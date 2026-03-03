“มีน พีรวิชญ์” เครียดแทน “ดรีม อภิชญา” ทัวร์ลงหนัก จนต้องสายตรงหา “ท็อป ทศพล” แซว “ก้อย” คลั่งรัก “ทิม พิธา” ทำเขินแทน

“มีน พีรวิชญ์” ออกโรงป้อง “ดรีม อภิชญา” ปมดรามาชงจิ้น “ก้อย-ท็อป” ยันสิ่งที่เกิดขึ้นหน้ากล้องคือความรู้สึกจริงๆ ไม่ใช่คอนเทนต์ เผยสายตรงหา “ท็อป ทศพล” หลังมีประเด็น เพราะเป็นคนแนะนำให้รู้จักกับแก๊งสาวๆ ยอมรับเครียดเพราะดรีมโดนหนัก แต่สภาพจิตใจดีขึ้นแล้ว แซว “ก้อย อรัชพร” คลั่งรัก “ทิม พิธา” ทำเอาเขินแทน
ทำเอาหนุ่ม “มีน พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร” ถึงกับเครียดเลยทีเดียว หลังหวานใจ “ดรีม อภิชญา พานิชตระกูล” และ “นัตตี้ นันทนัท ฐกัดกุล” เจอดรามาหนัก ปมชงจิ้น “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” กับ “ท็อป ทศพล หมายสุข” ทั้งที่รู้ว่าซุ่มคบอยู่กับ “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ซึ่งงานนี้ชาวเน็ตหลายคนมองว่า เหมือนเป็นการสร้างคอนเทนต์หลอกคนดู โดยล่าสุดได้เจอมีนในงานกาล่าของภาพยนตร์เรื่อง “พี่นาค5” เจ้าตัวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ ว่าค่อนข้างกระทบกับจิตใจของดรีมมาก แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว
“ก็ดีขึ้นครับ แฮปปี้ขึ้น อย่างช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่โดนหนักอยู่ เราก็คอยให้กำลังใจ ถามว่ากระทบจิตใจเขาขนาดไหน เท่าที่ผมเห็นก็ค่อนข้างรุนแรงอยู่ ผมว่าเรื่องคำพูดของคนที่ไปว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าเป็นเพราะ ณ วันที่เขาทำแบบนั้นเขาสนุก เขามีความสุข และเป็นสารตั้งต้นของหลายๆ เรื่อง แต่เขาทำเพราะเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆ
ถ้าย้อนกลับไป จริงๆ แล้วผมน่าจะเป็นคนแรกๆ เลยมั้ง ที่พี่ท็อปมาคุยด้วย ย้อนกลับไปเมื่อสมัย ธี่หยด 2 นานแล้ว เขามาคุยด้วยเรื่องความสัมพันธ์นี้ เรื่องอยากรู้จัก อยากเป็นเพื่อน แล้ววันนั้นผมก็แนะนำให้ดรีมรู้จักกับพี่ท็อป มันก็ค่อยๆ พัฒนามา เราก็เลยรู้สึกว่าในส่วนของดรีมเอง หรือของคนอื่นๆ ที่เขาเป็นเพื่อนกัน โตมาด้วยกัน และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เขาไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์ตรงนี้หายไป หรือไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจความรักของเขาผิดหรอกครับ”
เผย “ท็อป” เป็นฝ่ายอยากรู้จัก “ก้อย” เองแต่แรก มีสายตรงหาหลังเป็นดรามา เพราะเครียดที่ “ดรีม” โดนหนักมาก
“ใช่ ทุกคนรู้ไหมว่าผมค่อนข้างเครียดกับประเด็นนี้มากเลยนะ ตอนแรกที่เห็นข่าว ผมโทร.ไปหาพี่ท็อป เรื่องนี้ดรีมไม่รู้ ดรีมมารู้ทีหลังแล้ว ผมบอกว่า เฮ้ยพี่ท็อป ผมเครียดว่ะ ดรีมโดนหนักมากเลย ซึ่งตอนนั้นพี่เขาออกกองอยู่เชียงใหม่ เดี๋ยวพี่ท็อปก็คงออกมาพูดในมุมของเขาแหละ แต่ในส่วนของผม ผมก็ทำอะไรไม่ได้ ผมก็คงปกป้องคนของผม ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายกับใครหรอกครับ ไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไร ผมคิดว่าในหน้ากล้องเป็นยังไง หลังกล้องก็เป็นอย่างงั้น แล้วเขาก็รักกันมากๆ จริงๆ ครับ”
ไม่รู้ทุกคนจะมีงานร่วมกันอีกไหม แต่เชื่อว่าความเป็นเพื่อนยังอยู่เหมือนเดิม
“เรื่องการทำงานผมไม่ทราบแล้วกัน ว่าเขามีโปรเจกต์อะไรกัน แต่ในเรื่องของความเป็นเพื่อน ผมคิดว่าความสัมพันธ์ในการเป็นเพื่อนระหว่างพี่กาน (ชัชนันท์ ฉันทจินดา), พี่เฟย (ภัทร เอกแสงกุล), พี่ก้อย, ดรีม, พี่นัตตี้ หรือแม้กระทั่งตัวผมและพี่ท็อปเอง มันอยู่ด้วยกันมายาวนาน มากกว่ากระแสที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วครับ ฉะนั้นผมก็หวังว่าทุกคนจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้ และยังรัก ยังสนุก ยังชื่นชอบในความสัมพันธ์ของพวกเขา ผมก็เป็นคนดูคนหนึ่ง เวลาผมดูก็ยังมีความสุขเลย ก็อยากให้เป็นอย่างงั้นต่อไปครับ ส่วนความสัมพันธ์ของ 3 สาว เขาไม่น่ากระทบกันหรอกครับ เขาก็แชร์ กันคุยกันตลอดแหละ”
สภาพจิตใจ “ดรีม” ดีขึ้นแล้ว หลังตอนแรกตั้งตัวไม่ทัน
"ดีครับ ก็คงมีช่วงแรกๆ ที่ตั้งตัวไม่ทัน ว่าสิ่งที่เรามีความสุขกับมัน สิ่งที่เราทำด้วยใจที่เปิดมาก แต่ดันถูกมองไปอีกรูปแบบหนึ่ง แต่เราก็บอกเขาว่าสุดท้ายคนดูที่เขาติดตาม เขาจะเห็นแค่ภาพเสี้ยวหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด หลังกล้องเขาไม่รู้หรอก ว่าพวกเราสนิทกันแค่ไหน รักกันแค่ไหน หรือคุยกันมากน้อยแค่ไหน ผมคิดว่าก็ต้องเป็นเรื่องที่รับให้ได้ของคนที่ทำงานในวงการบันเทิงหรือยูทูบเบอร์ หรืออินฟลูเอนเซอร์ก็ตาม สุดท้ายคลิปมันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของความสัมพันธ์ทั้งหมดครับ”
เขินแทน “ก้อย” เปิดตัวแล้วดูคลั่งรักมาก
“เขิน ผมเขินแทนครับ (หัวเราะ) ก็น่ารักดี คือผมก็ไม่ค่อยเจอเขาพาร์ตนี้ ผมไม่ค่อยรู้เหมือนกันครับ (ใช้คำว่าเป็นคนที่คลั่งรักก็ไม่ผิด?) ก็ดีครับ ผมก็อยากรู้ว่าพี่ก้อยจะไปได้ขนาดไหน ก็น่ารักดีครับพี่ เป็นกำลังใจให้พี่ก้อยครับ (หัวเราะ)”