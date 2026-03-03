“นนท์ อินทนนท์” แจงคลิปแนบชิด “ก้อย” หลังชาวเน็ตโยงข่าวลือ “ทิม พิธา” ในอดีต ห้ามแฟนคบเพื่อน LGBTQ+

“นนท์ อินทนนท์” เปิดใจทัวร์ลงคลิปแนบชิด “ก้อย อรัชพร” หลังมีคอมเมนต์โยงข่าวลือ “ทิม พิธา” ในอดีต ห้ามแฟนคบเพื่อน LGBTQ+ บอกส่วนตัวไม่ตกใจ ห่วงความรู้สึกเพื่อนมากกว่า แต่เพื่อนชิลมาก แถมเป็นคนส่งข่าวมาให้ดู เผยทุกวันก้อยยังเป็นเหมือนเดิม ไม่ได้เฟดตัวออกไป
เรียกว่างานเข้าแบบไม่ทันตั้งตัว สำหรับ “นนท์ อินทนนท์ บุญชื่น” หลังลงคลิปสนิทแนบชิด กอด-หอม กับ “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” พร้อมยินดีกับรักครั้งใหม่ของเพื่อน แต่กลับมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์โยงข่าวลือในอดีตของ “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” บอกว่า “เขาเคยห้ามแฟนเก่าไม่ให้คบเพื่อนเกย์ไม่ใช่เหรอ เหมือนเคยได้ยิน” ล่าสุดได้เจอนนท์ ในงานกาล่าของภาพยนตร์เรื่อง “พี่นาค5” เจ้าตัวก็ได้เปิดในถึงเรื่องนี้ว่าไม่ได้ตกใจ แต่ห่วงความรู้สึกเพื่อนมากกว่า
“เราดีใจอยู่แล้ว ชอบแซวเพื่อนอยู่แล้ว เวลาใครมีแฟนอะไรอย่างนี้ เราก็แซวแฟ่ด แล้วมันมีคลิปหนึ่งที่มันเป็นไวรัล ที่เราบอกว่า เริ่ด ปัง ไม่ต้องทำอะไรเลย มาหาเอง นึกออกไหม แล้ววันนั้นมันเป็นประเด็นที่ว่าเราเห็นแล้วแหละว่าเราลงคลิปแล้ว คนมาบอกว่าผู้ชายเป็นคนลงดีจังเลยเนาะ เราก็แอบงง เฮ้ย เราลงนะ เราเองนะ เขาจำเราไม่ได้เหรอ แล้วประเด็นคือวันนั้นเราไม่เห็น ไอ้ก้อยนี่แหละส่งมาให้ดูว่าเห็นหรือยัง มึงมีข่าวกันนะ นั่นนี่โน่น จริงๆ แล้วมันไม่มีอะไรเลย เพราะว่าวันนั้นหนูไปถ่ายรายการด้วยกัน แล้วก็คิดถึง เจอไอ้ก้อยถ่ายรูปกับหนู แล้วหนูถ่ายคลิปกับมันแค่นั้นเอง แล้วก็เหมือนมันมีแผ่นเสียงของหนูที่แบบ เริ่ด ปัง อลังการ ที่คนเอาไปใช้กันเยอะๆ มันเป็นแผ่นเสียงพอดี แล้วหนูก็ถามว่า ก้อย กูขอลงนะ เป็นฟีลจอยๆ ก้อยก็ลงเลยมึง เราก็ลง อีกวันหนึ่งก็คือทัวร์ลงเลย ลานจอดทัวร์เลย
ก็ขอโทษด้วยนะครับ คือเราไม่รู้ไม่ทราบความเป็นมาเป็นไปเลยจริงๆ แต่ว่าคือจริงๆ แล้วเรากับก้อยรู้จักกันมาประมาณหนึ่งแล้ว เคยไปบ้านมัน เคยถ่ายรายการ แล้วก็ล่าสุดที่มาหาก็คือสุสานคนเป็น แล้วก็มาซัปพอร์ตกัน คือเวลาหนูทำเพลงก้อยก็แชร์ เวลาก้อยทำเพลงหนูก็แชร์ มันกลายเป็นว่าเพื่อนกัน แล้วกลายเป็นว่างงว่า เฮ้ย เราไม่ทราบว่ามันจะมีประเด็นถึงขนาดนี้ ต้องขอโทษถ้าใครไม่เข้าใจว่าเราเป็นเพื่อนกันจริงๆ”
ไม่ตกใจ แต่ห่วงความรู้สึกเพื่อน
“หนูไม่ตกใจเลย แต่หนูแอบเป็นห่วงความรู้สึกมัน ว่ามันเป็นยังไงบ้างหรือเปล่า กลัวว่ามันจะมีผลกระทบโดยตรงต่อตัวก้อย แล้วก็ถามว่ามึงโอเคหรือเปล่า บอกเฮ้ย ไม่เป็นไร ชิล หนูก็จบเลย ก็โอเค ก็แฮปปี้ไป”
ส่วนตัวไม่รู้เรื่องความสัมพันธ์ของ “ก้อย” กับ “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์”
“หนูไม่รู้ เอาจริงไหม หนูไม่รู้อะไรเลย หนูเป็นคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวอะไรเลย แล้วข้อเท็จจริงอะไรยังไงหนูก็ไม่รู้ด้วย ก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่ว่าถ้าสมมติทำอะไรผิดพลาดไป หรือว่าถูกใจใครบ้าง ไม่ถูกใจบ้าง ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย”
ไม่รู้ข่าวลือห้ามแฟนคบเพื่อน LGBTQ+
“อันนี้หนูไม่รู้มันจริงไม่จริงไง แต่ว่า ณ ตอนนี้ไอ้ก้อยก็มีความสุข หนูก็แค่แฮปปี้กับมันแล้ว ก็มีความสุขก็ดี ก็แฮปปี้ด้วย เราก็อยากมีบ้างพี่ หนูก็ไม่เห็นมีเลย พูดมาตลอดเลย ไม่เคยมีแฟนเลย”
ทุกวันนี้ “ก้อย” ยังเป็นเหมือนเดิม ไม่ได้เฟดตัวออกไป
“เหมือนเดิม กดไลก์ตลอด เขาไม่เฟดนะ ยังอยู่ ยังดูสตอรี่ ไม่มีผลกระทบ ยังไม่อันเฟรนด์ เรายังไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาเลย ยังรักกันดีอยู่ จริงๆ แล้วเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้ว ถ้าสมมติคนติดตามจะรู้ คนส่วนใหญ่จะรู้ครับ แต่ว่าถ้าใครไม่รู้ก็ ฉันเป็นเพื่อนจ้า ฉันเป็นเพื่อนนะ เป็นเพื่อนกันมานานแล้วด้วย แล้วรอบตัวของชีก็มี LGBTQ+ บวกๆ เยอะแยะมากมาย”
เตรียมขอคำแนะนำ อยากได้ตัวท็อปบ้าง
“ก็เดี๋ยวถ้าเจอรอบหน้าก็จะให้แนะนำอยู่ เพราะเราก็อยากที่จะเป็นสะใภ้…”
เผยคอนเทนต์แฝด AI อยากทำอะไรให้คนไม่เบื่อ
“ก็มี มีตามฟีลจริงๆ แฝดหนูชื่อเจมิไนน์จริงๆ ไม่ได้ชื่ออินทนินทร์ คือล่าสุดเนี่ยเจนแฝดมา บอกว่าขอแฝดนอนด้วยกันแบบน่ารักๆ แฝด 3 ค่ะ รอบนี้ก็เลยมีน้องขึ้นมาเป็นน้องหนูอีก คือจริงๆ แล้ว คอนเทนต์นี้มันเป็นคอนเทนต์ที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้คนไม่เบื่อกับเรา แล้วคนชอบคิดว่าหนูเท่ หนูชอบเต้นเท่ๆ แล้วผู้หญิงมันมาจีบ แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอเค งั้นเราทำตัวละครนี้ให้ผู้หญิงจีบตัวละครนี้ไปเลย แล้วจะได้แยกกันอินทนนท์ แล้วตอนนี้กลายเป็นว่าอินทนินทร์งานเยอะกว่าอินทนนท์ค่ะ งานรีวิวเยอะมาก ถ่ายทุกวัน ต้องคีฟคาแรกเตอร์ให้เท่”
ฟุ้งผู้หญิงรุมจีบร่างน้องชาย
“เยอะมาก ผู้หญิง หนูก็บอกว่าจ้า ดีจ้า โอเคจ้า ไว้เม้าธ์จ้า แต่คนทักมาเยอะจริงนะในไอจี ขอจีบจริงๆ ได้ไหมพี่ หนูทนดูไม่ไหวแล้ว อะไรอย่างนี้ ในคอมเมนต์ก็มี ก็จีบได้ แต่ไม่รู้ได้ร่างไหนไป”