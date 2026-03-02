เปิดตัวแรง!! “เอิร์ท-มิกซ์” ควงคู่ “จอส-กวิน, อู๋-บูม” ฟาดความแซ่บถึงใจ ในตอนแรกซีรีส์ “Only Friends : Dream On”

ได้รับกระแสตอบรับดีเยี่ยมตั้งแต่ปล่อย Trailer ด้วยยอดรับชมรวมกว่า 3.2 ล้านครั้งในทุกช่องทาง สร้างปรากฏการณ์ความแรsaจนแฮชแท็ก #OnlyFriendsDreamOn ขึ้นเทรนด์ X “อันดับ 1” Worldwide และติดเทรนด์ในอีก 31 พื้นที่ทั่วโลก สำหรับซีรีส์รักรสร้อนแรง “Only Friends : Dream On” เล่นกับเพื่อนได้...มากกว่าเพื่อน จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่ 6 หนุ่มฮอต “เอิร์ท-พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ, มิกซ์-สหภาพ วงศ์ราษฎร์, จอส-เวอาห์ แสงเงิน, กวิน แคสกี้, อู๋-ธนบูรณ์ เกียรตินิรันดร์, บูม-ธราธร จันทรวรกาญจน์” แท็กทีมถ่ายทอดความสัมพันธ์รักสุดเร่าร้อนของกลุ่มเพื่อนที่รวมตัวกันสร้างตำนานบทใหม่ในการทำละครเวทีคณะที่ไม่เคยมีมาก่อน เปิดฉากความรักต้องห้ามได้แซ่บซี๊ดถึงใจจนแฟนๆ ที่ร่วมดูตอนแรกซีรีส์กรี๊ดลั่นสนั่นงาน “Only Friends Dream On : The Play Begins” กันเลยทีเดียว พร้อมด้วยผู้กำกับฯ คุณภาพ “นิว-ภิญญา จู่คำศรี” ที่มาร่วมพูดคุยถึงเบื้องลึกเบื้องหลัง ฉากแซ่บ ซีนหวานกันแบบถึงพริกถึงขิง และ Special Show สุด Exclusive จากเหล่านักแสดงที่นำมามอบความสุขให้แฟนๆ ได้ฟินกันเต็มอิ่มทุกโมเมนต์ ร่วมด้วย “สุดยอด-พัฐสิฏ เพิ่มพูนสวัสดิ์” ที่ตามมาสมทบเซอร์ไพรส์แฟนๆ ฟาดเดือดเคมีอีพีแรก เปิดตัวแรงแบบไม่มีแผ่ว ทำเอาแฮชแท็ก #OnlyFriendsDreamOnEP1 ไฟลุกสนั่นโซเชียล ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ณ CentralwOrld PULSE Hall ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่ผ่านมา
เปิดม่านความสุขให้แฟนๆ ได้กดชัตเตอร์รัวๆ ด้วยโชว์สุดพิเศษจาก “อู๋-บูม” ที่ควงคู่ร้องเพลง “ซึมซับ” (DOUBTLESS) ต่อด้วย “เอิร์ท-มิกซ์” กุมมือกันมาร้องเพลง “ค้าง” (STILL) และ “จอส-กวิน” กอดคอคว้าไมค์ร้องเพลงประกอบซีรีส์กับเพลง “ห้ามแตะ” (No One Can) ก่อนที่พิธีกรอารมณ์ดี “ก๊อตจิ-ทัชชกร บุญลัภยานันท์” จะชวน 6 หนุ่ม “เอิร์ท-มิกซ์-จอส-กวิน-อู๋-บูม” ขึ้นเวทีกล่าวทักทายแฟนๆ ทั้งไทยและอินเตอร์แฟน และได้แนะนำตัวแบบเข้าคาแร็กเตอร์ในเรื่องที่ทำเอาแฟนๆ ใจสั่น โดยเริ่มจาก “จอส” รับบท “อาโนลด์” Actor หนุ่มหล่อเอกเต้น, “กวิน” รับบท “ตั้ว” Costume Designer, “เอิร์ท” รับบท “แจ็ค” Director มาดขรึม, “มิกซ์” รับบท “ดีน” Actor คู่บุญของแจ็คควบตำแหน่งแฟนเก่าที่เพิ่งเลิกกันไป, “อู๋” รับบท “โรม” Sound Designer และปิดท้ายด้วย “บูม” รับบท “ราฟฟี่” Actor ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมคณะที่แอบชอบแจ็คตั้งแต่ปีหนึ่ง จากนั้นก็สนุกไปกับบอร์ดความสัมพันธ์ในเรื่องที่ให้นักแสดงทุกคนช่วยกันโยงและเล่าถึง “ความสัมพันธ์แบบเสาไฟฟ้า” ที่เรียกเสียงกรี๊ดกันลั่นฮอลล์ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบแฟนเก่าคนโปรดที่ยังลืมกันไม่ได้ของ “เอิร์ท-มิกซ์” กับตัวแสดง “แจ๊ค-ดีน” หรือความสัมพันธ์แบบเพื่อนข้ามคืนของ “อู๋-บูม” ที่รับบทเป็น “โรม-ราฟฟี่” และความสัมพันธ์แบบเพื่อนแอบชอบเพื่อนของคู่ “จอส-กวิน” กับบท “อาโนลด์-ตั้ว” และเดินหน้าความสนุกกันต่อด้วยการเล่นเกมจับคู่แล้วปิดตาแสดงท่าทางต่างๆ โดยให้เพื่อนที่เหลือเป็นคนจัดท่า ส่วนคนที่ปิดตาต้องทำท่าตามให้ถูก จากนั้นพิธีกร “ก๊อตจิ” ก็ชวนผู้กำกับฯ “พี่นิว” ที่เคยฝากฝีมือการกำกับซีรีส์ไว้จากเรื่อง “Only Friends เพื่อนต้องห้าม” ขึ้นบนเวทีมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นและความสนุกของจักรวาล Only Friends อีกครั้ง ที่ภาคนี้เติมเต็มความสนุกยิ่งขึ้น พร้อมรีวิวเคมีเคใจของเหล่านักแสดงแต่ละคู่ ซึ่งเป็นแคสที่ลงตัวมากๆ โดยเริ่มจาก “เอิร์ท-มิกซ์” ในเรื่องเป็นคู่แฟนเก่า รักกันมานานและก็ตีกันมานาน จะมีความเหมือนเอิร์ทมิกซ์ในบางมิติที่เขาอยู่กันมานานจริงๆ ส่วน “จอส-กวิน” เรื่องนี้เป็นช่วงที่เขามีความ connect กันบางอย่าง เหมือนเป็นเคมีของคู่ข้าวใหม่ปลามัน ด้าน “อู๋-บูม” จะเป็นคู่น้องเล็กที่พร้อมจะกระโจนลงไปสุดตัว ให้ทำอะไรทำ ให้เล่นอะไรเล่น เป็นเคมีของเด็กที่พร้อมจะลงไปเล่นด้วยกัน รวมทั้ง 6 คนก็เต็มที่มากๆ ในเรื่องการ Workshop เรียนเสริมทักษะด้านอื่นๆ อาทิ เรียนฟันดาบ ขี่มอเตอร์ไซค์ เรียนเต้น เรียนรู้การเปิดแผ่นเป็น DJ ฯลฯ จากนั้นก็พาแฟนๆ ไปฟินฉ่ำๆ กับเกม “KISS MARRY KILL” ก่อนจะชวน “สุดยอด” รับบท “ทิมมี่” ขึ้นมาเซอร์ไพรส์แฟนๆ ร่วมเก็บภาพความประทับใจ และไปร่วมดูตอนแรกซีรีส์ “Only Friends : Dream On” พร้อมกัน ซึ่งบรรยากาศตลอดการรับชมก็ทำเอาแฟนๆ อินหนักกับทุกฉากทุกตอนจนกรี๊ดฮอลล์แทบแตกกันเลยทีเดียว แล้วปิดเวทีด้วยโชว์เดือดๆ ในเพลง “Make You Mine” จาก 6 หนุ่ม “เอิร์ท-มิกซ์-จอส-กวิน-อู๋-บูม” ส่งท้ายงานให้แฟนๆ ได้เต็มอิ่มทุกโมเมนต์ พร้อมสปอยอีพีต่อๆ ไปที่รับรองว่าเรื่องราวความสัมพันธ์จะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ จัดจ้าน และแซ่บถึงใจครบทุกอารมณ์ ที่แฟนๆ ไม่ควรพลาดแม้แต่อีพีเดียวอย่างแน่นอน
