ธรรมดาโลกไม่จำ! “มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2026” เข้ากองฯวันแรก สวย แปลก แหวก จึ้ง

กลายเป็นสีสันที่แฟนนางงามตั้งตารอทุกปีเลยก็ว่าได้ สำหรับบรรยากาศรายงานตัวเข้ากองประกวด “มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand)” ของตัวแทนสาวงามทั้ง 77 จังหวัด รวมถึงปีนี้ก็เช่นกัน ได้เวลาที่สาวๆ จะปล่อยทีเด็ดโกยแสง เป็นวันแรก! แต่คือ “วันเริ่ม” ที่จะให้ทุกคนได้จดจำพวกเธอไปอีกนานแสนนาน
บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก ด้วยทัพสื่อมวลชน แฟนนางงาม โดย บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกองประกวดฯ เปิดทางให้ทุกคนได้โกยแสงอย่างเต็มที่ กองเชียร์มากันแน่น ล็อบบี้ โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี เมื่อนางงามจัดเต็มแบบไม่ท้อ ส่วน PD (ผู้อำนวยการประกวดประจำจังหวัด) ก็ไม่ถอย ทุ่มทุนจัดหนัก ทั้งเสื้อผ้า หน้าผม ยานพาหนะ รถหรู รถแห่ รถเครื่อง รถเข็น นั่งช้าง นอนโลง ก็มีนะ ใครถนัดร้อง ร้องสุด ใครถนัดเต้น ก็ปล่อยแรงเต็มที่ เปิดคอนเสิร์ตประจำตัว ประจำจังหวัด คอนเซ็ปต์ 77 จังหวัด ไม่มีซ้ำ ล้ำเกิ๊น! เรียกว่าไม่จม ไม่หาย ไม่มีตายไปจากโซเชียล เพราะไวรัลฉ่ำ ย้ำว่านี่แค่ “วันแรก” ลงทุนเล่นใหญ่ใส่เต็ม สร้างตำนาน สร้างมีม ม่วนจอย แฟนนางงามคอมเมนต์เดือดใน Facebook Live : Miss Grand Thailand
ช่วงบ่าย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และประธานกองประกวด กล่าวต้อนรับผู้เข้าประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2026 อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย “กชเบล ศรัณย์รัตน์ เผือกพิพัฒน์” มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2025, บิวตี้ วรัญชนา ระดมเล็ก รองผู้จัดการกองประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2026 รวมถึงนางงามรุ่นพี่ อาทิ เฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์ The Miss Globe 2025, มิเชล เบอร์แมน, นัวเนีย บวรรัตน์ มณีรัตน์, อาม ชุติมา บอกเล่าประสบการณ์ และความสำเร็จที่ได้รับจากองค์กร MGI
จากนั้น แชมป์ สกล ลิมปภานนท์ พิธีกรหลักประกาศผลรางวัล Best Arrival โดยนางงามที่เข้ากองมาแบบชนะเลิศ ได้แก่ มิสแกรนด์นราธิวาส, มิสแกรนด์ชลบุรี, มิสแกรนด์เชียงใหม่, มิสแกรนด์ชุมพร, มิสแกรนด์สงขลา, มิสแกรนด์นครสวรรค์ ต่อด้วยพิธีมอบสายสะพาย ต้อนรับเข้าสู่การประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2026 อย่างเป็นทางการ อยู่ด้วยกันยาวๆ ตลอดเดือนมีนาคม
สำหรับกิจกรรมเก็บตัวจะมีขึ้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 8-18 มีนาคม 2569 รวมถึงการประกวดในรอบสำคัญต่างๆ พลาดไม่ได้กับการประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2026 รอบตัดสิน ในค่ำคืนวันที่ 28 มีนาคม 2569 เวลา 19.00 น. ณ MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK พระราม 9