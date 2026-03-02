ลือสนั่น! “เซนดายา–ทอม ฮอลแลนด์” แต่งงานแล้ว? สไตลิสต์คนสนิทหลุดปากกลางพรมแดง

กระแสข่าวลือเรื่องงานวิวาห์ของคู่รักคนดังแห่งฮอลลีวูด “เซนดายา” และ “ทอม ฮอลแลนด์” กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลัง “ลอว์ โรช” สไตลิสต์คู่ใจของนักแสดงสาว ออกมาให้สัมภาษณ์ชวนช็อกว่า ทั้งสองอาจแต่งงานกันไปแล้วแบบเงียบ ๆ โดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในงานประกาศรางวัล Actor Awards 2026 ที่นครลอสแอนเจลิส เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงข่าวลือเรื่องงานแต่งงาน ลอว์ โรชตอบพร้อมหัวเราะว่า “งานแต่งเกิดขึ้นไปแล้ว คุณพลาดเอง” ก่อนจะยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแล้วเดินออกจากวงสัมภาษณ์ ทำให้คลิปดังกล่าวถูกแชร์อย่างรวดเร็วในโซเชียลมีเดียและจุดกระแสคาดเดาอย่างหนัก
ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วัน เซนดายายังถูกจับตามองหลังปรากฏตัวพร้อมแหวนวงสีทองที่นิ้วนาง ขณะที่เมื่อปีที่ผ่านมา เธอเคยยืนยันการหมั้นด้วยการสวมแหวนเพชรขนาดใหญ่ในงานลูกโลกทองคำ 2025 โดยมีรายงานว่า ทอม ฮอลแลนด์ ขอเธอแต่งงานช่วงปลายปี 2024 หลังได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเรียบร้อย
ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มต้นจากการร่วมแสดงในภาพยนตร์ชุด Spider-Man ตั้งแต่ปี 2017 ก่อนจะถูกจับภาพจูบกันในรถเมื่อปี 2021 ซึ่งถือเป็นการยืนยันความรักต่อสาธารณะครั้งแรก หลังจากนั้นทั้งสองยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของชีวิตคู่ แม้จะเป็นหนึ่งในคู่รักที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในวงการบันเทิง