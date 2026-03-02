“น้ำ มิสแกรนด์” รวยแล้ว รายได้เดือนละ 10 ล้าน สักชื่อ “ณวัฒน์” กลางหลัง ไม่ลืมบุญคุณ

“น้ำ พัชรพร” มิสแกรนด์ รวยแล้ว รายได้เดือนละ 10 ล้าน สักชื่อ “ณวัฒน์” ไว้กลางหลัง ไม่ลืมบุญคุณ จากเด็กขายตั๋วหนัง สู่เจ้าของแบรนด์ ตั้งเป้าธุรกิจร้อยล้าน สาปผัวเก่าไม่จบ ตอนนี้ขอเอาคนหล่อยินดีเปย์
เรียกว่ามีวันนี้เพราะบอสให้ของแท้ สำหรับสาว “น้ำ พัชรพร จันทรประดิษฐ์” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2020 เล่าว่า ทุกวันนี้ไม่เคยลืมบุญคุณคนที่ช่วยพลิกชีวิต อย่าง “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” และทีมพี่เลี้ยงตอนประกวดนางงาม ถึงขั้นสักชื่อเอาไว้กลางหลัง เพราะมีความหมายกับชีวิตมาก เป็นจุดเริ่มต้นทำให้ประสบความสำเร็จ
“หนูสักชื่อพี่ณวัฒน์กลางหลังเลย เพราะเป็นบุคคลที่เปลี่ยนชีวิตน้ำ จากพนักงานคนที่ยืนขายตั๋วภาพยนตร์ชั่วโมงละ 30-40 บาท พลิกชีวิตหนูมากๆ เลย หนูสักเลยชื่อพี่ณวัฒน์ N-A-W-A-T ค่ะ หนูสักชื่อคนที่พลิกชีวิตหนูหมดเลยในปี 2020 ทั้งทีมพี่เลี้ยง หนูสักชื่อไว้กลางหลังหมดเลย เปลี่ยนชีวิตจริงๆ นะ จากเด็กคนนึงหนูเป็นใครก็ไม่รู้ ปี 2020 อยู่ๆ ก็คนรู้จัก ทำให้ครอบครัวชีวิตหนูมีรายได้ที่แบบว่าดี ดูแลพ่อแม่ครอบครัวได้ พลิกนามสกุลตัวเอง"
"หนูไม่มีทางลืมหรอก มีความคิดตลอดเลยว่าอย่าเป็นวัวลืมตีน อันนี้สำคัญมาก ไม่ว่าเราจะโตขนาดไหน เราจะประสบความสำเร็จขนาดไหน อย่าลืมว่าเรามาจากไหน จริงๆ แล้วสังกัดน้ำมันเริ่มต้นจากการเป็นนางงามมิสแกรนด์ แต่มันคือบทบาทนึงในชีวิตน้ำนะ น้ำประกวดจบแล้วก็เสร็จแล้ว น้ำก็ไปทำหน้าที่ของน้ำต่อ”
สักมา 2 ปีแล้ว แต่ไม่ได้บอกกับตัว “ณวัฒน์”
“สักมาประมาณราวๆ 2 ปีแล้วค่ะ แต่ไม่ได้บอก ไม่ได้มีโอกาสบอกว่าสัก คือมันเป็นชื่อกลางหลัง ปกติก็ใส่เสื้อ เขามีความหมายกับชีวิตเรามาก เป็นบุคคลที่พลิกชีวิต เป็นองค์กร ผู้มีพระคุณ คือถ้าไม่มีมิสแกรนด์น้ำก็ไม่รู้เป็นใคร แต่กับพี่ณวัฒน์ไม่ต้องบอกแกหรอก แกโทร.หาหนูกริ๊งเดียว บอกน้ำสปอน หนูก็บอกโอเคพี่ ส่งสัญญามาเดี๋ยวหนูเซ็น เดี๋ยวหนูโอนจบง่าย คืออาจจะไม่ได้ออกสื่อ แต่จริงๆ น้ำบอกกับพี่ณวัฒน์ว่า วันนึงน้ำจะกลับมาซัปพอร์ตพี่ ถ้าน้ำทำได้ ให้น้ำไปสร้างแบรนด์ก่อนนะ วันนึงน้ำจะกลับมาซัปพอร์ตพี่ แล้วมันทำได้จริงๆ"
ตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจสกินแคร์ มีรายได้เดือนละ 10 ล้าน
“น้ำเป็นเจ้าของแบรนด์ พิณ (PINN) ค่ะ เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องสกินแคร์ คลีนซิ่งเจล แล้วก็พวกตัวลดรอยจุดด่างดำ แม้กระทั่งพวกมอยเจอร์ไรเซอร์ เพราะน้ำต่อปริญญาโทวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แพลนในอนาคตคืออยากมีโรงงาน เราอยู่ใน Beauty Industry น้ำเห็นหลายๆ แบรนด์โอเวอร์เคลมสิ่งของกัน แล้วบางคนเอามากดราคา น้ำก็ยังงง เพราะเราอยู่ในเครือของผู้ผลิต เราเรียน เรารู้ว่าต้นทุนสารสกัดมันเท่าไหร่ บางครั้งราคาที่ขายมันเป็นไปไม่ได้ ต่อให้เราจะสต็อกเยอะขนาดไหน บางครั้งน้ำยังไปซื้อครีมตัวนึงมา แล้วส่งไปตรวจเอง อยากรู้ว่าสารมันเท่ากับที่เคลมหรือเปล่า จริงๆ แล้วมันยังไม่เท่าเลย คือเรารู้เพราะเราอยู่หลังบ้าน เราเรียนเรื่องนี้เพื่อที่จะแบบว่า คนที่ซื้อสินค้าจากเรา จะได้ของที่มันได้คุณภาพจริงๆ จากผู้ผลิต”
ธุรกิจเติบโตแข็งแรงในระดับหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนกับพี่ชาย 2 คน
“มันก็ Stable อยู่ ช่วงประมาณที่ตั้งแต่ปีที่แล้ว เติบโตอยู่ที่ประมาณแบบ เกือบ 300 กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่มีหุ้นส่วน เป็นน้ำกับพี่ชายค่ะ 2 คน”
ตั้งเป้าทำยอดถึงร้อยล้าน อยากมีโรงงาน เป็นผู้ผลิตสินค้าเอง
“คือร้อยล้านคิดว่าน่าจะไปถึงแน่ค่ะ แต่ว่ามันเป็นเงินหมุนไง เราทำธุรกิจมันบอกไม่ได้ แต่คิดว่าปลายปีนี้ร้อยล้านถึงแน่นอน จริงๆ แล้วน้ำอยากเปิดไลน์สินค้าหลายตัว น้ำอยากทำโรงงาน อยากเป็นผู้ผลิต เพราะคิดว่าถ้าเป็นผู้ผลิต เราแนะนำลูกค้าได้แบบถูกต้อง ไม่ม่ใครต้องโดนหลอก นั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงเรียนต่อปริญญาโทเรื่องนี้ นอกเหนือจากว่าปากเราดีแล้ว สมองต้องดีตามด้วย มันจะดีแต่ปากอย่างเดียวไม่ได้ เราโอเวอร์เคลมไม่ได้นะคะ เพราะว่าลูกค้าเค้าฉลาด เราตอบแบบอ๊อง ๆ ไม่ได้ เราตอบอ๊องๆ ไม่ได้ ลูกค้าฉลาดจะตาย หลอกลูกค้าก็จบ ธุรกิจจบดิ”
ธุรกิจรุ่ง แต่เรื่องรักอาจจะยัง อดีตสามีทำแสบ แหวนแต่งงานยังเป็นเพชรปลอม
“ชีวิตคู่อย่างที่เห็น ย้อนกลับไปนิดนึงนะ หนูคิดว่าตัวเองไม่โง่ แต่หนูมาตายรังที่คำว่าหนูเชื่อก่อน ตายรังเลยนะ ถ้าใครจะเข้ามาหลอกหนู หนูแบบสังเกตตลอด ปกติหนูไม่ค่อยโดนใครหลอกเลย เจ็บใจมาก แต่เรื่องแหวนคือหนูเห็นแล้วแบบ…ทำไมมันหมองจังวะ แต่หนูก็ไม่ได้พูดอะไร แม่งพี่...ใครมันจะไปคิด คือมันมี 2 วง หนูก็ดูแล้วมันแปลกๆ หนูก็ทักว่า น้องว่ามันแปลกว่ะพี่ แต่เขาบอกว่า พี่ว่าน้องใช้โลชั่นเยอะเกิน น้องเอาล้างดู หนูก็แบบ...แปลกๆ ว่ะ"
"แต่หนูไม่เคยคิดจะไปตรวจเลยนะ ถ้าไปตรวจง่ายมาก เพราะหมอที่ฉีดหน้าหนู เขาเป็นเจ้าของร้านเพชร เป็นเพื่อนสนิทกันเลย หนูก็ว่าแล้วทำไมหมอดูหนูแปลกๆ แบบมึงลองเช็กดูไหม หนูบอกเฮ้ย... ไม่เป็นไรหรอก ไม่ต้องเช็กหรอก ไม่มาหลอกหรอกมั้ง แล้วหมอก็ไปงานแต่งหนูด้วย โคตรเจ็บใจเลย... อีนี่มันตั้งใจวางหลอกกูตั้งหลายปี ตอนแรกมันบอกหนูว่า 7 กะรัต แต่หนูเอาไปตรวจแม่งยังไม่ถึง 5 เลยนะ นรกเอ๊ย ปลอมแล้วยังไม่รู้ไซส์จริงอีก โคตรกระจอกเลย มารู้ตอนที่เลิกกันไปแล้ว หนูแต่งงานจะเข้าปีที่ 2 แต่ว่าคบกันจริงๆ เกือบ 6 ปี คบกันมานาน ตั้งแต่หนูยังไม่มีชื่อเสียงเลย"
"ตอนแรกเราเคยคบคนหล่อ แล้วคนหล่อมันก็นิสัยไม่ดี แต่เราก็ยอมรับได้ คนหน้าตาดีมันเลือกใครก็ได้ใช่ไหม งั้นเราก็เปลี่ยนไทป์เราดีกว่า เราลองไปคบคนหน้าตาคล้ายสัตว์ดู ฟีลแบบ พ.ร.บ. สัตว์คุ้มครอง ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอก เราก็ดูคนที่จิตใจ มันจีบหนูอยู่ครึ่งปีนะ อีผีนี่ (หัวเราะ) เขาก็ดูนิสัยดีจังเลย เขามีอายุแล้ว เขาหน้าจะผ่านการใช้ชีวิตมาแล้ว เราไม่ต้องไปพยายามจะปรับตัว เราไม่อยากเปลี่ยนใคร เขาก็น่าจะรู้แล้วว่า เออ คบกับเด็กเขาต้องเข้าใจเด็กนะ คือคนมันใช้ชีวิตผ่านโลกมาแล้วอะ ความคิดเรา ณ ตอนนั้นอะนะ เราคิดว่าเราน่าจะเลือกไม่ผิดหรอกครั้งนี้ ยังไงกูก็ได้ได้กำไรแน่ กูก็มาถูกทางแล้ว"
"เขาดูเป็นคนมีตังค์ค่ะ แต่ตอนแรกๆ ยังไม่ได้มีขนาดนี้ วกกลับไปปี 2019-2020 มันไม่มีมาก เพิ่งมามีตอนหลังๆ เอง แต่เราก็มองว่ามีตังค์แล้วนะ เพราะเขาขับเบนซ์ หนูขับเวฟ มันก็ต่าง แล้วหนูเป็นนักศึกษาด้วย ทำงานด้วย จะให้หนูไปแบบปรับเปลี่ยนนิสัยใคร ใครจะแบบว่ากัดก้อนเกลือกินกันไปก่อน หนูเคยกัดมาแล้วไง แม่งเค็มฉิxหายเลย (หัวเราะ) แล้วเขาอยู่ไทยนาน 20 ปีค่ะ จริงๆ แล้วคบกับพี่เจ เพราะพี่เจพูดไทยได้ไง แต่น้ำเรียนจบสายอังกฤษนะ น้ำพูดภาษาอังกฤษได้ แต่อยู่กับไอ้นั่นก็คือลืมภาษาอังกฤษหมด"
ไปเช็กเจอ อดีตสามีหลอกคนมาทั้งเกาะสมุยแล้ว
“จริงๆ ค่ะ ก็ทั้งเกาะ 20 ปี สมุยมัยใหญ่ขนาดไหนล่ะ เก็บหมดเลย เริ่ดเนาะอีนี่เนาะ (หัวเราะ)”
ตอนรู้ว่าโดนนอกใจ ไม่ได้เป็นคนจับผิด แต่เมียน้อยอยากเป็นเมียหลวง เลยพยายามจะทำให้รู้
“หนูไม่ได้จับ หนูเป็นคนไม่เช็คโทรศัพท์แฟน แต่ความลับไม่มีในโลก ผู้ชายมีดีเยอะ หนูจะบอกว่าหนูไม่ได้ด่าผู้ชายทุกคนนะ แต่ไอ้เราจับได้ตัวซีเคร็ท เราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราไปสุ่มมา ทีนี้หนูจะบอกว่าความลับไม่มีในโลกนะ ฟังน้ำให้ดี เพราะว่าอีเมียน้อย มันอยากเป็นที่หนึ่ง คือผู้หญิงเวลาได้กับผู้ชาย มันก็อยากเป็นเมียหลวง เมียน้อยอยากเป็นเมียหลวงทุกคนนะคะ เห็นแบบผู้ชายมีโน่นมีนี่ หนูมีโน่นมีนี่ แต่กูซื้อเอง อีควาx กูซื้อเอง ถ้ามึงคิดจะรวยทางลัด ไปหาคนใหม่ พี่บอกเลยอย่าดร๊อป”
ตอนนี้อดีตสามียังอยู่สมุย วางแผนจะด่าไปเรื่อยๆ เหมือนเลี้ยงไข้ พอเรื่องซาค่อยด่าใหม่ คนจะได้ไม่ลืม
“อยู่ๆ อีเด็กนั่นก็ไม่ยอมไปเรียนหนังสือ ก็เห็นว่าเครียดอยู่ตอนนี้ หนูก็เลยบอกว่าคนไทยมันลืมเร็ว ถ้าหนูด่ารอบเดียวพี่ก็ลืมสิ หนูค่อยๆ ด่าไง พอด่าเสร็จ…เฮ้ย จำหน้าได้ละ อีนี่ผัวเก่าอีน้ำ อายคนช่วงนึง เครียดอยู่ประมาณ 3 อาทิตย์ แล้วหนูก็หยุดด่าไป พอหยุดด่าเสร็จ มันคิดว่าตอนนี้กำลังจะซาละ หนูด่ามันใหม่ ให้มันเครียดต่อระยะยาว คือคนบอกว่าทำไมพี่น้ำไม่ออกมาพูดเรื่องแหวน ทั้งที่พี่เจนอกใจออกมาตั้งนานแล้ว น้ำบอกว่าให้มันใช้ชีวิตเครียดๆ ไปก่อน คนเราเครียดทีเดียวทำไมล่ะ เครียดยาวๆ ดิ หนูเนี่ยการตลาดบริษัทนะคะ ไม่งั้นแบรนด์หนูจะทำรายได้แบบนั้นได้ไง การตลาดเราแข็งแรง”
ลั่นมันทำเหี้xไว้เยอะ จะปล่อยทีเดียวทำไม มีเรื่องพยายามฮุบธุรกิจอีก ยังไม่ได้ด่า
“มันทำเหี้xไว้เยอะ เราปล่อยทีเดียวทำไมล่ะ หลังจากนี้จะมีอีก จริงๆ หนูทำธุรกิจหลายอย่างมากๆ เลยนะก่อนหน้านี้ อีนี่เล่นจะฮุบธุรกิจหนูหลายรอบมากเลยนะ ยังไม่ปล่อยออกมา ด่าผัวเก่านี่โคตรสนุกเลย ตอนนี้เขาก็อยู่นี่ ไปไหนไม่ได้หรอก ก็ลองไปเช็กดูนะว่าเขาทำธุรกิจ แต่ว่าไม่ได้แบบเชิงแบบผิดกฎหมาย ไม่ได้ขายยาอะไร ไม่ใช่นะ”
ไม่สนใจอีกฝ่ายจะได้รับผลกระทบ เพราะทุกการกระทำ มีราคาที่ต้องจ่าย
“เรื่องของมัน หนูสนใจเหรอ หนูด่าขนาดนี้ คนเราการกระทำมีราคาต้องจ่าย มึงทำเหี้x มึงโยนหินใส่คนอื่น มึงอยากให้คนอื่นโยนดอกไม้ใส่มึงเหรอ กูไม่ปามีดกลับใส่หัวมึงก็ดีขนาดไหนแล้ว”
กำลังคิดอยู่ เรื่องแหวนปลอมจะเอาผิดได้ไหม
“กำลังคิดอยู่ค่ะ หนูเพิ่งออกจากโรงพยาบาล หนูเป็นต่อมทอนซิลอักเสบ หนูไลฟ์ขายของทั้งวัน ถ้าขึ้นศาลเราบวก ลบ แล้ว หนูมีปัญญาจ่ายค่าทนายอยู่แล้ว ไม่เป็นไรหรอก ถ้ามันขึ้นโรงขึ้นศาลมันคงสนุกมากเลย แต่หนูทำได้แน่นอน เช็กได้นะคะ หนูจ่ายภาษีครบหมด ดังนั้นแล้วแหกได้เลยนะคะ อยากแหกอะไรแหกได้เลย หนูจ่ายภาษี”
ตั้งแต่เลิกมา ยังไม่เคยเจอกัน แต่ถ้าได้เจอขอกระทืบหน้าสักที
“ไม่เคยเลยค่ะ ไม่เคยเจอ ไม่เคยเดินสวนกันอะไร แต่ถ้าเดินสวนกันนะ หนูจะกระถืบหน้ามันสักทีนึง น้ำอยากให้เขาแจ้งจับทำร้ายร่างกาย สัก 2,000 แล้วให้กูถืบหน้าครั้งนึงเอา ยอมแลก ทำไมอะ เราเกลียดกันได้ เราจะรักกันทำไม เราเกลียดกันได้นี่ เราเป็นคนแปลกหน้ากันไปแล้ว มันเกินแต่คำว่าแค้นนี้ต้องชำระแล้วพี่ หนูไม่เผาผีมันเลยแหละ แหม ผู้หญิงเราเป็นทุกคน อย่าไปพูด หนูไม่กลัวค่ะ ถ้าหนูตายหนูก็คือชีวิตเดียว หนูตายก็จบ หนูไม่รู้ว่าหนูจะลงนรกหรือว่าสวรรค์ หนูตายก็จบ แต่มึงอะต้องดูแลทั้งครอบครัวมึงอะ มึงห้ามตายไง ส่วนธุรกิจกูอยู่ได้แน่นอน เพราะกูเซ็ตไว้หมดแล้ว”
จะทำให้ทรมานแบบนี้ไปเรื่อยๆ
“เรื่อยๆ อยากได้เมียเป็นตัวซีเคร็ท มึงก็ต้องจ่ายราคาตัวซีเคร็ท มึงอยากยืนข้างกูแล้วมึงไม่อาย อดีตน้ำนะพี่ น้ำไม่เคยทำอะไรผิดกฎหมาย น้ำไม่เคยทำอะไรต่ำ น้ำมีการศึกษา เช็กประวัติน้ำได้เลยนะ ยืนข้างกูมึงไม่อาย แต่มึงอะทำกูอาย”
ตอนนี้มีคนเข้ามาบ้าง แต่ไม่สแกนแล้ว เอาแค่หล่อก่อน
“มี แต่หนูไม่สแกน หนูเอาหล่อก่อน เรามีเงินแล้ว หนูเอากับสัตว์มาตั้งกี่ปี หนูเอากับคนใหม่ไม่ได้เหรอ ผิดตรงไหน (ไม่กลัวเขาหลอกเหรอ?) ก็เราจะหลอกเอามันไง แต่ก็เป็นต่างชาตินะ คนไทยไม่น่าจะชอบปากแบบนี้ ขอหล่อก่อน ไม่ต้องไปคบกันที่จิตใจแล้วตอนนี้ จิตใจนี่เราไม่รู้นะ ว่ามันดีไม่ดี เราต้องใช้เวลาในการทดสอบจิตใจ แต่ถ้าสมมติว่าหล่อนี่มันหล่อก่อน แต่หนูอนุญาตให้มันเหี้xได้นะ ถ้าหน้าตาดีนะ เหี้xได้ เพราะว่ามันเหมาะกัน คนเรามันจะเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยังไง นี่เราหน้าตาดี เรายังปากหมาเลย ดังนั้นแล้วผู้ชายหน้าตาหล่อ มาได้เลย”
ลั่นแบบคนเก่าไม่ต้องเข้ามาในชีวิตแล้ว ตอนนี้ชอบคนหล่อ เปย์เด็กอยู่
“มึงมาดิ อีห่x กูตบให้ตายห่xเลย สภาพนั้นน่ะ ไม่แล้วนะ มีคนอายุเยอะเข้ามา แต่หนูก็คุยกับเขาดีๆ นะ ว่าหนูขอเวลาทำงานก่อน แบบผู้หญิงตอแหxอะ แต่จริงๆ ไม่ใช่ หนูชอบผู้ชายหล่อตอนนี้ หล่อมากเลย โครตเริ่ด (เขามาจีบเหรอ?) มาจีบๆ เป็นเด็กด้วยนะ ไม่เคยคบเด็กเลย แต่หมดไปหลายบาทแล้วช่วงนี้ เปย์เด็ก ทำไมอะ เราไม่ได้ลำบากเรื่องเงินตอนนี้ อยากได้อะไรก็ไปดู คือเขามาเที่ยวเมืองไทย หนูไปภูเก็ตตอนนั้น แต่ว่าไม่ใช่แฟนนะ แล้วก็ไม่ได้เชิงคุยมาก เอาไปก่อน เขาทำงานออนไลน์ แต่ว่าเป็นเจ้าของบริษัทเหมือนกัน แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่มีนะ ไอ้คนที่คุยอยู่ก็คือมี แต่ว่าเป็นเด็กกว่า ก็ได้อยู่ เจ้าของบริษัทอยู่ เริ่ดอยู่ โคตรหล่อเลย”
รักครั้งนี้ไม่เปิดตัว กลัวจะเกม
“แต่ไม่ต้องรูปออกมาเลย เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงไง ไม่เปิดหรอก เปิดทำไม เปิดก็เกม ไม่เข็ดกับความรัก แค่มีเงินทุกอย่างก็จบ ไม่เศร้า เศร้าก็ไปหาอะไรกิน ไปเที่ยว จบ”
ให้เรื่องรักเป็นรอง อยากโฟกัสกับงานก่อน ถ้าโฟกัสผิด เดี๋ยวมันจะพังทั้งบริษัท
“อยากโฟกัสเรื่องงาน น้ำทำเรื่องงานก่อน ถ้ามันจะมีจริงๆ จังๆ วันนึงมันก็มาเองแหละ ไม่ต้องไปรีบมันหรอก ภาระเรื่องหน้าที่การงาน พนักงานต้องดูแล เป้าหมายการเงินแต่ละปลายปี เท่านั้นก็ไม่มีเวลานอนแล้ว ไหนหนูจะเรียนปริญญาโทวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางอีก เสาร์-อาทิตย์หนูต้องบินขึ้นมาเรียน หนูถ้าหนูโฟกัสผิด มันจะพังหมดเลยทั้งบริษัท ทีนี้ต้องโฟกัสให้ถูก”