ทวงบัลลังก์คืนในรอบทศวรรษ ไทยผงาดเจ้าเหรียญทองอาเซียนพาราเกมส์

มหกรรมกีฬา อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยรับบทเจ้าภาพ ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 ที่เพิ่งปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่เมื่อไม่นานนี้ พร้อมบทสรุปที่คนไทยรอคอย เมื่อทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยสามารถทวงคืนตำแหน่งเจ้าเหรียญทองได้สำเร็จ นับเป็นการกลับมาครองบัลลังก์อีกครั้งในรอบ 11 ปี หลังจากเคยทำได้ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2015
ผลงานครั้งนี้สะท้อนความแข็งแกร่งของทัพพาราไทยอย่างชัดเจน ด้วยสถิติ 175 เหรียญทอง 155 เหรียญเงิน และ 156 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 486 เหรียญ ครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทองเป็นสมัยที่ 7 ได้อย่างสมศักดิ์ศรี หลังจากต้องปล่อยให้อินโดนีเซียขึ้นนำตารางเหรียญต่อเนื่อง 3 ครั้งที่ผ่านมา
เบื้องหลังความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากความมุ่งมั่นของนักกีฬา หากแต่เป็นผลจากการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มีบทบาทสำคัญในการวางยุทธศาสตร์ สนับสนุนงบประมาณ และยกระดับการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การพัฒนาโค้ช และการสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ทดแทนอย่างต่อเนื่อง ทำให้โครงสร้างกีฬาคนพิการไทยมีความมั่นคงและเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
เวทีครั้งนี้ยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของนักกีฬาดาวรุ่งหลายรายที่ก้าวขึ้นมาแสดงศักยภาพอย่างโดดเด่น พร้อมสร้างผลงานเกินเป้าหมาย และทำลายสถิติในหลายชนิดกีฬา สะท้อนถึงทิศทางการพัฒนาที่เริ่มออกผลอย่างชัดเจน และตอกย้ำว่าทีมชาติไทยมีขุมกำลังพร้อมสานต่อความสำเร็จในระยะยาว
จากความสำเร็จในระดับอาเซียน เป้าหมายต่อไปคือการต่อยอดสู่เวทีใหญ่ ทั้งในศึก เอเชียนพาราเกมส์ 2026 ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น และมหกรรมกีฬาสูงสุดของโลกอย่าง พาราลิมปิกเกมส์ 2028 ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา โดยมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อผลักดันให้นักกีฬาไทยก้าวสู่มาตรฐานสากลต่อไป