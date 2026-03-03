จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัทฯ, อรุยา พุทธินันทน์, บุษบา ดาวเรือง, ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม, สันติสุข จงมั่นคง, ประภาวดี ธานีรนานนท์, ชูรัช รุ่งทวีวุฒิ, วิชัย สันทัดอนุวัตร, ธนากร มนูญผล พร้อมด้วยศิลปิน จีเอ็มเอ็ม มิวสิค ได้แก่ ตู่ - นันทิดา แก้วบัวสาย, เพลง - ชนม์ทิดา อัศวเหม,แอม - เสาวลักษณ์ ลีละบุตร, นัท - มีเรีย เบนเนเดดตี้, จิ๋ว - ปิยนุช เสือจงพรู, ต่าย - อรทัย ดาบคำ, เอิร์น - สุรัตน์ติกานต์ พรรคเจริญ, อิสร์ - อิสรพงศ์ ดอกยอ, ศิลปินวง New Country ได้แก่ กิ๊ก - ไอรดา บุญมี,กีต้าร์ - ณัฐเอก ทอนสูงเนิน และ นุ - พุฒธิวัฒน์ สะท้านธรนิล ตลอดจนผู้บริหาร ศิลปินนักแสดงพนักงาน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด เข้าร่วม
คณะผู้บริหาร ศิลปินนักแสดง พนักงาน ต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมในพระพิธีเพื่อแสดง ความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดมา