รุ่งโรจน์ไม่เคยร่วง! เหยียบ 40 ยังผงาด แชมป์สมัยที่ 11 สร้างตำนานพาราไทย

ความสำเร็จของ “รุ่ง” รุ่งโรจน์ ไทยนิยม นักเทเบิลเทนนิสพาราไทยในวัยเหยียบ 40 ปี ไม่ได้เกิดขึ้นจากฟอร์มในสนามเพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลจากการฝึกซ้อมอย่างหนักของตัวนักกีฬา ทีมงาน และระบบการเตรียมทีมที่วางรากฐานมาอย่างยาวนาน
การคว้าแชมป์ชายเดี่ยว คลาส 6 เป็นสมัยที่ 11 ติดต่อกัน บนเวทีอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่จัดขึ้นบนผืนแผ่นดินเกิด สะท้อนถึงความสม่ำเสมอตลอดกว่า 23 ปีในเส้นทางสายนี้ รุ่งผ่านการแข่งขันมาหลายยุคหลายสมัย คว้าเหรียญรางวัลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประสบการณ์ในเวทีใหญ่อย่างพาราลิมปิกเกมส์ ลงสนามแทบทุกครั้ง เว้นเพียงครั้งเดียวที่ประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงสถานการณ์โควิดและเหตุภูเขาไฟระเบิด เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา
เบื้องหลังการยืนระยะในระดับสูง คือการวางแผนฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง การส่งแข่งขันเก็บประสบการณ์ในระดับนานาชาติ การดูแลด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา กายภาพบำบัด และการฟื้นฟูร่างกายอย่างเป็นระบบ สิ่งเหล่านี้ทำให้เขาสามารถรักษาสภาพร่างกายและมาตรฐานการเล่นได้ แม้อายุใกล้หลักสี่
และในการแข่งขันครั้งนี้ รุ่งไม่ได้หยุดเพียงแค่เหรียญทองชายเดี่ยว เขายังบวกเพิ่มอีก 2 เหรียญทอง จากประเภทคู่ผสม และชายคู่ คลาส 14 ปิดฉากทัวร์นาเมนต์ด้วยผลงานเต็มมือ สะท้อนความพร้อมทั้งร่างกาย ประสบการณ์ และการประสานงานกับคู่แข่งขันได้อย่างลงตัว เหรียญทองสมัยที่ 11 พร้อมอีก 2 เหรียญทองในประเภทคู่ จึงไม่ใช่เพียงตัวเลขของความสำเร็จส่วนตัว แต่เป็นภาพที่สะท้อนของโครงสร้างการพัฒนากีฬาคนพิการไทยที่เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ทั้งในด้านงบประมาณ การเตรียมทีม การดูแลสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาในทุกมิติ เพื่อให้นักกีฬาสามารถทุ่มเทกับการฝึกซ้อมและการแข่งขันได้เต็มที่ และรักษามาตรฐานของไทยในเวทีภูมิภาคและนานาชาติต่อไป