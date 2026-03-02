ไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะ “หนูเล็ก ก่อนบ่าย” โพสต์อาลัย คุณแม่จากไปอย่างสงบ ขอบคุณทีมแพทย์ดูแลจนนาทีสุดท้าย

ถือเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงในช่วงเช้าวันที่ 2 มี.ค.69 เมื่อนักแสดงตลกสาวชื่อดัง “ชมพู่ ก่อนบ่าย” ภัทรวดี ปิ่นทอง ได้แจ้งข่าวการสูญเสียคุณแม่ผู้เป็นที่รักผ่านทางโซเชียลมีเดีย โดยคุณแม่จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 05.20 น. ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัว หนูเล็กได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งถึงคุณแม่ ระบุว่า
“#2มีนาคม2569 #05.25
#น้องสาวเนตร คนเก่งของหนู แม่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะ ต่อจากนี้ได้พักแล้วแม่ 🤍 หนูเเละพี่ๆ ดูแลแม่ ทำตามคำสั่งแม่ ทุกอย่าง พี่น้องทั้งหมดรักกันเริ่มกันใหม่ แม่หมดห่วง
ลุกขึ้นมายิ้มถ่ายรูปกับพวกเราแบบมีความสุขมากๆ
ทุกคนนั่งเป็นเพื่อนแม่ ส่งแม่จนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่แน่วแน่ของแม่ แบบไม่เหงา
รักแม่ที่สุดในชีวิต ❤️
ขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ คุณหมอกมลวรรณ (หัวใจ)
คุณหมอพิมพ์ชนก(ปอด) ที่น่ารักกับแม่และดูแลแม่ เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลา 3 ปีกว่า
และคุณหมอนวลจันทร์ (โรงพยาบาลหาดใหญ่) ที่มาส่งแม่ และช่วยให้แม่มีความสุข สบายไม่เจ็บปวด หลับแบบมีความสุขที่สุด
ขอบคุณพี่พี่พยาบาลทุกแผนกทุกท่าน ที่น่ารักกับแม่มากๆ ไม่ได้หลับไม่ได้นอน แม่พูดถึงพี่ๆ ทุกคนให้ลูกแม่ฟังทั้งหมด
ขอบคุณทีมโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ทุกท่านมากๆ นะคะ
และขอบคุณที่สุด คือพยาบาลประจำตัวของแม่ (พี่สะไภ้) พี่นะ พี่ขวัญ พี่เอ๋ ที่ทำหน้าที่แทนลูกแม่ทั้ง 8 คนได้ดีที่สุด ดีกว่าลูกแม่เสียอีก
ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามแม่ และ อวยพรส่งกำลังใจให้แม่ มาตลอดนะคะ
📌วันนี้รดน้ำศพ เวลา บ่าย 3 โมง ที่วัดอินทราวาส (หัวถนน) อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
📌พี่น้องท่านไหนว่างแวะมารดน้ำแม่นะคะ ขออภัยที่ไม่ได้โทร.แจ้งแบบเป็นทางการนะคะ
#หนูเล็กก่อนบ่าย #เก็บไว้ให้วินดู”