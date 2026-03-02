หลอนกลางป่า ฉายหนังกลางแปลงให้เทพดู

อาจารย์แม่สีตลา อึ่งสูงเนิน และบอสใหญ่ พงษ์ชัยวัฒน์ สอนสุภาพ CEO บริษัทเจ้าสัวน้อย (ไทยแลนด์) จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ อินทร ค๊อฟฟี่ และเหล่าผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดงานประเพณีสมโภชพ่อปู่องค์ดำ หรือ งานบวงสรวงใหญ่องค์ปู่ทวดบิโฆโพธิสัตว์ องค์พญานาค 9 เศียรอย่างยิ่งใหญ่ 3 วัน 3 คืน ที่เทวสถานรัตนาวดีนคร หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดป่าห้วยหมากใต้ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งของเหล่าผู้มีจิตศรัทธาในเรื่องของพญานาคต่างแห่เข้าไปขอโชคขอลาภขอพร
โดยคืนวันแรกมีการจัดฉายหนังกลางแปลงจอยักษ์ ฉายให้องค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเทือกเขาได้ดูยันเช้า และคืนที่ 2ได้มีการบวงสรวงใหญ่โดยเชิญนางรำริต้า ธิดานาคา ร่วมร่ายรำอย่างอ่อนช้อยจนหน้าขนลุก ชาวบ้านที่แห่มาดูบางคนก็ร้องไห้บางคนก็สั่นซึ่งเป็นความเชื่อของชาวบ้านว่าได้ติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับองค์ปู่แล้ว
ปิดท้ายด้วยคืนที่ 3 ชมคอนเสิร์ตหมอลำชื่อดัง โน๊ต ปภาวดี และ อัพ ณัฐพล
เมื่อทีมข่าวได้ลองสอบถามชาวบ้านที่มาร่วมงานหลายคนต่างมีความเชื่อว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นที่อยู่ขององค์พญานาคพ่อปู่องค์ดำเพราะมีลักษณะเป็นเนินเขา หินมีความเป็นเกล็ดคล้ายงู และข้างใต้มีความเชื่อว่าเป็นถ้ำ
ซึ่งก่อนหน้านี้สถานที่แห่งนี้เคยเป็นข่าวโด่งดังเคยมีพระรูปหนึ่งที่มีความเชื่อเรื่องพญานาคถอดจีวรทิ้งแล้วเดินลงแม่น้ำโขงหายสาบสูญไป ซึ่งก็มีชาวบ้านฝันเห็นพระรูปนั้นได้ไปอยู่กับองค์พญานาคเรียบร้อยแล้ว
ชาวบ้านส่วนใหญ่จะมาขอโชคขอลาภเรื่องหน้าที่การงานการเงินและสุขภาพส่วนใหญ่ทุกคนก็จะสำเร็จและก็จะกลับมากราบไหว้บวงสรวงการแทบทั้งนั้น
อีกทั้งยังมีเหล่านักธุรกิจระดับร้อยล้านพันล้านต่างก็แวะเวียนเข้ามาบูชาสักการะพ่อปู่องค์ดำ ทีมข่าวได้สัมภาษณ์กับนักธุรกิจท่านหนึ่งได้เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีความเชื่อแต่เมื่อลองเปิดใจบูชาดูปรากฏว่าจากที่ธุรกิจลุ่มๆดอนๆค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจากจากยอดขายหลักแสนกลายเป็นหลักล้าน กลายเป็นหลักสิบล้าน และกลายเป็นร้อยล้านต่อปี ของแบบนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่มันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล