสุดพร้อมเปิดโหวต ผู้เข้าชิงรางวัล “Shining Star of the Year” #9entertainawards2026 #ShiningStaroftheYear
งานประกาศรางวัลหน้าม่านคุณภาพ หลังม่านคุณธรรม “NINEENTERTAIN AWARDS” จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจ แรงใจ ให้กับนักแสดง ศิลปินในวงการบันเทิงหลากหลายสาขา โดยมี 3 สาขาที่คนทั้งประเทศสามารถร่วมโหวตได้ ซึ่งตอนนี้เราได้ TOP 9 ของประเทศ สาขา “Shining of the Year” ใจดุ๊กดิ๊กคู่ไหน งานนี้เรามีเรา เราต้องโหวต
S1 เก่ง - น้ำปิง
S2 จิมมี่ - ซี
S3 ตี๋ตี๋ - ป๋อ
S4 แตงกวา - เหนือ
S5 เติ้ล - เฟิร์สวัน
S6 ปอนด์ - ภูวินทร์
S7 ลีน่า - หมิว
S8 อู่อู๋ - เซฟ
S9 เอนจอย - จูน
สามารถร่วมโหวตผู้เข้าชิงได้ 2 ช่องทางและได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ส่ง SMS มาที่หมายเลข 4689191 และทางเว็บไซต์ https://9entertainawards.mcot.net
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรางวัล "ไนน์เอ็นฯอวอร์ด 2026 presented by Thonburi Phanich" Rise of Thainess เปล่งประกายความเป็นไทยสู่สากล และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ทาง ช่อง 9 กด 30, https://nineentertain.mcot.net, www.facebook.com/9entertain และ YouTube: NineEntertain Official