ยาสีฟันเซ็นม่า เปิดตัว "บอย ปกรณ์" พรีเซนเตอร์คนแรก พร้อมจับมือ Tops เพิ่มช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศ

เซ็นม่า (Senma) ยาสีแบรนด์แรกของไทยที่บรรจุในกล่องสามเหลี่ยม ร่วมจัดกิจกรรมในงาน Tops of Beauty 2026 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 ท่ามกลางกระแสตอบรับอย่างคึกคักจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ บุคคลในแวดวงความงาม และผู้เข้าร่วมงาน โดยมีการจัดบูธให้ทดลองผลิตภัณฑ์จริง พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธีจากผู้เชี่ยวชาญ
อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงาน คือการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรก “คุณบอย - ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ บุคลิกภาพ และความมั่นใจในทุกวัน สะท้อนภาพลักษณ์ของเซ็นม่า ซึ่งเป็นแบรนด์ Oral Care ระดับพรีเมียม พร้อมประกาศความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรค้าปลีกชั้นนำ ได้แก่ Tops Supermarket, Tops Daily และ Tops Online เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์
เซ็นม่า แบรนด์ไทยมาตรฐานสากล
ยาสีฟันเซ็นม่าเป็นแบรนด์ยาสีฟันของไทย ที่เกิดจากความตั้งใจในการยกระดับการดูแลช่องปากให้ดียิ่งขึ้น โดยมีจุดเด่นที่การนำสมุนไพรไทยคุณภาพสูงมาผสานกับฟลูออไรด์ 1,500 ppm ซึ่งเป็นปริมาณที่ทันตแพทย์แนะนำว่าช่วยป้องกันฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมี 2 สูตรคือ Super Whitening ช่วยให้ฟันขาวขึ้นโดยไม่ทำลายเคลือบฟัน และ Herb Essence ช่วยดับกลิ่นปาก ทำให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาวนาน นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดในทุกล็อตผลิต เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
คุณอนุสรณ์ สุวัฒนะ CEO ของเซ็นม่า เปิดเผยว่า แบรนด์ใช้กลยุทธ์สร้างการจดจำผ่านบรรจุภัณฑ์รูปทรงสามเหลี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์ ต่างจากยาสีฟันทั่วไป และเป็นยาสีฟันแบรนด์แรกของไทยที่นำดีไซน์นี้มาใช้ ทำให้คนเห็นและจำได้ทันที โดยออกแบบภายใต้คอนเซปต์ “Triangle of Oral Wellness” สอดคล้องกับปรัชญาของแบรนด์ที่เน้นการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างสมดุล ครอบคลุม และยั่งยืน ตามหลักการที่ทันตแพทย์ทั่วโลกแนะนำ และในอนาคตเซ็นม่ายังมีแผนที่เดินหน้าขยายไลน์ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Oral Care อื่นๆ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็นแบรนด์ที่ดูแลสุขภาพช่องปากอย่างครบวงจร
คุณดลหทัย ทีนะกุล CMO ของแบรนด์ กล่าวเสริมว่า การเปิดตัวพรีเซนเตอร์และการขยายช่องทางจำหน่ายในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการยกระดับแบรนด์เซ็นม่าสู่การเป็น Oral Care Authority อย่างแท้จริง เราไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่การเติบโตทางยอดขาย แต่ต้องการเปลี่ยนภาพจำของยาสีฟันสมุนไพรไทยให้ดูทันสมัยและเป็นสากล เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าแบรนด์ไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันและยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งในตลาดระดับพรีเมียม
สำหรับช่องทางการจัดจำหน่าย : Top Supermarket / Tops Daily / Tops Online / Shopee / Lazada / TikTokShop / และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
