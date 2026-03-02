ช็อก! โพลีพลัสสั่งปลด “ไอส์ เพื่อนเกล” ฟ้าผ่า เซ่นปมโพสต์ภาพบุพการีผู้บริหารทำบริษัทเสียหาย!

เอฟซีช็อก “ไอส์ เพื่อนเกล” ถูกโพลีพลัสแจ้งพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ชี้เผยแพร่รูปภาพบุพการีของกรรมการผู้จัดการของบริษัทในสื่อออนไลน์ของตนเองโดยไม่เกี่ยวข้องทำให้เสียหาย ขณะที่ไอส์เพิ่งโพสต์อำลาเมื่อ 2 วันก่อน คนบันเทิงแห่เมนต์เพียบ
ทำแฟนคลับช็อกเลย หลังจากที่อินสตาแกรม “โพลีพลัส” ได้ออกประกาศแจ้งข่าว “ไอส์ พลอยพิมุกต์ พลอยนุช” หรือที่รู้จักในนาม “ไอส์เพื่อนเกล” สนิทสนมกับ “น้องเกล” ลูกสาว “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัทแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาไอส์ทำงานกับโพลีพลัสมานาน ซึ่งข้อความระบุว่า
“บริษัท โพลีพลัส พีอาร์ จำกัด (บริษัทฯ) ขอประกาศว่า ‘นางสาวพลอยพิมุกต์ พลอยนุช (ไอส์)’ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Media) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท โพลีพลัส พีอาร์ จำกัด และบริษัทในเครือทั้งหมดแล้ว ต่อมาได้มีการตรวจพบว่า บุคคลดังกล่าวมีการเผยแพร่ รูปภาพ วิดีโอ และงานอันเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทในเครือ ทั้งยังมีการเผยแพร่รูปภาพบุพการีของกรรมการผู้จัดการของบริษัทในสื่อออนไลน์ของตนเอง ทั้งที่บุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควรและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดทำให้บริษัทและกรรมการผู้จัดการบริษัทได้รับความเสียหายได้
จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า การกระทำใดๆ รวมถึงการแอบอ้างของบุคคลดังกล่าว ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการใดๆ ของบริษัททั้งสิ้น ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี นับตั้งแต่วันที่บุคคลดังกล่าวพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท
อนึ่ง ทางบริษัทได้มอบหมายให้ทนายความมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวยุติการเผยแพร่ รูปภาพ วิดีโอ และ/หรืองานอันเป็นลิขสิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลีพลัส พีอาร์ จำกัด, บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และบริษัทในเครือโพลีพลัสทั้งหมด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รวมทั้งห้ามมิให้มีการนำภาพถ่ายกิจกรรมใดๆ ในระหว่างทำงานและเป็นภาพลิขสิทธิ์ของบริษัท ไปเผยแพร่หรือกระทำการใดๆ เพื่อมีเจตนาให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิด และอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหายเพราะท่านได้พ้นจากการเป็นพนักงานและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ยังรวมถึงบุคคลภายนอกที่ได้เผยแพร่ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เกี่ยวกับงานอันเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจากบุคคลดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งหากบริษัทตรวจพบจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนถึงที่สุดต่อไป
โดยเมื่อ 2 วันก่อน ไอส์ เพิ่งโพสต์อำลาโพลีพลัส พร้อมขอบคุณ “นิด อรพรรณ วัชรพล” ที่เห็นศักยภาพของตน
“Saying goodbye for now….
กราบขอบพระคุณคุณนิด อรพรรณ ที่เห็นศักยภาพและให้โอกาสมากมายจนเป็นไอส์ในวันนี้…. 🙏🏻🩵 ขอบคุณทีมทุกคนทุกฝ่ายเลยค่ะที่ได้ร่วมงานกันมา ขอบคุณพิธีกร ดารา เซเลบทุกท่านทั่วทั้งวงการที่น่ารักและให้ความร่วมมือเสมอ ขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่คอยซัปพอร์ตกันอยู่ทุกวัน ยังทักเข้ามาถามหากันมากมาย คิดถึงแน่นอน….มากกกว่าการทำงานคือคำชื่นชมจากทุกคนค่ะ ไอส์ภูมิใจมากๆ ค่ะ 🥂✨🩵polyplus🩵 ฝากเสียงหัวเราะไว้ในใจทุกคนนะ 🤣
…..New era loading….
Thank you always 🤍”
ขณะที่มีคนบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจเจ้าตัวเป็นจำนวนมาก อาทิ ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต, แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์, กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ ฯลฯ