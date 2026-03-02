ช่างผมเผยเบื้องหลัง “โรเซ่ BLACKPINK” ฟอกโคนผมทุก 2 สัปดาห์ ต่อเนื่อง 7 ปี

กลายเป็นประเด็นฮือฮาในโลกออนไลน์ หลังช่างผมประจำวง BLACKPINK ออกมาเปิดเผยว่า “โรเซ่” ฟอกโคนผมทุกสองสัปดาห์อย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 7 ปี เพื่อรักษาภาพลักษณ์ผมบลอนด์อันเป็นเอกลักษณ์ของเธอ
ช่างผมชื่อดัง “ชาชา” หรือ ชาจงฮยอน ผู้ดูแลทรงผมให้กับศิลปินหลายราย รวมถึง BLACKPINK, ซอนมี และ i-dle ให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่า ผมสีบลอนด์ของโรเซ่ถือเป็นหนึ่งในผลงานซิกเนเจอร์ของเขา โดยตลอด 7 ปีที่ผ่านมา เขาต้องฟอกโคนผมให้เธอทุก ๆ สองสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ
ชาชาเผยว่า เขาเคยกังวลเรื่องสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะ จึงเสนอให้เว้นระยะการทำสีให้นานขึ้น แต่โรเซ่ตอบว่า สิ่งสำคัญสำหรับเธอคือภาพลักษณ์ที่ผู้ชมเห็นมากกว่าสุขภาพผม โดยระบุว่า “สิ่งที่สำคัญกว่าสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะ คือภาพลักษณ์ของฉันต่อสายตาสาธารณะ”
นอกจากนี้ ช่างผมยังเล่าถึงความทุ่มเทในการดูแลสีผมของศิลปินสาวว่า หากถึงกำหนดต้องเติมโคนผมในช่วงที่โรเซ่อยู่ต่างประเทศ เขาจะบินไปหาทันที ไม่ว่าจะเป็นปารีสหรือสหรัฐอเมริกา โดยบางครั้งต้องเดินทางแบบไป-กลับภายในวันเดียว
เขาอธิบายว่า สำหรับเมืองฝั่งตะวันตกของสหรัฐอย่างลอสแอนเจลิสหรือซานฟรานซิสโก เขาจะบินไปถึงช่วงเช้า เดินทางไปโรงแรมของโรเซ่ตอนเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นใช้เวลาฟอกและย้อมประมาณ 3-4 ชั่วโมง ก่อนกลับไปอาบน้ำที่โรงแรม และเดินทางกลับสนามบินในช่วงค่ำ